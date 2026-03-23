В Воронежской области женщина погибла при столкновении поезда и авто

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Max, в понедельник там столкнулись тепловоз и легковой автомобиль.

За рулем автомобиля находилась 43-летняя женщина. В результате столкновения она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

В январе жертвами столкновения машины и поезда в Псковской области стали четыре человека.

В сентябре водитель фуры погиб при столкновении с поездом в Смоленской области.