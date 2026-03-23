  • Новость часаИран опроверг переговоры с США
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Брюссель переиграл Вашингтон в борьбе за Словению
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    «Новатэк» договорился о поставках газа во Вьетнам
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Россия и Вьетнам договорились о строительстве атомной электростанции
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации
    23 марта 2026, 15:12 • Новости дня

    МИД назвал разбоем и беспределом действия Запада в Балтийском море

    МИД: Россия ответит на беспредел Запада в Балтийском море

    МИД назвал разбоем и беспределом действия Запада в Балтийском море
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена оставлять без ответа случаи разбоя и беспредела в Балтийском море, которое страны НАТО и Евросоюза хотят сделать «внутренним», следует из заявления Министерства иностранных дел.

    В МИД подчеркнули, что подобные практики европейских стран Россия считает «неприемлемыми, недопустимыми, грубо нарушающими букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».

    В ведомстве обратили внимание, что Москва будет использовать все политические, правовые и иные инструменты для обеспечения свободы судоходства в регионе

    «Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

    Ранее в МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    Комментарии (8)
    23 марта 2026, 15:33 • Новости дня
    Назван заработок группы «Би-2» в России в 2025 году

    Группа «Би-2» заработала 1 млн рублей в России в 2025 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа «Би-2», несмотря на эмиграцию, продолжает вести бизнес на территории России.

    В прошлом году выручка ООО «Группа Би-2» составила всего 1 млн рублей, при этом убытки превысили 1,7 млн рублей, передает «Газета.Ru».

    В 2021 году коллектив заработал 181 млн рублей, однако после начала спецоперации на Украине музыканты покинули страну, что сказалось на финансовых результатах.

    Официально компания была зарегистрирована участниками группы еще в 2010 году, и долгие годы приносила им стабильную прибыль. После отъезда из России доходы стали резко сокращаться: в 2022 году выручка снизилась до 2,2 млн рублей, а в прошлом году сократилась еще вдвое.

    Егор Бортник (признан в России иностранным агентом) после внесения в реестр иноагентов попытался продолжить деловую деятельность под именем Игорь Бортник, чтобы избежать ограничений. Однако после публикаций в прессе Минюст обновил сведения в реестре, указав новые данные.

    За пределами России группа не достигла прежних финансовых успехов. СМИ сообщают, что «Би-2» часто выступают в маленьких и полупустых залах. В турне по США в конце 2025 года коллектив предварительно заработал около 4 млн рублей.

    Комментарии (5)
    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Россия и Вьетнам договорились о строительстве атомной электростанции
    Россия и Вьетнам договорились о строительстве атомной электростанции
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Вьетнам подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в строительстве атомной электростанции на территории Вьетнама.

    В церемонии подписания участвовали премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь, а также генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и глава канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон, передает РИА «Новости».

    Накануне премьер Вьетнама отправился с официальным визитом в Россию.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил о готовности России строить АЭС во Вьетнаме. В прошлом году Мишустин предложил Вьетнаму проекты в атомной энергетике.

    Комментарии (21)
    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    Комментарии (3)
    23 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    МИД: Запад использует выдуманное определение «теневой флот»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны занимаются разбоем, прикрывая это вымышленным термином «теневой флот», который не предусмотрен международным морским правом, заявил МИД России.

    В заявлении на сайте ведомства отмечается, что такие действия предпринимаются под предлогом необходимости соблюдать введенные Евросоюзом ограничения, направленные на лишение России доходов от международной торговли.

    «Под надуманными и натянутыми предлогами досмотрам и задержаниям подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства», – подчеркнули в МИД. По мнению российского внешнеполитического ведомства, страны Запада выходят за рамки закона, нарушая принципы свободного судоходства.

    Кроме того, западные государства не препятствуют судам под фальшивыми флагами, если они действуют в интересах европейских стран. В министерстве пояснили, что европейские власти не задерживают такие суда, если нефть предназначена для европейских потребителей, независимо от того, под каким флагом она перевозится. МИД России подчеркивает, что главную роль играет не флаг судна, а его место назначения.

    На прошлой неделе французские военные задержали в западной части Средиземного моря нефтяной танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска.

    Посольство России сообщило об отсутствии россиян на танкере Deyna.

    Комментарии (22)
    23 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении

    Путин обсудил с Пашиняном развитие сотрудничества России и Армении
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по инициативе армянской стороны.

    Путин и Пашинян обсудили вопросы расширения двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля. Особое внимание было уделено развитию сотрудничества в торговле, энергетике и транспортной сферах.

    В сентябре прошлого года Путин встретился с Пашиняном в Кремле.

    Ранее Пашинян попросил Россию восстановить ж/д пути в Азербайджан и Турцию.

    Комментарии (8)
    23 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности по делам об оспаривании итогов приватизации.

    Документ подготовлен Минэкономразвития по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025 и согласован с Минфином и Минюстом, передает РБК. Проект предполагает внесение изменений в статью 217 Гражданского кодекса, регулирующую приватизацию госсобственности.

    Согласно проекту, статья 217 Гражданского кодекса будет дополнена правилом: если после выбытия приватизированного имущества из владения прошло десять лет со дня нарушения права, суд откажет в возврате такого имущества. «Суд отказывает в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения истекло десять лет со дня нарушения права», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

    Нововведения распространяются на виндикационные иски, когда имущество выбыло из государственной или муниципальной собственности при приватизации, а также на другие случаи нарушения законодательства о приватизации. При этом изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам останется вне зоны действия новых правил.

    Действующий Гражданский кодекс предусматривает общий срок исковой давности в три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, но не более десяти лет с момента самого нарушения. Теперь для споров, связанных с приватизацией, этот объективный срок закрепляется напрямую.

    Законопроект также вводит переходные положения: новые правила будут применяться к требованиям, срок предъявления которых наступит после вступления закона в силу, а также к нерассмотренным на данный момент спорам, если по ним еще не вынесено окончательное судебное решение.

    В 2024 году Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов.

    Комментарии (7)
    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 16:49 • Новости дня
    Тверской суд Москвы изъял активы Галицкого на 8 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество бизнесмена Александра Галицкого на сумму 8 млрд рублей.

    «Иск Генеральной прокуратуры к Галицкому удовлетворить. Обратить в доход государства недвижимое имущество Галицкого, его банковские счета», – зачитала постановление судья, передает ТАСС. Решение вступает в силу немедленно.

    Защита предпринимателя заявила, что Галицкий давно не участвует в управлении венчурным фондом «Алмаз кэпитал партнерс». Однако прокуроры заявили, что его уход был формальным, а он фактически продолжает руководить организацией. Генпрокуратура подчеркнула, что инвестором фонда является Европейский банк реконструкции и развития, который был замечен в финансировании силовых структур Украины.

    Ранее сообщалось, что изъятое имущество включает квартиру, пять машино-мест в Москве, загородный коттедж с жилым домом, хозяйственным блоком, гаражом и земельным участком в Московской области общей стоимостью более 1 млрд рублей. На счетах Галицкого, по данным следствия, находится свыше 7 млрд рублей.

    Напомним, Генпрокуратура подала иск о признании бизнесмена Галицкого и корпорации Almaz Capital Partners, LTD экстремистским объединением. В иске указано, что за последние годы венчурный фонд предоставил более 50 млн долларов украинским компаниям, производящим патроны, инновационные боеприпасы, компоненты БПЛА и иные виды вооружений.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ

    Модуль «Трюфель» для дистанционного управления пулеметами поступил в Московский военный округ

    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшие модули дистанционного управления «Трюфель» для крупнокалиберных пулеметов поступили на вооружение в Московский военный округ.

    «В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

    Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.

    Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.

    В 2024 году президент России Владимир Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 17:09 • Новости дня
    Силуанов сообщил о планах уменьшить зависимость бюджета от цен на нефть

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство России в ближайшее время примет решения, направленные на снижение зависимости федерального бюджета от цен на нефть, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

    Силуанов отметил, что сейчас власти рассматривают различные варианты действий для достижения этой цели, передают «Вести».

    По словам министра, в рамках бюджетного правила была приостановлена продажа средств из Фонда национального благосостояния. «Мы действительно приостановили в рамках бюджетного правила продажу наших средств из Фонда национального благосостояния. Сейчас правительство рассматривает вопрос о дальнейших шагах в этом направлении», – уточнил он.

    Силуанов добавил, что ключевая задача – сделать российский бюджет менее зависимым от нефтяных цен, а также снизить влияние правительства на валютный рынок. По его словам, конкретные решения будут приняты в ближайшие недели.

    Ранее Силуанов спрогнозировал снижение доли нефтегазовых доходов бюджета России.

    Комментарии (5)
    23 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в Минтранс с предложениями ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам и ввести для них обязательную регистрацию и получение водительских удостоверений.

    В сообщении СПЧ в Max уточняется, что инициатива связана с поручением президента России Владимира Путина о возможном введении дополнительных ограничений для средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды.

    Совет предложил закрепить понятие «велосипед» только за транспортом, движущимся с помощью мускульной силы. В случае если у велосипеда есть электродвигатель и сиденье, такое транспортное средство должно считаться мопедом или мотоциклом. Для управления этими средствами потребуется государственный регистрационный знак и водительское удостоверение категории А или М.

    СПЧ подчеркивает, что движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено. Исключение предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок.

    Переходный период для внедрения новых правил предлагается установить в пределах одного года, что даст время курьерам и компаниям-доставщикам оформить необходимые документы и регистрацию транспортных средств. Также совет рекомендует ввести административную ответственность за нарушение новых требований, в том числе за управление мопедом без прав или регистрации.

    В письме Фадеева министру транспорта Андрею Никитину подчеркивается важность включения этих предложений в процесс реализации поручения главы государства.

    В ноябре в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам.

    Комментарии (8)
    23 марта 2026, 12:15 • Новости дня
    МИД сообщил о планах Индии увеличить закупки энергоресурсов

    МИД России сообщил о планах Индии увеличить закупки энергоресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Индии изучают перспективы увеличения импорта российской нефти и газа с учетом отсрочки, предоставленной Соединенными Штатами, заявил в понедельник замглавы МИД Андрей Руденко.

    Руденко сообщил журналистам в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений», что Индия намерена воспользоваться отсрочкой по закупке российских энергоресурсов, предоставленной президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

    По словам Руденко, индийская сторона активно рассматривает возможность увеличить объемы поставок нефти и газа из России.

    «Многие страны уже думают о том, чтобы увеличить закупки наших энергоресурсов – как нефти, так и газа», – отметил дипломат.

    Руденко подчеркнул, что интерес к российским энергоресурсам проявляют не только индийские власти, но и представители других стран, которые также рассматривают возможность увеличения закупок.

    Индия существенно увеличила закупки российской нефти на фоне смягчения американских санкций.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди запланировал визит в Россию в этом году.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил рост числа стран, заинтересованных в покупке российской нефти после ослабления американских ограничений.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Захарова заявила о соблюдении Россией стратегических договоренностей с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с военнослужащими – участниками СВО, которая прошла в Центральном доме российской армии.

    Захарова подчеркнула: «Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами. Очень многие находят какие-то слова, выражения, которые так или иначе можно назвать обтекаемыми, мы назвали это так, как это есть на самом деле, потому что, если бы мы этого не сделали бы, то я вас уверяю, что история о том, что якобы Иран нанес удары, она бы уже доминировала», передает ТАСС.

    Также дипломат отметила, что Россия не нарушала свои обязательства по данному договору и продолжает руководствоваться логикой, заложенной в этом партнерстве.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран готов реализовать все пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Лихачев рассказал об обстановке на иранской АЭС «Бушер»

    Лихачев: Обстановка на иранской АЭС «Бушер» напряженная, но под контролем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация на иранской атомной электростанции «Бушер» остается напряженной, но управляемой, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

    По его словам, с самого утра он провел телефонные переговоры с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, чтобы лично проинформировать его о происходящем, передают «Вести».

    «На «Бушере» ситуация напряженная, но под контролем. Сегодня с утра, с самого утра, мы провели телефонные переговоры с гендиректором МАГАТЭ Гросси. Доложили ему о сложной, но управляемой ситуации на «Бушере», – подчеркнул Лихачев.

    Он сообщил, что Россия готовит несколько волн эвакуации сотрудников с АЭС в Иране. Первая из них начнется уже на этой неделе. На самой площадке планируется оставить только несколько десятков специалистов для присмотра за объектом, сохранности оборудования и возможности быстрой перезагрузки станции.

    Ранее Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС.

    На прошлой неделе снаряд разрушил постройку рядом с ядерным реактором на площадке АЭС «Бушер».

    Комментарии (0)
    Главное
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    Трамп заявил о согласии Ирана не разрабатывать ядерное оружие
    Британия объявила о размещении ЗРК в Бахрейне и Кувейте
    Минфин предложил ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг
    Россиян предупредили о штрафах за сбор березового сока в пределах города
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам