    23 марта 2026, 11:10 • Новости дня

    Россиянин получил 13 лет колонии за передачу данных Киеву

    Суд приговорил к 13 годам колонии передававшего данные о ВС РФ россиянина

    Tекст: Мария Иванова

    Игорь Кульженков получил 13 лет колонии строгого режима за передачу Украине данных о российских военных объектах по заданию украинских спецслужб.

    Московский городской суд вынес обвинительный приговор Игорю Кульженкову, признав его виновным в госизмене, сообщает РИА «Новости».

    Осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 200 тыс. рублей.

    Правоохранители выяснили, что в сентябре 2024 года фигурант через Telegram вступил в переписку с украинской разведкой. Выполняя задания куратора, он собирал информацию о расположении объектов Министерства обороны.

    Федеральная служба безопасности обнародовала видеозапись с признанием преступника. «Я предполагал, что указанные сведения представляют интерес для украинских спецслужб, и осознавал, что в последующем они могут быть использованы украинской стороной для совершения действий, направленных против безопасности Российской Федерации», – рассказал Кульженков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд Крыма приговорил жителя Симферополя к 18 годам колонии за шпионаж в пользу иностранной разведки.

    Ярославский областной суд назначил местному жителю 14 лет строгого режима за передачу сведений о критически важных объектах украинским спецслужбам.

    22 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных «кукловодов», в первую очередь британских, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных кураторов, в первую очередь британских, передает РИА «Новости». По его словам, Россия способна действовать в рамках разумного, несмотря на постоянные провокации и попытки вынудить к каким-либо ответным шагам.

    Бортников подчеркнул: «Конечно, можем. Так, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, какие-то действия» – эта фраза прозвучала в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о потере украинскими спецслужбами чувства реальности. Глава ведомства констатировал рост числа террористических преступлений под влиянием Киева. Украинские неонацистские структуры активизировали вербовочную обработку российских граждан.

    22 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские союзники Украины могут быть вынуждены пересмотреть свою позицию по отношению к России из-за обострения конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

    В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

    Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

    В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    22 марта 2026, 16:06 • Новости дня
    В Германии сообщили о следах антибиотиков в украинских яйцах для ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в ЕС, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

    Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung и европейскую систему быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF. С сентября 2023 года зарегистрировано 14 сообщений о проблемах с украинскими яйцами и яичными продуктами, причем реальное число подобных случаев может быть выше.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз увеличил импорт яиц с Украины с 13 тыс. тонн до более чем 85 тыс. тонн, отменив пошлины и квоты на ряд сельскохозяйственных товаров. В Berliner Zeitung подчеркивают: «Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков».

    Чаще всего выявляют вещество AOZ – продукт распада антибиотиков из группы нитрофуранов, которые запрещены в сельском хозяйстве Евросоюза с середины 1990-х годов. Нарушения фиксируются прежде всего в Польше, Венгрии и Словакии, через которые проходит основной поток украинского агроимпорта, а отдельные случаи регистрировали власти Швеции и Нидерландов.

    Большая часть яиц с Украины поступает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов – макарон, выпечки, майонеза или готовых блюд для ресторанов и столовых. Маркировка о стране происхождения для таких товаров не обязательна, поэтому покупатели не могут узнать, откуда поступила продукция.

    22 марта 2026, 16:27 • Новости дня
    Концерты солиста Modern Talking Болена отменили в Литве из-за позиции о России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Концерты бывшего участника Modern Talking Дитера Болена в Литве отменены из-за его высказываний о России, сообщил СМИ.

    Как пишет портал LRT, музыкант и его группа Blue System должны были выступить 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе, однако информация о концертах исчезла с сайтов продажи билетов, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела организации мероприятий на каунасской «Жальгирис Арене» Мантас Ведрикас в разговоре с LRT подтвердил отмену концерта, заявив: «Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене». Операторы по продаже билетов также сообщили изданию, что билеты на концерты Болена реализовываться не будут.

    Причиной отмены, по данным LRT, стали высказывания Болена, появившиеся в интернете. В них артист сожалел об охлаждении отношений между Германией и Россией, советовал покупать энергоресурсы у России и называл Россию и Германию «командой мечты». Болен также критиковал западные санкции против России, а недавно заявил, что «у Украины нет шансов против России».

    Ранее немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен сообщил, что действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения.

    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    23 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по Израилю
    Tекст: Мария Иванова

    С территории Ирана были выпущены ракеты по Израилю, системы ПВО еврейского государства приступили к их перехвату.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила летящие со стороны Исламской республики снаряды, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что комплексы перехвата уже приступили к работе по нейтрализации воздушных целей.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль», – говорится в сообщении военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне зафиксировала пуск ракет с территории Ирана.

    Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника. Обострение ситуации произошло после атаки американских и израильских военных на объекты в Тегеране.

    23 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые был зафиксирован полет самолета радиолокационного дозора Saab 340 AEW&C в небе над Украиной, пишет TWZ.

    На появившихся в Сети кадрах, якобы снятых в светлое время суток, отчетливо виден самолет с характерным «балочным» обтекателем радара на фюзеляже. Видео было впервые опубликовано в российском Telegram-канале, однако время и место съемки не подтверждены, как и подлинность самого видео.

    Если съемка подлинная, это первый случай, когда Saab 340 AEW&C заснят в составе украинских ВВС. Ранее открытые источники фиксировали возможные полеты такого самолета в районе Львова, что могло указывать на постпоставочную калибровку техники. Два самолета этого типа переданы Украине в мае 2024 года в рамках крупнейшего на тот момент шведского пакета военной помощи, стоимостью 1,25 млрд долларов.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты, что критично для координации противодействия российским беспилотникам и крылатым ракетам на малых высотах. Радарная система также может обнаруживать объекты, скрытые рельефом, что значительно расширяет возможности украинской ПВО.

    Ранее для обмена данными между подобными самолетами и истребителями F-16 и Mirage 2000 использовалась система связи Link 16, однако, по информации конца 2024 года, эти модули в украинских F-16 отключены или удалены из-за опасений США, что технология может попасть к России. Тем не менее даже без Link 16 новый самолет резко увеличивает возможности воздушной и морской разведки ВСУ.

    Возможности Saab 340 AEW&C делают его приоритетной целью для российской армии. Самолеты этого типа, скорее всего, дислоцированы на западе Украины и перемещаются между аэродромами для снижения риска поражения ударами. По мнению экспертов, при наличии всего двух машин невозможно обеспечить круглосуточное патрулирование, поэтому один Saab 340, вероятно, находится в постоянной готовности к вылету в случае массированной атаки дронов или ракет.

    Оценку эффективности этих самолетов даст только время, однако специалисты подчеркивают, что появление радарного самолета существенно повысило осведомленность украинских сил ПВО о воздушной обстановке и позволило быстрее реагировать на угрозы со стороны российских дронов и ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции приняло решение передать ВСУ два самолета радиолокационной разведки ASC 890.

    Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Стокгольм за предоставление этой техники.

    Владимир Зеленский заявил о намерении получить от западных партнеров флотилию из 250 новых бортов.

    23 марта 2026, 06:11 • Новости дня
    Минздрав назвал критерий ожирения у мужчин
    Tекст: Антон Антонов

    Диагностическим критерием абдоминального ожирения у мужчин является окружность живота от 94 см, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, утвержденных Минздравом России.

    Измерение производится с помощью сантиметровой ленты в положении стоя при спокойном дыхании, причем лента накладывается строго на уровне пупка, передает РИА «Новости»

    Мужчины с абдоминальным ожирением и избыточной массой тела направляются для углубленного профилактического консультирования и регулярного диспансерного наблюдения в Центр здоровья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Валентин Фадеев предупредил, что число россиян с ожирением может превысить треть населения в ближайшие десять лет при отсутствии изменений в образе жизни. Эксперты отметили, что сбалансированный рацион, спорт и регулярные медицинские осмотры являются надежной стратегией для снижения рисков ожирения.

    23 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах мэра во Франции

    «Гитлер» победил «Зеленского» на выборах мэра во Франции
    Tекст: Антон Антонов

    В коммуне Арси-сюр-Об в Шампани прошли выборы мэра, на которых Шарль Итлер (Charles Hittler) одержал победу над Антуаном Рено-Зелински (Antoine Renault-Zielinski). Figaro указывала, что борьба происходила между кандидатами с фамилиями, созвучными фамилиям Адольфа Гитлера и Владимира Зеленского.

    Министерство внутренних дел Франции сообщает, что Итлер и возглавляемый им список кандидатов в члены городского совета получили поддержку 40,59% избирателей. Рено-Зелински со своим списком оказался на третьем месте с 27,92%, передает РИА «Новости».

    Второе место занял список Анни Сука (Annie Soucat, ударение, согласно правилам французского языка, падает на второй слог), за который проголосовали 31,49% жителей коммуны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ницце лидер партии «Союз правых за республику» Эрик Сьотти одерживает победу во втором туре выборов мэра. Партия Сьотти является союзниками «Национального объединения» Марин Ле Пен.

    22 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали село в Белгородской области во время встречи Гладкова с жителями
    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями село Смородино атаковал украинский дрон, спецназ Росгвардии сбил БПЛА, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Инцидент произошел в Грайворонском округе, где губернатор встречался с местными жителями после недавнего украинского обстрела. В селе продолжается разбор завалов, передает ТАСС.

    Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. «Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», – отметили в Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины. В результате удара ВСУ в селе Смородино погибли четыре человека.

    23 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Ekonomim: Турция утратила возможность сохранять нейтралитет вокруг Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Угроза расширения конфликта вокруг Ирана и возможное начало наземной операции вынуждают Анкару задуматься о корректировке своей позиции из-за риска экономических потерь, пишут СМИ.

    Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая возможное проведение наземной операции, заметно осложняет для Турции сохранение нейтралитета, пишет Ekonomim, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Пентагон уже подготовил детальные планы возможного развертывания американских войск в Иране. Эти меры призваны предоставить администрации Дональда Трампа широкий выбор военных сценариев в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», – отмечает Ekonomim. Активное участие стран региона и союзников США только усиливает давление на Анкару, заставляя ее определяться с позицией.

    Эксперты отмечают, что участие Турции в любых региональных инициативах способно рассматриваться как отказ от нейтралитета и осложнить ее возможную роль посредника. Также подчеркивается экономическая значимость нейтральной позиции: тесные торговые связи с Ираном и вопросы безопасности делают для Анкары нейтралитет выгодным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Египта, ЕС и представителями США по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Анкара занимает жесткую позицию во время кризиса в регионе и не намерена допускать втягивания Турции в вооруженный конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.

    23 марта 2026, 03:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по финансовым учреждениям за покупку облигаций США

    Иран пригрозил ударами по финансовым учреждениям за покупку облигаций США
    Tекст: Антон Антонов

    Финансовые учреждения, вкладывающие средства в казначейские облигации США, считаются Тегераном законными целями для ударов, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Те финансовые учреждения, которые финансируют военный бюджет США, являются законными целями наравне с военными базами», – заявил Галибаф в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что «казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев». Покупатели, приобретая их, «покупают удар по своим штаб-квартире и активам», заявил спикер. «Мы отслеживаем ваши портфели. Это последнее предупреждение», – заявил Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов в понедельник упал на 3,91%.

    22 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Стубб назвал США гегемоном нового типа
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США изменили свой подход к внешней политике, перестав быть доброжелательным гегемоном и став непредсказуемыми, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.

    Стубб в интервью The Telegraph заявил, что Соединенные Штаты перестали быть добрым гегемоном в мировой политике, пишет РБК. По его словам, ранее США консультировались с союзниками по важнейшим вопросам, включая операции в Ливии, Ираке и Афганистане, а также старались получить поддержку Совета Безопасности ООН. Если же одобрить действия не удавалось, Вашингтон действовал совместно с партнерами.

    Теперь, по словам Стубба, подход США изменился, и они стали менее предсказуемыми. Финский президент привел в пример недавнюю операцию против Ирана, которую Соединенные Штаты провели вместе с Израилем без предварительного информирования союзников.

    Когда у Стубба спросили, каким теперь гегемоном является США, он уклонился от определения, заявив: «Я не буду приводить прилагательное, но это другой тип гегемона. Он все еще очень сильный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку в знак протеста против американского нападения на Иран. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отказе Вашингтона от утопического идеализма в пользу трезвого реализма. Президент Финляндии Александр Стубб ранее указал на завершение эры западного доминирования в мире.

