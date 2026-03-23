Bloomberg: Японцы выступили против отправки военных кораблей на Ближний Восток

Tекст: Дмитрий Зубарев

Большинство японцев выступают против отправки военных кораблей на Ближний Восток – об этом свидетельствуют результаты двух опросов, сообщает Bloomberg.

Согласно данным газеты Yomiuri, 67% респондентов не поддерживают отправку Сил самообороны Японии в регион, а опрос телеканала ANN показал аналогичное мнение у 52% опрошенных. Тем не менее рейтинг одобрения кабинета премьер-министра Санаэ Такаити сохраняется на высоком уровне – 71% и 65,2% соответственно.

Власти Японии отмечают, что война в Иране не представляет угрозы существованию страны, а Конституция Японии носит пацифистский характер и запрещает ведение войны. Премьер-министр Такаити заявила, что Япония готова содействовать обеспечению безопасности в Ормузском проливе, но подчеркнула наличие юридических ограничений. В то же время министр иностранных дел Тосимицу Мотеги допустил возможность отправки японских тральщиков после заключения режима прекращения огня.

Мотеги заявил, что «японские технологии траления мин – лучшие в мире», и добавил, что рассмотрит отправку тральщиков, если после прекращения огня в регионе останутся мины, мешающие судоходству. Глава аппарата кабинета министров Минору Кихара уточнил, что конкретных мер по обеспечению безопасности в регионе пока не принято и никаких обязательств на саммите с президентом США Дональдом Трампом Япония не брала.

Япония уже имела опыт отправки тральщиков на Ближний Восток: в 1991 году после окончания операции «Буря в пустыне» шесть кораблей были направлены в Персидский залив. Сейчас ситуация осложняется тем, что около 45 судов, связанных с Японией, остаются затронутыми блокировкой пролива, являющегося ключевым маршрутом для мировых энергетических поставок. Власти Японии пообещали принять меры для обеспечения их безопасности.

По данным Kyodo News, иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи выразил готовность разрешить японским судам проход через пролив. Однако Тосимицу Мотеги заявил, что вопрос о предоставлении особых условий для Японии обсужден не был. Японское правительство продолжит мониторинг ситуации и будет принимать решения исходя из текущих обстоятельств.

