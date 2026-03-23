Суд передал Москве два самовольных строения старообрядцев

Tекст: Ольга Иванова

Арбитражный суд Москвы признал два одноэтажных строения на территории Русской православной старообрядческой церкви самовольными постройками и передал их в собственность города, передает РИА «Новости».

Земельный участок был предоставлен РПСЦ в бессрочное пользование еще в 2003 году для эксплуатации церковно-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода».

В 2024 году Госинспекция по недвижимости обнаружила на участке два новых здания, которые не имели необходимых разрешительных документов. Суд поддержал позицию московских властей, указав, что данные строения возведены незаконно.

Проведенная по решению суда экспертиза подтвердила, что строения относятся к объектам капитального строительства, и переместить их без существенного ущерба невозможно. При этом эксперты отметили, что здания полностью соответствуют строительным и санитарным нормам, а также не представляют угрозы для жизни и здоровья граждан.

Для справки: после церковного раскола XVII века в России, помимо Русской православной церкви, существуют и действуют общины староверов, которые не приняли реформ патриарха Никона.

