Правкомиссия одобрила законопроекты о регулировании крипторынка в России

Правкомиссия утвердила законопроект о контроле и санкциях на рынке криптовалют

Tекст: Вера Басилая

Документ направлен на легализацию выпуска и обмена цифровых активов, а также защиту прав инвесторов и соблюдение валютного законодательства, передает РИА «Новости».

В законопроекте впервые закреплены понятия цифровой валюты, цифровых финансовых активов, утилитарных и гибридных цифровых прав. Вводится система специализированных организаций: цифровые депозитарии, организации по обмену и операторы размещения, которые должны быть включены в специальные реестры и находиться под контролем Банка России.

Впервые на законодательном уровне определены понятия майнинга и майнинг-пула. Майнинг смогут осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели только после включения в реестр, а физические лица – при соблюдении лимитов энергопотребления.

Резиденты России смогут совершать сделки с цифровой валютой только через уполномоченных посредников, кроме отдельных случаев, например, внешнеторговой деятельности и майнинга. Для неквалифицированных инвесторов вводятся лимиты на покупку криптовалюты и обязательное тестирование перед приобретением. Законопроект предусматривает детальное регулирование выпуска и обращения цифровых финансовых активов, а также защиту прав граждан от мошенничества с возможностью возврата средств при подозрительных операциях.

Комиссия также одобрила ужесточение ответственности за незаконный майнинг. За участие в майнинге организованной группой или извлечение особо крупного дохода (более 13 млн рублей) предусмотрены штрафы от 500 тыс. до 2,5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы до пяти лет. Доходы от незаконного майнинга подлежат конфискации, а расследование таких преступлений будет вестись органами внутренних дел.

Кроме того, одобрен проект закона о введении административной ответственности для криптопосредников, работающих с неквалифицированными инвесторами с нарушением законодательства. Для должностных лиц предусмотрены штрафы от 30 до 50 тыс. рублей или дисквалификация на срок до двух лет, для юридических лиц – штрафы до 1 млн рублей. Новая статья КоАП РФ обеспечит выполнение норм будущего базового закона о цифровой валюте.

Ранее сообщалось, что поправки в законодательство фактически легализовали деятельность по добыче криптовалют в России.

Президент Владимир Путин в 2024 году утвердил закон о налогообложении цифровой валюты и майнинга.