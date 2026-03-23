Стало известно о массовом уходе во время боя расчетов Patriot в укрытия

Военный обозреватель: Расчеты ЗРК Patriot на время боя уходят в укрытия

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Военный обозреватель», такой подход приводит к большому расходу ракет даже при перехвате одиночных целей, поскольку компьютер самостоятельно анализирует угрозы и выбирает методы их уничтожения без экономии боеприпасов.

В компании Raytheon, разработавшей Patriot, пояснили, что функция автобоя критически важна при отражении массированных и скоростных атак, передает «Российская газета».

По словам представителей Raytheon, компьютер не жалеет ракет – если есть угроза, он может выпустить сразу весь боекомплект батареи, то есть 24 противоракеты по одной цели.

Работа украинских военных на Patriot в странах Ближнего Востока сопровождалась сильным психологическим стрессом из-за быстрого расходования боеприпасов. При этом специалисты подчеркивают, что количество выпущенных ракет не всегда ведет к качественному перехвату: зафиксированы десятки случаев промахов, а иногда комплекс не может защитить даже себя.

Американская сторона объясняет недостаточную эффективность тем, что Иран применяет «сложные» ракеты, которые сложно обнаружить без помощи мощных противорадарных систем. По их словам, иранцы заранее уничтожили крупные радары, что затрудняет работу Patriot при отражении атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.