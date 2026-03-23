Трамп: При договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют

Дарья Григоренко

Трамп заявил: «Он будет открыт очень скоро, если это сработает», отвечая на вопрос о перспективах контроля над этим стратегическим водным путём, передает РИА «Новости».

Американский лидер не уточнил, кто именно, по его мнению, должен контролировать Ормузский пролив.

Ранее сообщалось, что после недавних ударов по Ирану привычный режим судоходства через Ормузский пролив изменится, что отразится и на стабильности энергетических рынков.

Напомним, глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке. Американский лидер добавил, что поручил Пентагону отложить удары по объектам инфраструктуры Ирана на пять дней ради консультаций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выдвинул ультиматум об ударах по энергетическим объектам Ирана в случае продолжения блокады пролива.