Авиакомпании России освоили сложные формы техобслуживания Airbus и Boeing

Tекст: Вера Басилая

Отечественные авиакомпании освоили тяжелые формы технического обслуживания иностранных самолетов, ранее отправлявшихся на ремонт за границу, в том числе в Иран. Теперь авиапарки поддерживаются отечественными техцентрами: к началу 2026 года специалисты научились проводить сложные работы по ремонту оборудования, двигателей и элементов фюзеляжа, пишут «Известия».

В пресс-службе S7 заявили, что в конце 2025 года была запущена вторая очередь завода S7 Technics в Шереметьево, что позволило сократить сроки восстановления самолетов и увеличить продолжительность их эксплуатации еще на восемь–десять лет.

В первом квартале 2027 года ожидается ввод в строй нового комплекса в Новосибирске, что позволит расширить мощности на 50%. С 2022 года S7 Technics восстановила более 400 двигателей для Boeing 737 и Airbus А320, из которых свыше 330 – для сторонних перевозчиков, что составляет 40% парка соответствующих двигателей в России. В пресс-службе компании отметили: «Главная задача сейчас – расширять перечень компонентов и типов двигателей, которые мы можем ремонтировать, чтобы обеспечивать техническую независимость и минимизировать простои техники».

В «Аэрофлот Техникс» подтвердили наличие компетенций и материальной базы для выполнения всех видов ТО, включая трудоемкие C-check по 12-летней форме. Сейчас нет необходимости отправлять суда в Иран. Для ремонта силовых установок создана компания «АэроТрастТехникс», которая прошла сертификацию и выполнила первые ремонты.

В «Уральских авиалиниях» сообщили о масштабном проекте по продлению ресурса Airbus А320 до 96 тыс. летных часов, что превышает лимиты производителя. Работы включают разборку, исследование и обновление элементов конструкции планера, крыла и оперения, запуск первого этапа ожидается осенью 2026 года.

Министр транспорта Андрей Никитин заявил, что в условиях ожидания отечественных самолетов в России сформировалась целая отрасль обслуживания иностранных воздушных судов. Он поручил Росавиации рассмотреть меры господдержки для ремонтных предприятий.

По оценке экспертов, в стране до сих пор существуют сложности с ремонтом турбовентиляторных двигателей для широкофюзеляжных лайнеров, таких как Airbus A330 и Boeing 777, так как их восстановление не освоено. В России около 100 таких самолетов, но попытки организовать капитальный ремонт в Иране не принесли результата. По мнению специалистов, развитие отечественных технологий и выпуск новых моделей может стать более эффективным решением.

Глава Минтранса Андрей Никитин сообщил о рассмотрении варианта восстановления иностранных законсервированных самолетов.

Группа «Аэрофлот» запланировала запуск собственного завода по ремонту авиадвигателей на 2027 год.

