  Иран опроверг переговоры с США
    23 марта 2026, 17:18 • Новости дня

    В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов

    В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия частных охранных организаций (ЧОО) в вопросах обеспечения безопасности важных объектов.

    Теперь такие организации, созданные стратегическими предприятиями, государственными компаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, смогут на время проведения спецоперации на Украине получать боевое стрелковое оружие для защиты инфраструктуры от беспилотников, передает ТАСС.

    Под действие закона попадают охранные структуры, действующие на критически важных объектах, объектах высшего приоритета, а также на объектах с необходимостью антитеррористической защиты. Боевое оружие будет выдаваться специалистам во временное пользование по специальному порядку обращения в Росгвардию, с обязательным возвратом по окончании срока использования.

    Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Ранее ЧОО могли использовать только служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения и гражданское оружие для самообороны, теперь же разрешено приобретать служебное и отдельные виды гражданского оружия, разрешённые для служебного использования.

    Авторы закона подчеркивали, что крупнокалиберные скорострельные комплексы, пулеметы и автоматическое длинноствольное оружие наиболее эффективны для борьбы с дронами самолетного типа. Нововведения нацелены на усиление антитеррористической защищенности и повышение уровня охраны стратегических объектов. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент во втором и третьем чтениях принял проект закона, который дает право использовать стрелковое вооружение для защиты объектов ТЭК и госкорпораций в период спецоперации частным охранным организациям (ЧОО).

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах палаты рассмотреть инициативу в приоритетном порядке. Пискарев пояснял, что законопроект нужен для защиты объектов от беспилотников.

    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, пишет AntiDiplomatico.

    Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала AntiDiplomatico.

    По мнению авторов статьи, в условиях, когда у Киева возникают сложности с поставками противоракетного вооружения, положение российского лидера существенно укрепилось.

    AntiDiplomatico отмечает, что санкции с России постепенно снимаются, а страна зарабатывает миллиарды долларов благодаря ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Европа сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, и из-за этого Украина утрачивает былое значение в глазах западных государств.

    Издание подчеркивает, что в сложившейся международной обстановке позиции Путина выглядят наиболее сильными за последние годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин предложил европейским покупателям возобновить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.

    21 марта 2026, 21:01 • Новости дня
    Путин и Лукашенко обсудили ускорение реализации союзных договоренностей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого уделили особое внимание вопросам экономического сотрудничества и совместных проектов.

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вечером в субботу провели телефонный разговор, передает БелТА.

    В ходе беседы они обсудили ключевые вопросы экономического взаимодействия, уделив особое внимание сотрудничеству в торгово-экономической и инвестиционной сферах, а также реализации совместных проектов.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы белорусского лидера, в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов. Кроме того, главы государств обменялись мнениями по актуальной международной повестке и ситуации в регионе.

    Отдельное внимание было уделено необходимости скорейшего воплощения договоренностей, которые были достигнуты на заседании Высшего государственного совета Союзного государства в феврале. В сообщении подчеркивается, что этот вопрос стал одним из главных акцентов разговора.

    Ранее Александр Лукашенко сообщил о просьбе Мелании Трамп передать Владимиру Путину список украинских детей.

    В феврале Путин и Лукашенко по телефону рассмотрели организационные моменты заседания Высшего госсовета Союзного государства.

    До этого Путин и Лукашенко провели личную встречу в Петербурге для обсуждения интеграционных вопросов.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 13:21 • Новости дня
    Путин призвал кабмин к взвешенным решениям по конъюнктурным доходам
    Путин призвал кабмин к взвешенным решениям по конъюнктурным доходам
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства обеспечить долгосрочную сбалансированность бюджета за счет конъюнктурных доходов.

    Президент Путин поручил правительству принять взвешенное решение относительно использования конъюнктурных доходов в нефтегазовой отрасли для обеспечения долгосрочной сбалансированности федерального бюджета, передает ТАСС.

    «В части федерального бюджета также необходимо принять взвешенные решения по конъюнктурным доходам – чтобы, повторю еще раз, гарантировать долгосрочную сбалансированность главного финансового документа страны», – заявил президент. Также с докладом о работе правительства в данном направлении выступил вице-премьер Александр Новак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин планирует провести совещание по вопросам экономики в понедельник.

    23 марта 2026, 13:35 • Новости дня
    Путин сообщил о закреплении инфляции ниже 6%
    Путин сообщил о закреплении инфляции ниже 6%
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Инфляция в России закрепилась на уровне ниже 6% в годовом выражении, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «Инфляция закрепилась ниже 6% в годовом выражении. Это, безусловно, плюс», – отметил президент, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что к концу января темпы роста потребительских цен начали снижаться.

    Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что разовые факторы, повлиявшие на повышение инфляции, исчерпаются в начале 2026 года.

    23 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

    Кремль: Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.

    Путин и Пашинян обсудили вопросы расширения двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торговле, энергетике и транспортной сферах.

    В сентябре прошлого года Путин встретился с Пашиняном в Кремле.

    Ранее Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию.

    21 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
    Путин поздравил лидеров Ирана и стран СНГ с праздником Навруз
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский президент направил поздравления по случаю Навруза руководству Ирана, а также лидерам Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

    Президент России Владимир Путин направил поздравления с праздником Навруз руководству Ирана, сообщает пресс-служба Кремля.

    В частности, поздравления были адресованы верховному руководителю Исламской Республики аятолле Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану.

    Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания и подчеркнул: «В это трудное время Москва остаётся верным другом и надёжным партнёром Тегерана».

    По иранскому календарю с наступлением Навруза начинается новый 1405 год. Президент отметил, что Россия придаёт большое значение развитию партнерства с Ираном на фоне современных вызовов.

    Кроме того, Путин также поздравил с праздником Навруз лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В поздравлениях лидерам этих стран отмечается высокий уровень двусторонних отношений и выражается уверенность в дальнейшем успешном развитии взаимовыгодных многоплановых связей между Россией и государствами СНГ.

    Накануне президент России позвонил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и поздравил его с проведением референдума по Конституции.

    Также в пятницу Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у тюркских и иранских народов весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз, который отмечается как день наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Подготовка к Наврузу включает масштабную уборку в домах, покупку новой одежды и приготовление праздничных угощений.

    21 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Сенатор Карасин прокомментировал заявление Запада о положении Путина

    Сенатор Карасин назвал дальновидность Путина основой лидерства России

    Tекст: Вера Басилая

    Дальновидность и опыт Владимира Путина укрепляют позиции России как одной из ведущих мировых держав на фоне сложной международной обстановки, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

    Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал публикацию итальянского издания AntiDiplomatico о геополитическом положении президента России Владимира Путина, сообщает Lenta.ru.

    Сенатор указал, что российский лидер отличается высоким уровнем опыта и способностью анализировать последствия принимаемых решений на годы вперед.

    Карасин заявил: «Я бы немножко поменял тональность попыток сделать оценки работы нашего президента. Наш президент возглавляет страну на протяжении довольно длительного периода. В это время происходили очень сложные международные события. И всегда Владимир Владимирович принимал решения, просчитывая перспективу и тот эффект, который эти решения возымеют через два-пять-десять лет и так далее».

    По словам Карасина, дальновидность и политический опыт Путина способствуют укреплению позиций России на мировой арене. Сенатор отметил, что страна выглядит как серьезная держава, достигающая поставленных целей и обеспечивающая внутреннюю стабильность. Он подчеркнул, что подход российского руководства основан на традициях и самостоятельном взгляде на справедливость и жизнь.

    Ранее издание AntiDiplomatico отметило, что президент России Владимир Путин сегодня оказался в более выгодной геополитической позиции, чем в предыдущие годы.

    Эксперты подчеркнули важность экономических аспектов на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин предложил европейским покупателям восстановить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.

    21 марта 2026, 10:29 • Новости дня
    Герой России Анатолий Сысоев вошел в состав ЦИК России по президентской квоте

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В новый состав Центральной избирательной комиссии по квоте президента включили героя России и участника программы «Время героев» Анатолия Сысоева.

    Герой России и кавалер ордена Мужества Анатолий Сысоев вошел в новый состав Центральной избирательной комиссии по президентской квоте, указ о назначении подписал президент Владимир Путин, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Сысоев участвовал во втором потоке президентской программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Президентской академией совместно с платформой «Россия – страна возможностей». В июне 2025 года он стал одним из 85 участников этой программы.

    В сентябре 2024 года Сысоев был назначен помощником губернатора Тверской области и стал первым участником второго потока программы, получившим такую должность.

    Комментируя свое назначение в Центризбирком, он подчеркнул важность образовательных модулей программы для повышения правовой грамотности: «Программа «Время героев» включает образовательные модули, направленные на повышение правовой грамотности, что, безусловно, важно для работы в системе государственного управления. Центральная избирательная комиссия России играет важнейшую роль в организации избирательного процесса в нашей стране. В качестве члена ЦИК я буду делать все для обеспечения избирательных прав граждан и укрепления доверия к электоральным процессам».

    Сысоев родился в 1976 году в Твери, окончил Нижегородское военно-инженерное училище в 1998 году и Общевойсковую академию Вооруженных сил России в 2020 году с отличием. Он удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

    Ранее более 80 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения. Среди них -  полномочный представитель президента в Уральском федеральном округеч Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов, сенатор России Алексей Кондратьев.

    Кроме того, Герой России Владимир Сайбель занял пост зампреда Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок. Новый состав ЦИК будет работать до 2031 года.

    22 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в съезде РСПП

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на следующей неделе планирует принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По данным «Вестей», глава государства проведет встречу с крупнейшими работодателями. В сообщении отмечается: «У Путина предстоит разговор с крупнейшими работодателями страны».

    В рамках рабочей недели российский лидер также вручит премии молодым деятелям культуры и обсудит актуальные вопросы на заседании Совета по культуре. Кроме того, в графике главы государства запланированы совещание по экономике, продолжение работы с российскими регионами и международные контакты.

    23 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    Путин поставил задачу вернуть экономику России на траекторию устойчивого роста

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам отметил важность возвращения российской экономики к устойчивому росту, несмотря на январское снижение ВВП.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста, передает ТАСС.

    «Эксперты говорят о так называемом календарном факторе января текущего года, поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом. Тем не менее вновь хочу подчеркнуть то, о чем мы говорили раньше: необходимо вернуться на траекторию устойчивого экономического роста», – заявил Путин.

    Глава государства также обратил внимание на низкую отрицательную динамику основных макроэкономических показателей. По его словам, эта ситуация не стала неожиданностью, но подтверждается статистикой.

    «На что хотел бы обратить внимание? Прежде всего на низкую отрицательную динамику основных макропоказателей. Собственно говоря, для нас здесь нет ничего неожиданного, но статистика это подтверждает», – отметил Путин.

    Российский лидер констатировал, что в январе ВВП снизился на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Он напомнил, что в 2023 и 2024 годах рост составлял 4,1% и 4,3% соответственно.

    В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, а также представители экономического блока правительства, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину.

    Владимир Путин заявил о необходимости пройти по «острому лезвию» для сохранения макроэкономической стабильности.

    23 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил поздравление Ким Чен Ыну по случаю его переизбрания на пост председателя Государственных дел КНДР и отметил важность двусторонних отношений.

    Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя Государственных дел КНДР, сообщается на сайте Кремля.

    В официальном поздравлении Путин отметил, что решение депутатов Верховного народного собрания наглядно показывает единодушную общественную поддержку курса Ким Чен Ына, направленного на решение социально-экономических задач, защиту суверенитета и законных интересов КНДР на международной арене.

    «В России высоко ценят Ваш личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между нашими странами. И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов», – отметил Путин.

    Путин пожелал Ким Чен Ыну успехов в ответственной государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

    Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания.

    23 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы на погашение долгов

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил нефтегазовым компаниям использовать дополнительные доходы для снижения задолженности перед банками.

    Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рекомендовал отечественным нефтегазовым компаниям использовать рост доходов для уменьшения долговой нагрузки, сообщает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дополнительные средства, полученные за счет повышения мировых цен на углеводороды, следует направлять на погашение задолженностей перед российскими банками.

    Владимир Путин отметил: «Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками. Это было бы таким зрелым решением».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость возвращения российской экономики к устойчивому росту.

    23 марта 2026, 13:39 • Новости дня
    Путин рассказал о роли «короткого» января в снижении ВВП

    Путин объяснил снижение ВВП России календарным фактором января

    Tекст: Вера Басилая

    В январе текущего года в России зафиксировано снижение ВВП на 2,1% по сравнению с прошлым годом из-за рекордно малого числа рабочих дней, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП страны на 2,1% по сравнению с январем прошлого года, сообщается на сайте Кремля.

    Он подчеркнул, что «низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей» связана с уменьшением числа рабочих дней в начале 2026 года.

    «Вы знаете, и эксперты говорят, о так называемом календарном факторе в январе текущего года – поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом», – заявил Путин.

    По его словам, в такой динамике нет ничего неожиданного, и подобную ситуацию подтверждает официальная статистика.

    Согласно расчетам ТАСС, январь 2026 года стал самым «нерабочим» месяцем в России за последние пять лет. Из-за длинных новогодних каникул в этом месяце россияне работали только 15 дней из 31-го.

    Ранее Владимир Путин поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста.

    Путин заявил, что уровень безработицы в России в январе сохранялся на низком уровне.

    23 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
    Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооружённых силах России.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, административное выдворение не будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил или других воинских формирований. Если по закону предусматривается выдворение, им теперь будут назначаться штрафы либо обязательные работы сроком от 100 до 200 часов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, лицам из этой категории, признанным виновными в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях, может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на период от одного до семи лет.

    Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий административное выдворение иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС России для уголовного преследования.

    23 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по экономическим вопросам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин намерен в понедельник провести совещание, посвященное вопросам экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание пройдет в понедельник, в нем примут участие премьер Михаил Мишустин, первый зампред правительства Денис Мантуров, указал Песков, передает ТАСС.

    Также там будут присутствовать заместители главы правительства Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    В открытом режиме прозвучит только речь Путина.

    Также на этой неделе президент намерен принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

