AntiDiplomatico: Путин находится в лучшем геополитическом положении за годы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин получил значительное геополитическое преимущество над соперниками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию портала AntiDiplomatico.

По мнению авторов статьи, в условиях, когда у Киева возникают сложности с поставками противоракетного вооружения, положение российского лидера существенно укрепилось.

AntiDiplomatico отмечает, что санкции с России постепенно снимаются, а страна зарабатывает миллиарды долларов благодаря ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, Европа сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, и из-за этого Украина утрачивает былое значение в глазах западных государств.

Издание подчеркивает, что в сложившейся международной обстановке позиции Путина выглядят наиболее сильными за последние годы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин предложил европейским покупателям возобновить поставки углеводородов при условии отказа от политических ограничений.