Politico: Итоги выборов во Франции очертили контуры будущей президентской гонки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Результаты кампании дают представление о раскладе сил перед сменой лидера страны, отмечает Politico.

Ультраправое «Национальное объединение» усилилось в небольших городах, а республиканцы сохранили большинство своих мегаполисов.

Соратники действующего президента Эммануэля Макрона из партии «Возрождение» впервые взяли под контроль Бордо и Анси. Социалисты оставили за собой Париж и другие крупные центры, опираясь на поддержку в рабочих пригородах.

Столичным мэром избран Эммануэль Грегуар, продливший 25-летнюю эпоху правления социалистов в главном городе. Бывший премьер Эдуард Филипп переизбрался в Гавре, подтвердив свои амбиции на высший государственный пост.

Президент «Национального объединения» Жордан Барделла заявил: «Партия добилась величайшего прорыва за всю свою историю». Эрик Сьотти победил в Ницце, однако в Марселе и Тулоне правые потерпели неудачу.

«Зеленые» утратили влияние в Страсбурге, но удержали Лион благодаря политическим союзам. Ветеран французской политики Франсуа Байру проиграл в городе По, что может завершить его карьеру.

