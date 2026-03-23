Путин призвал кабмин к взвешенным решениям по конъюнктурным доходам

Герой России Анатолий Сысоев вошел в состав ЦИК России по президентской квоте

Tекст: Тимур Шайдуллин

Герой России и кавалер ордена Мужества Анатолий Сысоев вошел в новый состав Центральной избирательной комиссии по президентской квоте, указ о назначении подписал президент Владимир Путин, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сысоев участвовал во втором потоке президентской программы «Время героев», инициированной Владимиром Путиным и реализуемой Президентской академией совместно с платформой «Россия – страна возможностей». В июне 2025 года он стал одним из 85 участников этой программы.

В сентябре 2024 года Сысоев был назначен помощником губернатора Тверской области и стал первым участником второго потока программы, получившим такую должность.

Комментируя свое назначение в Центризбирком, он подчеркнул важность образовательных модулей программы для повышения правовой грамотности: «Программа «Время героев» включает образовательные модули, направленные на повышение правовой грамотности, что, безусловно, важно для работы в системе государственного управления. Центральная избирательная комиссия России играет важнейшую роль в организации избирательного процесса в нашей стране. В качестве члена ЦИК я буду делать все для обеспечения избирательных прав граждан и укрепления доверия к электоральным процессам».

Сысоев родился в 1976 году в Твери, окончил Нижегородское военно-инженерное училище в 1998 году и Общевойсковую академию Вооруженных сил России в 2020 году с отличием. Он удостоен звания Героя России, награжден орденом Мужества, орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее более 80 участников программы «Время героев» уже получили новые назначения. Среди них - полномочный представитель президента в Уральском федеральном округеч Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов, сенатор России Алексей Кондратьев.

Кроме того, Герой России Владимир Сайбель занял пост зампреда Комиссии при президенте по делам ветеранов, а руководитель программы Мария Костюк стала губернатором Еврейской автономной области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин определил новую президентскую «пятерку» членов Центральной избирательной комиссии на следующий пятилетний срок. Новый состав ЦИК будет работать до 2031 года.