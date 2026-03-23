Bloomberg: Партия Ле Пен провалилась на муниципальных выборах во Франции

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Национальное объединение» Марин Ле Пен потерпело поражение в борьбе за мэрии Марселя, Тулона и Нима, сообщает Bloomberg.

Несмотря на надежды укрепить позиции перед выборами 2027 года, партия не смогла конвертировать общий рост поддержки в ключевые победы из-за двухступенчатой избирательной системы.

Однако союзникам правых удалось добиться успеха в Ницце, где, по предварительным данным, лидирует Эрик Сьотти с 48% голосов. В целом по стране политическая сила станет главной оппозицией во многих муниципалитетах и увеличит число своих местных депутатов, несмотря на проигрыш крупных целей.

Депутат от «Национального объединения» Лоран Якобелли признал результаты неудовлетворительными. «Конечно, это разочарование. Сегодня есть успехи, но ясно, что в очень больших городах, когда правые решают позволить левым победить патриотов, ну что ж, левые побеждают», – заявил он.

В ряде регионов сработал «республиканский фронт», когда партии объединяются против кандидатов Ле Пен. Президент «Национального объединения» Жордан Барделла отметил, что его партия утвердилась как ведущая оппозиционная сила и единственный барьер против крайне левых.

