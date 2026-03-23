Аракчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Аракчи выразил признательность российскому руководству за значительную дипломатическую поддержку и регулярные поставки гуманитарной помощи. Об этом говорится на сайте МИД по итогам телефонного разговора между главой ведомства Сергеем Лавровым и его иранским коллегой.

В ходе беседы Аракчи отдельно отметил важность российской помощи для Исламской республики как на дипломатическом уровне, так и в виде гуманитарных грузов, и подчеркнул, что Иран высоко ценит такую поддержку.

Кроме того, в ходе телефонного разговора Сергей Лавров заявил о категорической неприемлемости ударов по ядерной инфраструктуре Ирана, включая атомную электростанцию «Бушер». Он подчеркнул, что такие удары несут неприемлемые риски для безопасности российского персонала, а также могут привести к катастрофическим экологическим последствиям для всех стран региона без исключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке требует политико-дипломатических решений.

Иран уведомил Международное агентство по атомной энергии о попадании снаряда на территорию АЭС «Бушер».

Замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.