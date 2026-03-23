Как уточнили в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В сообщении Росавиации в Max отмечается, что ограничения носят временный характер.
Ночью Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Чебоксар.
Росавиация: В аэропортах Иванова и Ярославля ограничили прием и выпуск самолетов
С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.
По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.
МИД: Россия ответит на беспредел Запада в Балтийском море
В МИД подчеркнули, что подобные практики европейских стран Россия считает «неприемлемыми, недопустимыми, грубо нарушающими букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».
В ведомстве обратили внимание, что Москва будет использовать все политические, правовые и иные инструменты для обеспечения свободы судоходства в регионе
«Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.
Ранее в МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике.
Группа «Би-2» заработала 1 млн рублей в России в 2025 году
В прошлом году выручка ООО «Группа Би-2» составила всего 1 млн рублей, при этом убытки превысили 1,7 млн рублей, передает «Газета.Ru».
В 2021 году коллектив заработал 181 млн рублей, однако после начала спецоперации на Украине музыканты покинули страну, что сказалось на финансовых результатах.
Официально компания была зарегистрирована участниками группы еще в 2010 году, и долгие годы приносила им стабильную прибыль. После отъезда из России доходы стали резко сокращаться: в 2022 году выручка снизилась до 2,2 млн рублей, а в прошлом году сократилась еще вдвое.
Егор Бортник (признан в России иностранным агентом) после внесения в реестр иноагентов попытался продолжить деловую деятельность под именем Игорь Бортник, чтобы избежать ограничений. Однако после публикаций в прессе Минюст обновил сведения в реестре, указав новые данные.
За пределами России группа не достигла прежних финансовых успехов. СМИ сообщают, что «Би-2» часто выступают в маленьких и полупустых залах. В турне по США в конце 2025 года коллектив предварительно заработал около 4 млн рублей.
В церемонии подписания участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, а также генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон, передает РИА «Новости».
Накануне премьер Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности России строить АЭС во Вьетнаме. В прошлом году Мишустин предложил Вьетнаму проекты в атомной энергетике.
Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».
Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.
В заявлении на сайте ведомства отмечается, что такие действия предпринимаются под предлогом необходимости соблюдать введенные Евросоюзом ограничения, направленные на лишение России доходов от международной торговли.
«Под надуманными и натянутыми предлогами досмотрам и задержаниям подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства», – подчеркнули в МИД. По мнению российского внешнеполитического ведомства, страны Запада выходят за рамки закона, нарушая принципы свободного судоходства.
Кроме того, западные государства не препятствуют судам под фальшивыми флагами, если они действуют в интересах европейских стран. В министерстве пояснили, что европейские власти не задерживают такие суда, если нефть предназначена для европейских потребителей, независимо от того, под каким флагом она перевозится. МИД России подчеркивает, что главную роль играет не флаг судна, а его место назначения.
На прошлой неделе французские военные задержали в западной части Средиземного моря нефтяной танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска.
Посольство России сообщило об отсутствии россиян на танкере Deyna.
Кремль: Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении
Путин и Пашинян обсудили вопросы расширения двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торговле, энергетике и транспортной сферах.
«Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».
Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.
Документ подготовлен Минэкономразвития по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025 и согласован с Минфином и Минюстом, передает РБК. Проект предполагает внесение изменений в статью 217 Гражданского кодекса, регулирующую приватизацию госсобственности.
Согласно проекту, статья 217 Гражданского кодекса будет дополнена правилом: если после выбытия приватизированного имущества из владения прошло десять лет со дня нарушения права, суд откажет в возврате такого имущества. «Суд отказывает в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения истекло десять лет со дня нарушения права», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Нововведения распространяются на виндикационные иски, когда имущество выбыло из государственной или муниципальной собственности при приватизации, а также на другие случаи нарушения законодательства о приватизации. При этом изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам останется вне зоны действия новых правил.
Действующий Гражданский кодекс предусматривает общий срок исковой давности в три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, но не более десяти лет с момента самого нарушения. Теперь для споров, связанных с приватизацией, этот объективный срок закрепляется напрямую.
Законопроект также вводит переходные положения: новые правила будут применяться к требованиям, срок предъявления которых наступит после вступления закона в силу, а также к нерассмотренным на данный момент спорам, если по ним еще не вынесено окончательное судебное решение.
Модуль «Трюфель» для дистанционного управления пулеметами поступил в Московский военный округ
«В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.
Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.
Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.
«Иск Генеральной прокуратуры к Галицкому удовлетворить. Обратить в доход государства недвижимое имущество Галицкого, его банковские счета», – зачитала постановление судья, передает ТАСС. Решение вступает в силу немедленно.
Защита предпринимателя заявила, что Галицкий давно не участвует в управлении венчурным фондом «Алмаз кэпитал партнерс». Однако прокуроры заявили, что его уход был формальным, а он фактически продолжает руководить организацией. Генпрокуратура подчеркнула, что инвестором фонда является Европейский банк реконструкции и развития, который был замечен в финансировании силовых структур Украины.
Ранее сообщалось, что изъятое имущество включает квартиру, пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с жилым домом, хозяйственным блоком, гаражом и земельным участком в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого, по данным следствия, находится свыше 7 млрд рублей.
Напомним, Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением. В иске указано, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.
Силуанов отметил, что сейчас власти рассматривают различные варианты действий для достижения этой цели, передают «Вести».
По словам министра, в рамках бюджетного правила была приостановлена продажа средств из Фонда национального благосостояния. «Мы действительно приостановили в рамках бюджетного правила продажу наших средств из Фонда национального благосостояния. Сейчас правительство рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении», – уточнил он.
Силуанов добавил, что ключевая задача – сделать российский бюджет менее зависимым от нефтяных цен, а также снизить влияние правительства на валютный рынок. По его словам, конкретные решения будут приняты в ближайшие недели.
В сообщении СПЧ в Max уточняется, что инициатива связана с поручением президента России Владимира Путина о возможном введении дополнительных ограничений для средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды.
Совет предложил закрепить понятие «велосипед» только за транспортом, движущимся с помощью мускульной силы. В случае если у велосипеда есть электродвигатель и сиденье, такое транспортное средство должно считаться мопедом или мотоциклом. Для управления этими средствами потребуется государственный регистрационный знак и водительское удостоверение категории А или М.
СПЧ подчеркивает, что движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено. Исключение предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок.
Переходный период для внедрения новых правил предлагается установить в пределах одного года, что даст время курьерам и компаниям-доставщикам оформить необходимые документы и регистрацию транспортных средств. Также совет рекомендует ввести административную ответственность за нарушение новых требований, в том числе за управление мопедом без прав или регистрации.
В письме Фадеева министру транспорта Андрею Никитину подчеркивается важность включения этих предложений в процесс реализации поручения главы государства.
МИД России сообщил о планах Индии увеличить закупки энергоресурсов
Руденко сообщил журналистам в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», что Индия намерена воспользоваться отсрочкой по закупке российских энергоресурсов, предоставленной президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».
По словам Руденко, индийская сторона активно рассматривает возможность увеличить объемы поставок нефти и газа из России.
«Многие страны уже думают о том, чтобы увеличить закупки наших энергоресурсов – как нефти, так и газа», – отметил дипломат.
Руденко подчеркнул, что интерес к российским энергоресурсам проявляют не только индийские власти, но и представители других стран, которые также рассматривают возможность увеличения закупок.
Захарова подчеркнула: «Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами. Очень многие находят какие-то слова, выражения, которые так или иначе можно назвать обтекаемыми, мы назвали это так, как это есть на самом деле, потому что, если бы мы этого не сделали бы, то я вас уверяю, что история о том, что якобы Иран нанес удары, она бы уже доминировала», передает ТАСС.
Также дипломат отметила, что Россия не нарушала свои обязательства по данному договору и продолжает руководствоваться логикой, заложенной в этом партнерстве.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран готов реализовать все пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.