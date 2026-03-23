Politico: Партия Ле Пен во Франции назвала итоги выборов историческим прорывом

Tекст: Вера Басилая

Ультраправое «Национальное объединение» под руководством Марин Ле Пен не смогло победить в ключевых крупных городах, таких как Марсель, Тулон и Ним, однако представители партии заявили о наращивании поддержки на местном уровне. Лидер партии Жордан Барделла заявил: «Мы достигли самого крупного прорыва в нашей истории», подчеркнув, что это начало конца старого политического порядка во Франции, передает Politico.

В то же время партия одержала победу во множестве небольших и средних городов на юге страны, а также в таких муниципалитетах, как Каркассон, Агд и Ментон. В Ницце, пятом по величине городе Франции, победу также одержал союзник «Национального объединения». В Марселе партия получила 40% голосов, что стало значительным результатом для столь крупного и многонационального города.

Партия отмечает, что традиционные политические силы, особенно левые, сохраняют влияние в мегаполисах, однако на национальном уровне тенденция смещается вправо. Согласно опросу Harris Interactive, Барделла лидирует в президентской гонке 2027 года с 35% голосов в первом туре, опережая ближайших конкурентов на 17%.

Тем не менее, результаты муниципальных выборов вновь показали уязвимость ультраправых во втором туре из-за объединения других партий против них, что уже приводило к поражениям Ле Пен на выборах 2017 и 2022 годов. Соперники «Национального объединения» подчеркивают, что рост радикальных сил требует объединения центристов и консерваторов для противодействия.



Напомним, Эммануэль Грегуар стал новым мэром Парижа по итогам второго тура муниципальных выборов.

Лидер партии «Союз правых за республику» Эрик Сьотти одержал победу в борьбе за пост главы Ниццы.

Эксперты называли эту кампанию проверкой готовности общества к смене политического курса во Франции.