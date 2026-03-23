США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент США Дональд Трамп сменил курс в стратегии по решению кризиса в Ормузском проливе, что вызывает вопросы о готовности Вашингтона к возможной войне с Ираном, передает AP News.

На фоне продолжающейся эскалации Трамп выступил с ультиматумом: если Иран не откроет пролив в течение 48 часов, США нанесут удары по гражданской инфраструктуре, в частности по энергетическим объектам Исламской республики. Это заявление стало очередным поворотом в последовательности шагов, в числе которых были попытки дипломатии, частичное снятие санкций с иранской нефти и призывы к созданию международной коалиции для обеспечения безопасности судоходства.

Аналитики отмечают, что угроза удара по гражданским объектам вызвала резкую критику со стороны оппонентов Трампа и правозащитников. Сенатор Эд Марки заявил: «У Трампа нет плана по открытию Ормузского пролива, поэтому он угрожает атаковать гражданские электростанции Ирана. Это было бы военным преступлением». Сенатор Крис Мерфи в ответ на пост Трампа подчеркнул, что президент потерял контроль над ситуацией и впал в панику.

В администрации Трампа настаивают, что подобная жесткая риторика – способ вынудить Тегеран к уступкам. Представитель США в ООН Майк Уолтц отметил, что Корпус стражей исламской революции контролирует значительную часть инфраструктуры страны, использующейся для военных целей, и допустил возможность ударов по газовым и другим электростанциям. При этом эксперты по военному праву указывают, что нанесение масштабного удара по энергетике может быть квалифицировано как военное преступление, а военным придется выбирать между выполнением приказа и риском понести ответственность за осознанное неповиновение.

На фоне угроз прозвучали призывы к сдержанности. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул важность совместных усилий для скорейшего восстановления судоходства, а израильский посол в Вашингтоне Ехиэль Лейтер призвал воздержаться от масштабных атак, чтобы сохранить возможность для восстановления страны после смены власти. В Тегеране предупредили, что в случае удара по инфраструктуре они полностью закроют Ормузский пролив и нанесут ответные удары по объектам США и Израиля.

