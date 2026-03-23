Соучастнику убийства женщины в Москве присудили домашний арест

Суд избрал меры пресечения двум курьерам по делу убийства женщины в Москве

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что одному из фигурантов назначено заключение под стражу, второму – домашний арест, передает РИА «Новости».

По версии следствия, 13 марта мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить одного из них внутрь. Там он нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. После этого злоумышленник похитил денежные средства и ювелирные изделия.

Ранее сотрудники полиции задержали 17-летнего студента колледжа, который стал третьим фигурантом по делу. Известно, что по поручению организаторов он забрал у 22-летней соучастницы пакет с похищенными деньгами, ювелирными украшениями и другими ценностями, после чего передал его сообщникам.

В субботу СК России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.



Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.