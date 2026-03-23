Трамп предъявил ультиматум Ирану

Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана из-за Ормузского пролива

Tекст: Вера Басилая

Американский лидер на выходных пригрозил уничтожить электростанции в Иране, если власти страны не откроют Ормузский пролив в течение 48 часов, передает The New York Times.

По словам президента США, он готов «стереть» критически важную для миллионов иранцев инфраструктуру в ответ на блокировку пролива. В ответ Тегеран пообещал нанести ответные удары по энергетическим объектам.

Еще накануне он заявлял о возможности сворачивания военной операции в Иране, но резкая смена риторики связана с ростом напряженности после израильского удара по крупнейшему иранскому газовому месторождению Южный Парс, что спровоцировало скачок мировых цен на нефть.

Его угроза сблизила американскую позицию с израильской. Если США добиваются от Ирана уступок и ядерной сделки с новым, но лояльным руководством, то Израиль настаивает на полной смене режима и максимальном ослаблении Ирана.

Эксперты отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре и точечные ликвидации иранских чиновников направлены на подрыв устойчивости режима и могут привести к его краху. Однако Вашингтон опасается, что подобная стратегия лишь усилит сплоченность оставшегося руководства и отпугнет иранцев от перемен.

Издание подчеркивает, что позиция президента США остается непоследовательной, однако его последнее заявление может означать переход к более жесткой линии и сближение интересов с Израилем. В условиях роста цен на топливо и давления со стороны союзников по региону, американский президент оказался перед дилеммой: продолжать сдержанную политику или решиться на масштабный удар по Ирану.

Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

В США фиксируется стремительный рост цен на бензин, в отдельных регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% из-за конфликта с Ираном.

Иран выразил готовность зеркально реагировать на любые угрозы США и пообещал атаковать энергетические объекты, поддерживающие работу военных баз.