Назван заработок группы «Би-2» в России в 2025 году

Группа «Би-2» заработала 1 млн рублей в России в 2025 году

Tекст: Валерия Городецкая

В прошлом году выручка ООО «Группа Би-2» составила всего 1 млн рублей, при этом убытки превысили 1,7 млн рублей, передает «Газета.Ru».

В 2021 году коллектив заработал 181 млн рублей, однако после начала спецоперации на Украине музыканты покинули страну, что сказалось на финансовых результатах.

Официально компания была зарегистрирована участниками группы еще в 2010 году, и долгие годы приносила им стабильную прибыль. После отъезда из России доходы стали резко сокращаться: в 2022 году выручка снизилась до 2,2 млн рублей, а в прошлом году сократилась еще вдвое.

Егор Бортник* (признан в России иностранным агентом) после внесения в реестр иноагентов попытался продолжить деловую деятельность под именем Игорь Бортник, чтобы избежать ограничений. Однако после публикаций в прессе Минюст обновил сведения в реестре, указав новые данные.

За пределами России группа не достигла прежних финансовых успехов. СМИ сообщают, что «Би-2» часто выступают в маленьких и полупустых залах. В турне по США в конце 2025 года коллектив предварительно заработал около 4 млн рублей.