Прокурор запросил 20 лет колонии для пасынка Намина по делу о двойном убийстве

Эксперт назвал победителей и проигравших на выборах во Франции

Политолог Федоров: Социалисты удержали позиции на выборах во Франции

Tекст: Анастасия Куликова

«Результат кандидата от левой Социалистической партии Эммануэля Грегуара в Париже – показательный кейс: он победил, несмотря на попытки правых объединиться», – отметил Сергей Федоров, ведущий сотрудник Института Европы РАН. Он напомнил, в частности, что Сара Кнафо официально сняла свою кандидатуру с выборов мэра французской столицы и поддержала во втором туре Рашиду Дати. «Однако это не помогло. Верх взяли социалисты», – констатировал собеседник.

На результаты не повлиял и скандал вокруг гибели правого активиста Кантена Деранка во время выступления евродепутата партии «Непокорившаяся Франция» Римы Хассан в Лионе. «Как мы видим, это не скомпрометировало имидж левых», – добавил эксперт. По его мнению, преимущество было гарантировано благодаря объединению списков во многих коммунах.

«Коалиция «Новый народный фронт», которая была образована в преддверии внеочередных парламентских выборов в 2024 года, продолжает действовать, хотя ее руководители заверяют в обратном», – считает Федоров. Как полагает спикер, главный вывод минувшей кампании заключается в следующем: «на местах традиционные партии сохраняют свои позиции, хотя на национальном уровне их положение довольно плачевное».

«Муниципальные выборы считаются своего рода репетицией общенациональных. Однако «законы» на местном и на национальном уровнях все же отличаются. Поэтому проецировать результаты нынешней кампании на президентские и парламентские выборы, которые намечены на 2027 год, некорректно. Тем не менее, намечаются тенденции, и многое будет зависеть от того, сохранят ли левые свое единство», – заключил Федоров.

В минувшие выходные во Франции прошел второй тур муниципальных выборов. Левые силы удержали крупнейшие города страны. Так, в Париже социалист Эммануэль Грегуар набрал около 51% голосов, опередив кандидата от правых Рашиду Дати.

Похожая ситуация сложилась и в Марселе, где действующий мэр Бенуа Пайян одержал победу с результатом около 53%, оставив далеко позади кандидата от «Национального объединения» Франка Аллизио. Одна из наиболее драматических ситуаций сложилась на выборах мэра Лиона, третьего по величине города Франции.

Кандидат от союза левых политических сил Грегори Дусе, согласно результатам голосования, лидирует с 50,4% голосов. Он опережает своего единственного соперника Жана-Мишеля Оласа, поддержанного центристской партией «Возрождение» президента Эммануэля Макрона, лишь на 2,8 тысяч голосов. Олас не признал поражение и, упомянув о многочисленных нарушениях во время голосования, заявил, что обжалует результаты.

Кандидаты от различных левых политических сил лидируют также в таких крупных французских городах, как Нант, Страсбург, Монпелье и Лилль. В то же время значительных успехов достигли кандидаты от правых политических сил. В частности, представителям партии «Республиканцы» и их союзникам удалось одержать верх на выборах мэров в Тулузе, Тулоне, Орлеане, Нарбонне, Лиможе, Труа и Реймсе.

Главными успехами правой партии «Национальное объединение» на этих выборах стали победы в таких городах, как Оранж, Каркасон и Мантон, равно как и победа лидера союзной им политической силы «Союз правых за республику» Эрика Сьотти на выборах мэра Ниццы, передает BFMTV.

Главными успехами пропрезидентской центристской партии «Возрождение» стали победы поддержанных ею кандидатов в Бордо, Мюлузе, Анже, Невере и Пуатье, а также победа лидера союзной ей политической силы «Горизонты» и бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа на выборах мэра нормандского Гавра, сообщает телеканал.

Напомним, муниципальные выборы проводятся во Франции каждые шесть лет. В 2026 году первый тур выборов состоялся 15 марта, завершающий тур прошел 22 марта.