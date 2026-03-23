Путин рассказал о роли «короткого» января в снижении ВВП

Путин объяснил снижение ВВП России календарным фактором января

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил о снижении ВВП страны на 2,1% по сравнению с январем прошлого года, сообщается на сайте Кремля.

Он подчеркнул, что «низкая, отрицательная динамика основных макропоказателей» связана с уменьшением числа рабочих дней в начале 2026 года.

«Вы знаете, и эксперты говорят, о так называемом календарном факторе в январе текущего года – поскольку в этом году было меньше рабочих дней, чем в прошлом», – заявил Путин.

По его словам, в такой динамике нет ничего неожиданного, и подобную ситуацию подтверждает официальная статистика.

Согласно расчетам ТАСС, январь 2026 года стал самым «нерабочим» месяцем в России за последние пять лет. Из-за длинных новогодних каникул в этом месяце россияне работали только 15 дней из 31-го.

Ранее Владимир Путин поставил задачу вернуть экономику страны на траекторию устойчивого роста.

Путин заявил, что уровень безработицы в России в январе сохранялся на низком уровне.