Путин призвал нефтегазовые компании направить доходы на погашение долгов

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам рекомендовал отечественным нефтегазовым компаниям использовать рост доходов для уменьшения долговой нагрузки, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что дополнительные средства, полученные за счет повышения мировых цен на углеводороды, следует направлять на погашение задолженностей перед российскими банками.

Владимир Путин отметил: «Российским нефтегазовым компаниям стоит подумать о том, чтобы направить дополнительные доходы от роста мировых котировок углеводородов на снижение долговой нагрузки, на погашение задолженностей перед отечественными банками. Это было бы таким зрелым решением».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость возвращения российской экономики к устойчивому росту.