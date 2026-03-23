Москву включили в пятерку лидеров виртуального кинопроизводства мира

Tекст: Елизавета Шишкова

Международное агентство Hagman Global Strategies включило Россию в пятерку мировых центров виртуального кинопроизводства, передает Агентство городских новостей Москва. В опубликованном исследовании World Virtual Production Market Volume Report отмечается, что Россия занимает пятое место на рынке, уступая США, Британии и странам Евросоюза, но опережая Китай.

Аналитики подчеркивают, что основной вклад в успех внесла Москва, где работают три крупнейшие отечественные студии – XOVP, «Виртуальная студия Горького 55.8» и Sber Virtual Production Hub. Студия XOVP, располагающаяся на кинозаводе «Москино», вошла в число мировых лидеров сразу по двум категориям, реализовав 19 сериалов, 12 полнометражных фильмов и свыше 50 проектов в 2025 году.

Генеральный директор АНО «Москино» Георгий Прокопов подчеркнул: «Проект мэра «Москва – город кино» – это не только создание съемочной инфраструктуры и специальных сервисов для кинопроизводителей, но и развитие новых технологий. Центром этого развития стал кинозавод «Москино», где создана самая большая в России конструкция для виртуального продакшена».

На базе «Москино» студия XOVP использует два VP-павильона и свыше 1000 кв. м LED-экранов, что обеспечивает постоянный поток проектов для кино, телевидения и рекламы. По оценке экспертов World Virtual Production Market Volume, такие производственные мощности и креативный потенциал делают Москву привлекательной для продюсеров, а российский рынок имеет шанс закрепиться в числе мировых лидеров виртуального кинопроизводства.