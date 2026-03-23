МИД: Запад использует выдуманное определение «теневой флот»

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении на сайте ведомства отмечается, что такие действия предпринимаются под предлогом необходимости соблюдать введенные Евросоюзом ограничения, направленные на лишение России доходов от международной торговли.

«Под надуманными и натянутыми предлогами досмотрам и задержаниям подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства», – подчеркнули в МИД. По мнению российского внешнеполитического ведомства, страны Запада выходят за рамки закона, нарушая принципы свободного судоходства.

Кроме того, западные государства не препятствуют судам под фальшивыми флагами, если они действуют в интересах европейских стран. В министерстве пояснили, что европейские власти не задерживают такие суда, если нефть предназначена для европейских потребителей, независимо от того, под каким флагом она перевозится. МИД России подчеркивает, что главную роль играет не флаг судна, а его место назначения.

На прошлой неделе французские военные задержали в западной части Средиземного моря нефтяной танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска.

Посольство России сообщило об отсутствии россиян на танкере Deyna.