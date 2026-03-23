    Брюссель переиграл Вашингтон в борьбе за Словению
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Россия и Вьетнам договорились о строительстве атомной электростанции
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    23 марта 2026, 15:28 • Новости дня

    Суд передал Москве два самовольных строения старообрядцев

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы признал два объекта на территории Русской православной старообрядческой церкви самовольными постройками и передал их в собственность города Москвы.

    Арбитражный суд Москвы признал два одноэтажных строения на территории Русской православной старообрядческой церкви самовольными постройками и передал их в собственность города, передает РИА «Новости».

    Земельный участок был предоставлен РПСЦ в бессрочное пользование еще в 2003 году для эксплуатации церковно-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода».

    В 2024 году Госинспекция по недвижимости обнаружила на участке два новых здания, которые не имели необходимых разрешительных документов. Суд поддержал позицию московских властей, указав, что данные строения возведены незаконно.

    Проведенная по решению суда экспертиза подтвердила, что строения относятся к объектам капитального строительства, и переместить их без существенного ущерба невозможно. При этом эксперты отметили, что здания полностью соответствуют строительным и санитарным нормам, а также не представляют угрозы для жизни и здоровья граждан.

    Для справки: после церковного раскола XVII века в России, помимо Русской православной церкви, существуют и действуют общины староверов, которые не приняли реформ патриарха Никона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор заповедника «Хакасский» заявил, что отшельница Агафья Лыкова успешно зимует на территории заповедника вместе с помощницей по хозяйству.

    23 марта 2026, 14:40 • Новости дня
    Артиста цирка Чернова задержали по делу о пожаре в Москве с четырьмя жертвами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силовики задержали пожилого циркового артиста Евгения Чернова по делу о гибели четырех человек на пожаре в центре Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах.

    О задержании Чернова сообщил источник ТАСС.

    Ранее сообщалось, что возгорание произошло из-за того, что 78-летний Чернов не потушил сигарету, от которой загорелся диван.

    Между тем в Главном следственном управлении СК по Москве пояснили, что задержан человек, причастный к возгоранию, проводятся следственные действия, передает РИА «Новости».

    Назначено несколько судебных экспертиз, включая пожарно-техническую и судебно-медицинскую.

    Между тем в прокуратуре города указали, что число погибших при пожаре увеличилось до четырех. В медучреждении скончался один из пострадавших.

    Ранее сообщалось, что число погибших при пожаре на Николоямской улице в Москве увеличилось до трех человек. За два дня до этого пожар произошел в медцентре на Новослободской улице.

    21 марта 2026, 23:42 • Новости дня
    СК заявил о задержании новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    «В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении. Ими оказались молодые люди 2005 и 2007 годов рождения», – сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.

    Там уточнили, что следствие установило, как подозреваемые по поручению организаторов работали «курьерами» и передавали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

    Подозреваемые доставлены в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий. В ходе допроса один из подозреваемых полностью признал вину и описал свои действия в преступной схеме.

    «Вину свою полностью признаю, попал под влияние куратора, чтобы забрать доставку, посылку. Внутри находились ювелирные изделия и монеты золотые, после чего мы перезапаковали в другой пакет и передали другому неизвестному лицу», – сказал он в видео, размещенном в канале СК России.

    Второй фигурант дела добавил о своих функциях курьера, который с первым подозреваемым, забрал некую коробку и должен был ее передать другому лицу.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре  обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    По данным следствия, злоумышленники не были знакомы между собой до совершения преступления. Следствие установило, что 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить обвиняемого футболиста, который нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, приведших к ее смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача. Ему вменили убийство и разбойное нападение в составе организованной группы. Спортсмен действовал под влиянием мошенников с Украины.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    21 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    В Московской синагоге отреагировали на массовую драку у храма

    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инцидент у Московской хоральной синагоги, произошедший в пятницу вечером, в храме объяснили бытовым конфликтом между студентами и подвыпившей компанией.

    Драка у Московской хоральной синагоги (МХС), произошедшая накануне, была вызвана бытовым хулиганством, сообщил РИА «Новости»  директор по коммуникациям МХС Дмитрий Дригайло. По его словам, инцидент случился в пятницу в 23:20, когда синагога уже была закрыта, а из молодежного объединения по развитию еврейской культуры и образования при синагоге «Тора Ми-Цион» вышли студенты после занятий.

    Напротив здания, в парке «Горка», находились люди маргинального вида, многие были подвыпившими. «Они, увидев молодых парней, которые вышли… к ним стали лезть, и якобы кто-то обидел какую-то девушку из этой подвыпившей группы, они стали искать бытовую драку. Она была очень быстро локализована, и в общем закончилась, она была недолгая», – рассказал Дригайло.

    К моменту приезда Росгвардии конфликт уже завершился, участники разошлись. Директор по коммуникациям отметил, что не слышал антисемитских выкриков, но не исключил, что такие высказывания могли прозвучать. Он подчеркнул, что потасовка была спровоцирована неадекватным поведением нетрезвых людей и не носила религиозного характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги в центре Москвы, напав на прихожан в традиционных головных уборах. Сейчас полиция разыскивает участников драки, которые скрылись после инцидента в Большом Спасоглинищевском переулке.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у них сигнальный пистолет и патроны.

    21 марта 2026, 11:42 • Новости дня
    В Москве у синагоги произошла массовая драка

    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан, выходивших из здания в традиционных головных уборах, пишут СМИ.

    В центре Москвы, у хоральной синагоги рядом со станцией метро Китай-город, произошла массовая драка, пишут «Вести» со ссылкой на Telegram-канал «Осторожно, новости». По словам очевидцев, группа агрессивно настроенных молодых людей атаковала прихожан синагоги.

    В публикации отмечается, что нападению подверглись те, кто выходил из синагоги в головных уборах. «Напали на людей, которые вышли из синагоги, за то, что они в кипе», – говорится в сообщении. При этом нападавшие выкрикивали оскорбительные лозунги.

    На данный момент сведений о пострадавших и нападавших не приводится. Официальных комментариев от правоохранительных органов также пока нет.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны.

    До этого полицейские задержали девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве. А в октябре в жилом комплексе «Прокшино» на территории той же Коммунарки около двадцати человек устроили массовую драку с использованием палок и лопат.


    21 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Провайдеры домашнего интернета в Москве срочно внедрили «белые списки»

    Tекст: Вера Басилая

    Московские интернет-провайдеры начали внедрять систему «белых списков», чтобы разрешенные сайты оставались доступными даже при перебоях связи.

    Система «белых списков», которая уже применяется в мобильных сетях, будет внедрена и в домашнем интернете Москвы, передает Ura.ru со ссылкой на Mash.

     Это позволит обеспечить доступ к важным сайтам, включая банковские сервисы и приложения такси, даже при перебоях в работе интернета.

    Провайдеры отмечают, что ежедневно необходимый перечень ресурсов будет доступен пользователям, несмотря на возможные сложности с подключением. Однако из-за фильтрации трафика может снизиться общая скорость домашнего интернета.

    Москвичи с начала марта жалуются на массовые проблемы со связью, а в середине месяца перебои затронули около трети города. Причиной введения ограничений называют обеспечение безопасности объектов инфраструктуры.

    Минцифры расширило «белый список» сайтов для доступа при отключении мобильного интернета.

    Ранее эксперт разъяснил, какие рации можно использовать для замены мобильных телефонов.

    В Москве отметили резкий рост продаж пейджеров и бумажных карт из-за перебоев с мобильным интернетом.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал причиной ограничений связи в столице необходимость обеспечения безопасности.

    22 марта 2026, 03:43 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший на Москву дрон

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в канале мессенджера Max об уничтожении дрона, который направлялся в сторону Москвы, силами ПВО.

    «ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Напомним, в субботу общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в субботу были введены временные ограничения на рейсы в трех аэропортах Москвы.


    21 марта 2026, 13:11 • Новости дня
    Полиция начала поиск участников драки у синагоги в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Москвы произошла массовая драка возле синагоги, после чего все участники скрылись до приезда полиции, сейчас идет розыск причастных, сообщили в правоохранительных органах.

    Оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию участников драки возле синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке ведут сотрудники московской полиции. В пресс-службе столичного главка МВД сообщили РИА «Новости», что сообщение о конфликте поступило в полицию вечером 20 марта.

    По предварительным данным, между группой граждан сначала произошел словесный спор, который затем перерос в потасовку. Сведений о пострадавших не поступало. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что участники конфликта уже покинули переулок. В МВД уточнили, что действия всех причастных к инциденту будут оценены в рамках действующего законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Москвы группа молодых людей устроила драку у хоральной синагоги, напав на прихожан.

    Ранее правоохранители пресекли хулиганские действия группы молодых людей в районе Коммунарка и изъяли у нарушителей сигнальный пистолет и патроны. До этого полиция задержала девять человек после массовой драки в торговом центре «Щука» в Москве.

    21 марта 2026, 10:59 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит седьмой с начала дня дрон
    @ РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Силы ПВО уничтожили беспилотник при подлете к Москве, а на территории падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщают власти столицы.

    Ещё один беспилотник, летевший на Москву, был уничтожен силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём канале в MAX. По его словам, специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.

    Информации о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. Сбитый дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к столице.

    Ранее утром в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести беспилотников, направлявшихся к городу. Силы ПВО накануне сбили 22 беспилотника, также летевших к Москве.

    А всего за ночь субботы российские системы ПВО перехватили и уничтожили 283 украинских беспилотника над регионами России.

    22 марта 2026, 13:12 • Новости дня
    Женщина погибла при падении с моста на проезжую часть в центре Москвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщина погибла на Большом Москворецком мосту, расположенном рядом с парком «Зарядье» в центре Москвы, сообщили в оперативных службах.

    По данным оперативных служб, ее тело обнаружили на проезжей части с травмами, характерными для падения с высоты, передает ТАСС.

    Источник сообщил: «Она скончалась от полученных травм». На месте происшествия продолжают работать экстренные службы, выясняются обстоятельства случившегося.

    Ранее сообщалось, что фрагменты тела женщины, завернутые в два чемодана, обнаружили рядом с домом в Красногорске, подозреваемый сожитель погибшей покончил с собой.

    20 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили летевший к Москве очередной БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы, был уничтожен силами противовоздушной обороны, сообщил Собянин в Max.

    На место инцидента прибыли сотрудники экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий и обследованием территории, где обнаружены обломки сбитого дрона.

    На данный момент сообщается о 22 сбитых дронах над Москвой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 21 беспилотника при подлете к Москве.

    22 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Задымление произошло в поезде в Москве из-за хулигана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Задымление произошло в вагоне поезда дальнего следования в Москве из-за хулиганских действий пассажира, предварительно, за медпомощью никто не обращался, сообщили в РЖД.

    Инцидент произошел утром на станции «Москва-Пассажирская-Ярославская» после прибытия поезда «Череповец-1», передает РИА «Новости». Задымление возникло в одиннадцатом вагоне состава в результате хулиганских действий пассажира.

    Компания РЖД сообщила, что задымление удалось оперативно ликвидировать силами поездной бригады с помощью первичных средств пожаротушения. В результате происшествия никто не обратился за медицинской помощью.

    Отмечается, что ситуация не повлияла на график движения других поездов. Все составы продолжили движение по расписанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на станции столичного метро «Савеловская» из-за возгорания в вагоне произошло задымление. Позднее правоохранители задержали пассажира за подрыв пиротехники на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная». На железнодорожной станции Шушары в Санкт-Петербурге неизвестные устроили поджог тепловоза.

    21 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    В Москве загорелся медцентр на Новослободской улице

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В двухэтажном здании медицинского центра на Новослободской улице столицы произошло возгорание, из-под кровли шел густой дым, посетителей эвакуировали, пишут городские СМИ.

    Пожар начался в двухэтажном здании медицинского центра на улице Новослободская. Из-под кровли здания наблюдался выход дыма, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

    Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали всех находившихся внутри людей. На данный момент уточняется информация о причинах пожара и возможных последствиях происшествия.

    Ранее на юго-востоке Москвы возник пожар в здании бизнес-центра Turas. Пожару присвоили третий номер сложности. За медицинской помощью обратились два человека.

    До этого в марте на северо-востоке Москвы загорелась гостиница на Алтуфьевском шоссе.


    21 марта 2026, 13:10 • Новости дня
    Собянин сообщил о двух новых сбитых беспилотниках над Москвой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве специалисты экстренных служб ликвидируют последствия падения обломков двух новых сбитых беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

    На территории Москвы были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата, сообщил Собянин в MAX. Градоначальник отметил, что на местах падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

    С начала суток общее количество сбитых беспилотников, двигавшихся в сторону столицы, достигло 31.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 беспилотников на подлете к столице. До этого градоначальник заявил о ликвидации 16 воздушных целей. Еще раньше общее число сбитых дронов достигло 14 единиц.

    21 марта 2026, 17:53 • Новости дня
    Введены временные ограничения на рейсы в трех аэропортах Москвы

    Tекст: Вера Басилая

    В московских аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения на прием и отправку рейсов, связанные с обеспечением безопасности полетов, сообщила Росавиация.

    Временные ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» были введены по согласованию с соответствующими органами, сообщает в Max Росавиация. Уточняется, что аэропорт «Шереметьево» принимает и отправляет рейсы только по согласованию с органами управления воздушным движением, а расписание рейсов может корректироваться.

    Аналогичные ограничения действуют и в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» («Раменское»), где временно приостановлен прием и выпуск воздушных судов. Причина таких мер заключается в необходимости обеспечения безопасности полетов.

    Пассажирам рекомендуется уточнять статус своих рейсов с помощью онлайн-табло аэропортов. В Росавиации подчеркнули, что эти меры носят временный характер и направлены исключительно на безопасность.

    Ранее мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении шести БПЛА над Москвой.

    Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропорта Калуги.

    22 марта 2026, 12:44 • Новости дня
    На МКАД произошло ДТП с несколькими автомобилями

    Tекст: Дарья Григоренко

    ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 101-го километра МКАД, сообщает столичный департамент транспорта.

    Авария случилась в районе съезда 102, о чем говорится в Telegram-канале ведомства. На месте работают оперативные службы города. Департамент уточняет, что информация о пострадавших и обстоятельства происшествия пока выясняется.

    Движение в районе аварии затруднено на протяжении трех километров. В ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой выбирать пути объезда и учитывать сложную дорожную обстановку.

    В четверг на внешней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) произошла дорожная авария, она затруднила движение.

    До этого на Ленинградском проспекте произошла авария с участием грузовика, «Газели» и легковой машины.

    Главное
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    Трамп заявил о согласии Ирана не разрабатывать ядерное оружие
    Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте
    Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг
    Россиян предупредили о штрафах за сбор березового сока в пределах города
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам