    Брюссель переиграл Вашингтон в борьбе за Словению
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Россия и Вьетнам договорились о строительстве атомной электростанции
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    Иран опроверг переговоры с США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    23 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Спутник показал разрушение Patriot после удара Ирана по базе в Бахрейне
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне привели к уничтожению нескольких элементов американского зенитного комплекса MIM-104 Patriot, а также к повреждению двух укрепленных ангаров, сообщает Military Watch Magazine.

    Спутниковые снимки подтверждают, что системы Patriot не смогли перехватить иранские баллистические ракеты. В последнее время страны Персидского залива, использующие эти комплексы, начали запускать по три ракеты-перехватчика на каждую цель, чтобы повысить вероятность успешного перехвата.

    Проблемы с эффективностью Patriot подтверждаются и другими инцидентами: накануне опубликованы кадры неудачного применения комплекса вооруженными силами ОАЭ при атаке по нефтяным объектам Фуджейры. Аналогичные сообщения о сбоях поступали и из Катара, где Patriot также не смог отразить удары. Во время ограниченного иранского ракетного удара по крупнейшей зарубежной базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня 2025 года комплекс также показал низкую эффективность, даже несмотря на заблаговременное предупреждение об атаке.

    Эксперты отмечают, что вопросы к Patriot возникали задолго до начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На Украине этот комплекс также неоднократно критиковался за неспособность перехватывать российские ракеты и рост проблем, связанных с атаками баллистическими ракетами, о чем заявляли представители местных ВВС.

    Исторически Patriot демонстрирует низкую результативность: во время войны в Персидском заливе в 1991 году его эффективность против ракет «Скад» оценивалась практически в ноль, а в дальнейшем комплекс становился причиной дружественного огня по своим же самолетам. Сообщения о якобы успешных перехватах в Саудовской Аравии и против дронов в 2019 году не подтвердились расследованиями, которые выявили полное отсутствие успеха.

    Несмотря на это, США продолжали активно продвигать Patriot на мировых рынках вооружений, оказывая политическое и экономическое давление на союзников и клиентов, включая Южную Корею, вынужденную вместо российского комплекса С-300 закупить американскую систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пострадавших в результате падения ракеты комплекса Patriot на жилой район.

    Под массированным огнем Ирана оказалась штаб-квартира Центрального командования США в Манаме.

    Командование вооруженных сил королевства отчиталось о перехвате 73 ракет и 91 беспилотника противника с начала обострения конфликта.

    Трамп предъявил ультиматум Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Американский президент пригрозил нанести удары по электростанциям Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив для судоходства, сообщает The New York Times.

    Американский лидер на выходных пригрозил уничтожить электростанции в Иране, если власти страны не откроют Ормузский пролив в течение 48 часов, передает The New York Times.

    По словам президента США, он готов «стереть» критически важную для миллионов иранцев инфраструктуру в ответ на блокировку пролива. В ответ Тегеран пообещал нанести ответные удары по энергетическим объектам.

    Еще накануне он заявлял о возможности сворачивания военной операции в Иране, но резкая смена риторики связана с ростом напряженности после израильского удара по крупнейшему иранскому газовому месторождению Южный Парс, что спровоцировало скачок мировых цен на нефть.

    Его угроза сблизила американскую позицию с израильской. Если США добиваются от Ирана уступок и ядерной сделки с новым, но лояльным руководством, то Израиль настаивает на полной смене режима и максимальном ослаблении Ирана.

    Эксперты отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре и точечные ликвидации иранских чиновников направлены на подрыв устойчивости режима и могут привести к его краху. Однако Вашингтон опасается, что подобная стратегия лишь усилит сплоченность оставшегося руководства и отпугнет иранцев от перемен.

    Издание подчеркивает, что позиция президента США остается непоследовательной, однако его последнее заявление может означать переход к более жесткой линии и сближение интересов с Израилем. В условиях роста цен на топливо и давления со стороны союзников по региону, американский президент оказался перед дилеммой: продолжать сдержанную политику или решиться на масштабный удар по Ирану.

    Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    В США фиксируется стремительный рост цен на бензин, в отдельных регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% из-за конфликта с Ираном.

    Иран выразил готовность зеркально реагировать на любые угрозы США и пообещал атаковать энергетические объекты, поддерживающие работу военных баз.

    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Россия передает США сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции в иранском Бушере представляет серьезную опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия передает США сигналы об опасности угроз нанести удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.

    Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.

    23 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормузского пролива. Но если это ожидание затянется, то дальше ситуация может оказаться еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%.

    «Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.

    По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.

    Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.

    По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.

    Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.

    Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.

    Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.

    23 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по Израилю
    Tекст: Мария Иванова

    С территории Ирана были выпущены ракеты по Израилю, системы ПВО еврейского государства приступили к их перехвату.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила летящие со стороны Исламской республики снаряды, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что комплексы перехвата уже приступили к работе по нейтрализации воздушных целей.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль», – говорится в сообщении военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне зафиксировала пуск ракет с территории Ирана.

    Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника. Обострение ситуации произошло после атаки американских и израильских военных на объекты в Тегеране.

    23 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран утром в понедельник нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф, а также по расположению американских истребителей F-35 и F-15 на иорданской базе Аль-Азрак, сообщила армейская пресс-служба.

    В сообщении отмечается: «Армия Исламской Республики Иран с рассвета сегодняшнего дня с использованием беспилотников из различных районов страны нанесла удары по авиабазе Тель-Ноф израильского режима, а также по месту размещения американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак, применив ударные дроны», передает ТАСС.

    В понедельник иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    23 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Трамп продлил ультиматум Ирану на пять дней
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    «Я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на срок пять дней», – написал он в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Американский президент отметил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. По его словам, обсуждения были обстоятельными, детальными и проходили в конструктивном ключе.

    Глава Белого дома добавил, что переговоры направлены на полное и окончательное урегулирование разногласий между сторонами на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что консультации будут продолжены в течение текущей недели.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    14 комментариев

    Ранее президент США заявил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране «отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры».

    Накануне он пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    23 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Ekonomim: Турция утратила возможность сохранять нейтралитет вокруг Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Угроза расширения конфликта вокруг Ирана и возможное начало наземной операции вынуждают Анкару задуматься о корректировке своей позиции из-за риска экономических потерь, пишут СМИ.

    Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая возможное проведение наземной операции, заметно осложняет для Турции сохранение нейтралитета, пишет Ekonomim, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Пентагон уже подготовил детальные планы возможного развертывания американских войск в Иране. Эти меры призваны предоставить администрации Дональда Трампа широкий выбор военных сценариев в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», – отмечает Ekonomim. Активное участие стран региона и союзников США только усиливает давление на Анкару, заставляя ее определяться с позицией.

    Эксперты отмечают, что участие Турции в любых региональных инициативах способно рассматриваться как отказ от нейтралитета и осложнить ее возможную роль посредника. Также подчеркивается экономическая значимость нейтральной позиции: тесные торговые связи с Ираном и вопросы безопасности делают для Анкары нейтралитет выгодным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Египта, ЕС и представителями США по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Анкара занимает жесткую позицию во время кризиса в регионе и не намерена допускать втягивания Турции в вооруженный конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.

    23 марта 2026, 03:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по финансовым учреждениям за покупку облигаций США

    Tекст: Антон Антонов

    Финансовые учреждения, вкладывающие средства в казначейские облигации США, считаются Тегераном законными целями для ударов, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Те финансовые учреждения, которые финансируют военный бюджет США, являются законными целями наравне с военными базами», – заявил Галибаф в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что «казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев». Покупатели, приобретая их, «покупают удар по своим штаб-квартире и активам», заявил спикер. «Мы отслеживаем ваши портфели. Это последнее предупреждение», – заявил Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов в понедельник упал на 3,91%.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    14 комментариев


    23 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    NYT: США начали войну с Ираном из-за провалившегося плана «Моссада»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопреки ожиданиям президента США и разведки Израиля, массовое восстание против властей в Иране после начала войны так и не произошло – правительство страны сохраняет контроль.

    США начали войну против Ирана, рассчитывая на план «Моссада» по организации внутреннего восстания в стране, однако эти ожидания не оправдались, передает The New York Times.

    По данным издания, глава «Моссада» Дэвид Барнеа представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и администрации Трампа стратегию, согласно которой иранская оппозиция сможет быстро подняться, а массовые беспорядки приведут к краху иранского правительства. Нетаньяху поддержал этот план, несмотря на сомнения американских и израильских аналитиков.

    В первые недели войны ни массовых протестов, ни восстания в Иране не произошло. Американские и израильские спецслужбы считают, что страх перед силовыми структурами в Иране сдерживает возможные выступления, а правительство страны, несмотря на удары, сохранило контроль.

    В публичных заявлениях американский лидер в самом начале конфликта призывал иранцев «захватить свое правительство», однако затем американские власти прекратили обсуждать перспективы народного волнения.

    План «Моссада» предусматривал среди прочего поддержку иранских курдских вооруженных формирований, базирующихся в Ираке. Израильские ВВС наносили удары по северо-западу Ирана, чтобы облегчить продвижение курдов. Однако США вскоре отказались от этой идеи из-за опасений эскалации и по просьбе Турции, обеспокоенной возможным ростом активности курдских отрядов в регионе.

    Эксперты и бывшие чиновники подчеркивают, что надежды на массовое восстание были слабо обоснованы. По мнению бывших руководителей израильской и американской разведки, сбросить режим в Тегеране военным путем маловероятно, а большинство иранцев не готовы выходить на улицы под угрозой расправы. Несмотря на сохранившиеся ожидания некоторых израильских политиков, аналитики считают, что иранское руководство способно удерживать власть даже под давлением военных ударов.

    Ранее «Моссад» в целом скептически относился к идее провоцирования массовых беспорядков в Иране и до последнего времени ограничивал ресурсы на подобные операции. Однако с ростом напряженности в регионе агентство вновь активизировало такие планы, надеясь на эффект от воздушных ударов и ликвидации лидеров. Пока этот расчет не оправдался, но в Израиле по-прежнему рассчитывают на внутренние перемены в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено в течение 48 часов.

    Власти Ирана заявили о готовности к худшему развитию событий на фоне американских угроз.

    Корпус стражей исламской революции нанес уже 74-ю серию ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    23 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Ирана не разрабатывать ядерное оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие в рамках контактов с США, заявил президент Дональд Трамп.

    Об этом он рассказал журналистам в аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде перед отъездом в штат Теннесси, передает ТАСС.

    По словам Трампа, между Вашингтоном и Тегераном было достигнуто согласие по ряду вопросов. «Много. Ну, 15 пунктов», – ответил он на уточняющий вопрос о количестве согласованных позиций.

    Президент США особо выделил, что первый, второй и третий пункты соглашения затрагивают вопрос недопущения появления у Ирана ядерного оружия. «Они не получат ядерное оружие, это пункт номер один. Это пункты первый, второй и третий. Они никогда не получат ядерное оружие», – заявил Трамп. По его словам, иранская сторона согласилась с этим требованием.

    Ранее в Иране опровергли проведение переговоров с США.

    23 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США в своих видеоотчетах о нанесении ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрируют уничтожение техники, которая на самом деле давно снята с вооружения и, по сути, представляет собой ложные цели.

    Часть таких объектов, например комплексы «Квадрат» – экспортные версии советских 2К12 «Куб», фактически являются ложными целями, передает «Российская газета».

    Ранее американская сторона показывала поражение пусковой установки ЗРК HQ-2, являвющейся китайской копией советского комплекса С-75. В роликах неоднократно мелькали ЗРК «Квадрат», которые были захвачены в Иране еще в 80-е годы во время отражения нападения Ирака, либо позже поставлялись из Ливии, стран Восточной Европы, а также, возможно, с Украины.

    Кроме того, в одном из недавних видео был зафиксирован повторный удар по уже поврежденному ракетному комплексу MIM-23 Hawk американского производства, который Иран закупал еще в 70-е годы. Отмечается, что этот эпизод в американских отчетах мог быть представлен как отдельный новый успех, хотя речь идет о повторном уничтожении уже выведенного из строя объекта.

    Ранее США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана.

    Сообщалось, что удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране.

    23 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Госдеп США предупредил американцев об угрозах по всему миру
    Tекст: Ольга Иванова

    Американские граждане получили рекомендации соблюдать осторожность за пределами США на фоне роста угроз безопасности, связанных с последними атаками на диппредставительства.

    Государственный департамент США опубликовал на своем сайте предупреждение для американских граждан, передает ТАСС.

    Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать повышенную осторожность по всему миру, уделяя особое внимание регионам Ближнего Востока.

    В заявлении Госдепа сказано: «Государственный департамент рекомендует американцам по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность. Необходимо следовать указаниям, которые содержатся в предупреждениях по безопасности, выпускаемых посольствами и консульствами США».

    Отмечается, что в последние недели несколько дипломатических представительств США подверглись атакам, и эти инциденты произошли не только в странах Ближнего Востока. Госдепартамент подчеркнул, что угрозы сохраняются и для других учреждений, представляющих интересы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США дал поручение американским диппредставительствам срочно пересмотреть уровень защиты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    23 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран в ближайшие дни намерен преподнести руководству США несколько неожиданных «сюрпризов», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    Иранские власти подготовили несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Источник агентства отметил, что эти события произойдут в ближайшие дни и могут повлиять на развитие текущей ситуации.

    Источник заявил: «Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть».

    Какие именно меры или действия готовит Тегеран, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Иран заявил, что не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников.

    Глава США отметил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры.

    23 марта 2026, 15:37 • Новости дня
    NYT: Израиль просил у США больше перехватчиков и боеприпасов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В марте генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам лично обратился к американским властям с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков и боеприпасов из-за их острого дефицита, пишет New York Times со ссылкой на трех израильских чиновников.

    Глава министерства обороны Израиля Амир Барам приезжал в Вашингтон, чтобы попросить у США дополнительные ракеты-перехватчики и боеприпасы, передает New York Times.

    В публикации отмечается, что на фоне конфликта с Ираном у Израиля возник острый дефицит средств для перехвата баллистических ракет. Семафор ранее указывал, что Израиль сообщил США о сложившейся ситуации с нехваткой ресурсов для обороны, передает РИА «Новости».

    Эксперты, которых цитирует журнал Economist, отмечали, что израсходованные американские запасы боеприпасов, использованные в ходе операций против Ирана, придется восстанавливать в течение нескольких лет. В материале New York Times говорится: «Амир Барам, генеральный директор министерства обороны Израиля, в этом месяце ездил в Вашингтон, чтобы попросить больше перехватчиков и боеприпасов».

    Газета добавляет, что пока неизвестно, согласились ли США выполнить эту просьбу израильской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если в течение 48 часов не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

    Иран с начала нынешней эскалации выпустил по израильской территории более 400 баллистических ракет, при этом системы ПВО успешно перехватили порядка 92% из них.

    Массовое восстание против властей в Иране после начала войны не произошло, и правительство продолжает сохранять контроль над ситуацией.

    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    Трамп заявил о согласии Ирана не разрабатывать ядерное оружие
    Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте
    Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг
    Россиян предупредили о штрафах за сбор березового сока в пределах города
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам