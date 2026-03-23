  Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    23 марта 2026, 09:59 • Новости дня

    ВПП ООН предупредила о риске голода из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десятки тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран мира оказались заблокированы из-за кризиса на Ближнем Востоке, если перебои продолжатся, голод грозит миллионам людей, заявила директор по цепочкам поставок Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Коринн Флейшер.

    Флейшер заявила, что десятки тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран мира оказались заблокированы из-за кризиса на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости».

    Она добавила, что если перебои продолжатся, миллионам людей грозит голод. По ее словам, около 70 тыс. тонн пшеницы и консервов застряли в открытом море из-за сбоев в доставке и изменения маршрутов.

    Сорванные поставки затронули около 30 тыс. тонн контейнерных продуктов, включая консервы, горох и специализированное детское питание. Суда с этими товарами вынуждены обходить Красное море и следовать через мыс Доброй Надежды. Кроме того, примерно 21 тыс. тонн пшеницы, предназначенной для Йемена, остаются заблокированными в Омане, а грузы для Демократической Республики Конго задерживаются в портах Танзании.

    Всемирная продовольственная программа предупреждает, что если нынешние перебои продлятся до июня, число страдающих от нехватки продовольствия может увеличиться на 45 млн и достичь 363 млн человек по всему миру. Сейчас остро нуждаются в помощи 318 млн человек. Организация отмечает, что в этом году ей необходимо собрать 13 млрд долларов для поддержки 110 млн человек.

    При этом в 2025 году ВПП получила только 6,4 млрд долларов, что вынудило ее сократить программы помощи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, блокировка Ираном Ормузского пролива после ракетных ударов США и Израиля повлекла скачок мировых цен на нефть и удобрения и рост угрозы продовольственного кризиса.

    Африканский союз предупредил о риске усугубления глобальной нестабильности с серьезными последствиями для энергетических рынков и продовольственной безопасности.

    США предупредили о грани голода в секторе Газа на фоне почти полной блокады гуманитарных поставок.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал демократов главной угрозой США после Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    23 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Tекст: Мария Иванова

    С территории Ирана были выпущены ракеты по Израилю, системы ПВО еврейского государства приступили к их перехвату.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила летящие со стороны Исламской республики снаряды, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что комплексы перехвата уже приступили к работе по нейтрализации воздушных целей.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль», – говорится в сообщении военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне зафиксировала пуск ракет с территории Ирана.

    Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника. Обострение ситуации произошло после атаки американских и израильских военных на объекты в Тегеране.

    22 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Турции сообщил о последнем предупреждении Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции заявил о последнем предупреждении Ирану. Встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала в том числе последним предупреждением Ирану на фоне продолжающейся эскалации, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

    Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала последним предупреждением Ирану на фоне роста напряженности, передает РБК. Министр подчеркнул, что государства Персидского залива готовы принять контрмеры, если ситуация не изменится.

    Фидан отметил, что недавние интенсивные атаки привели к усилению эскалации и увеличили риски дальнейшего обострения. По его словам, страны Персидского залива считают несправедливыми удары по своей территории и подчеркивают, что не имеют отношения к началу войны.

    Глава МИД Турции также добавил, что позиция этих государств была четко донесена в ходе встречи в Саудовской Аравии и является сигналом о готовности к ответным действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 государств на встрече в Эр-Рияде потребовали немедленного прекращения иранских атак. ОАЭ и еще 21 страна осудили фактическое закрытие Тегераном Ормузского пролива. Государства Персидского залива выразили готовность принять любые меры для защиты своего суверенитета.

    23 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Tекст: Ольга Иванова

    Угроза расширения конфликта вокруг Ирана и возможное начало наземной операции вынуждают Анкару задуматься о корректировке своей позиции из-за риска экономических потерь, пишут СМИ.

    Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая возможное проведение наземной операции, заметно осложняет для Турции сохранение нейтралитета, пишет Ekonomim, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Пентагон уже подготовил детальные планы возможного развертывания американских войск в Иране. Эти меры призваны предоставить администрации Дональда Трампа широкий выбор военных сценариев в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», – отмечает Ekonomim. Активное участие стран региона и союзников США только усиливает давление на Анкару, заставляя ее определяться с позицией.

    Эксперты отмечают, что участие Турции в любых региональных инициативах способно рассматриваться как отказ от нейтралитета и осложнить ее возможную роль посредника. Также подчеркивается экономическая значимость нейтральной позиции: тесные торговые связи с Ираном и вопросы безопасности делают для Анкары нейтралитет выгодным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Египта, ЕС и представителями США по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Анкара занимает жесткую позицию во время кризиса в регионе и не намерена допускать втягивания Турции в вооруженный конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.

    23 марта 2026, 03:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по финансовым учреждениям за покупку облигаций США

    Tекст: Антон Антонов

    Финансовые учреждения, вкладывающие средства в казначейские облигации США, считаются Тегераном законными целями для ударов, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Те финансовые учреждения, которые финансируют военный бюджет США, являются законными целями наравне с военными базами», – заявил Галибаф в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что «казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев». Покупатели, приобретая их, «покупают удар по своим штаб-квартире и активам», заявил спикер. «Мы отслеживаем ваши портфели. Это последнее предупреждение», – заявил Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов в понедельник упал на 3,91%.

    22 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Financial Times: Иранские ракеты обошли ПВО Patriot при ударе по Катару

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе удара по промышленному комплексу QatarEnergy в Рас-Лаффане Ираном были применены современные маневренные ракеты, способные преодолевать американские системы ПВО Patriot, сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальное лицо.

    Иран применил передовые ракеты при атаке на газовые предприятия в Катаре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание Financial Times. По данным источника издания, удары были нанесены по комплексу QatarEnergy в районе Рас-Лаффан на этой неделе.

    В материале Financial Times отмечается, что использованное вооружение отличалось маневренностью и было способно обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot. По словам неназванного официального лица, именно эти технологические характеристики позволили ракетам преодолеть защиту.

    Напомним, Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек Европе новые проблемы после удара по СПГ-заводу в Катаре.

    Военные Ирана пообещали продолжить удары по энергообъектам.

    22 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Иран совершил массированный ракетный удар по базам США на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран нанес новую – уже 74-ю – серию ударов ракетами и беспилотниками по американским военным объектам на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

    В сообщении отмечается, что операция была проведена против американских баз, расположенных в регионе, а также в центре и на юге оккупированных палестинских территорий, передает ТАСС.

    По данным КСИР, целью ударов стали авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии, а также военные базы и центры безопасности в городах Тель-Авив, Петах-Тиква, Холон и Рамат-Ган. Подчеркивается, что это уже 74-я серия атак, направленных на американскую инфраструктуру.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к лидерам стран всего мира с призывом присоединиться к израильско-американской операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные провели очередную волну атак на базы США и цели в Израиле.

    22 марта 2026, 21:23 • Новости дня
    WP: Чиновники Катара и Омана обсудили с Ираном условия прекращения огня

    Tекст: Ольга Иванова

    На этой неделе представители Катара и Омана начали контакты с Ираном по вопросу возможного прекращения огня в конфликте с США и Израилем, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из неназванной арабской страны и двух европейских дипломатов.

    Катарские и оманские чиновники на этой неделе начали контакты с Ираном относительно возможного прекращения огня в конфликте исламской республики с США и Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Washington Post. По информации издания, источниками выступают высокопоставленный чиновник из одной арабской страны и два европейских дипломата.

    The Washington Post пишет, что катарцы и оманцы решили начать переговоры после того, как пришли к выводу: военная мощь США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время.

    Издание также уточняет, что Иран выразил готовность к взаимодействию только при условии, что США и Израиль первыми прекратят атаки. На данный момент не сообщается о конкретных результатах этих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти Исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.


    22 марта 2026, 15:37 • Новости дня
    FT: Конфликт в Иране парализовал рынок нефти и газа США

    Tекст: Ольга Иванова

    Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и фактическая блокировка Ормузского пролива вынудили участников американского рынка нефти и газа поставить сделки на паузу, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

    Рынок нефти и газа в США оказался «парализован» из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным издания, сделки с нефтью и газом в Соединенных Штатах замедлились или были отложены на неопределенный срок, поскольку участники рынка ожидают стабильности цен и определенности ситуации.

    Международное агентство Fitch Ratings представило доклад, в котором прогнозирует рост средней цены нефти марки Brent до 100 долларов за баррель в 2026 году, если судоходство через Ормузский пролив прекратится на три месяца. При полной блокировке пролива на полгода стоимость может достичь 120 долларов за баррель.

    Банкиры и юристы, работающие с энергетическими активами, отмечают фактическую остановку переговоров по сделкам: компании опасаются заключать контракты в условиях непредсказуемой конъюнктуры. Представитель юридической фирмы, специализирующейся на топливных сделках, заявил: «Все замерло... У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Глава Белого дома отменил действовавшие ранее послабления ограничений по венесуэльскому сырью. Республиканец обещал упростить процесс выдачи разрешений на бурение скважин на федеральных землях.


    22 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Iran War Cost Tracker подсчитал расходы США на операцию против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 27 млрд долларов, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Iran War Cost Tracker, в расчетах использовались сведения с закрытого брифинга Пентагона, о которых ранее проинформировала The New York Times (NYT). В частности, за первые шесть дней боевых действий США потратили 11,3 млрд долларов, передает «Коммерсантъ».

    Сенатор Крис Кунс заявил: «Совокупные затраты на военную операцию значительно превышают озвученную цифру». По его словам, каждый день участия в конфликте обходится Вашингтону более чем в 1,5 млрд долларов. Аналитики Iran War Cost Tracker отмечают, что только на системы ПВО в первые 48 часов американская сторона потратила более 10 млрд долларов.

    Как ранее уточняла The Washington Post, за первые два дня военных действий США израсходовали боеприпасов на 5,6 млрд долларов. Кроме того, по данным издания, Пентагон запросил у Белого дома свыше 200 млрд долларов на продолжение войны, чтобы срочно пополнить резервы критически важного вооружения, которые оказались практически исчерпаны.

    В четверг Bloomberg сообщило, что за первые шесть дней войны расходы Пентагона составили более 11 млрд долларов, американский бюджет потерял колоссальные средства из-за массированного применения дорогостоящих ракет Patriot против Ирана.

    22 марта 2026, 16:42 • Новости дня
    Стоимость бензина в США продолжила рост из-за перебоев поставок

    Tекст: Ольга Иванова

    Средняя цена бензина в Соединенных Штатах выросла до почти четырех долларов за галлон, больше всего подорожание заметно на Западном побережье.

    Стоимость бензина в США продолжает расти из-за перебоев поставок, вызванных операцией США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости». По данным Американской автомобильной ассоциации, средняя цена бензина по стране на воскресенье составила 3 доллара 94 цента за галлон, хотя еще неделю назад этот показатель был на уровне 3 долларов 70 центов.

    На западе страны ситуация наиболее напряженная. В Калифорнии бензин подорожал до 5 долларов 76 центов за галлон, тогда как месяц назад он стоил 4 доллара 62 цента. В Вашингтоне средняя цена за месяц выросла с 3 долларов 10 центов до 4 долларов 6 центов за галлон.

    Эксперты отмечают, что основной причиной скачка цен стали перебои в поставках топлива, вызванные конфликтом в регионе. Ожидается, что ситуация на рынке бензина останется нестабильной до урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость бензина в США приближается к четырем долларам за галлон на фоне военных действий в Иране. Цены на топливо в стране выросли более чем на 25%.

    23 марта 2026, 08:55 • Новости дня
    Госдеп США предупредил американцев об угрозах по всему миру

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские граждане получили рекомендации соблюдать осторожность за пределами США на фоне роста угроз безопасности, связанных с последними атаками на диппредставительства.

    Государственный департамент США опубликовал на своем сайте предупреждение для американских граждан, передает ТАСС.

    Ведомство настоятельно рекомендует соблюдать повышенную осторожность по всему миру, уделяя особое внимание регионам Ближнего Востока.

    В заявлении Госдепа сказано: «Государственный департамент рекомендует американцам по всему миру, особенно на Ближнем Востоке, проявлять повышенную осторожность. Необходимо следовать указаниям, которые содержатся в предупреждениях по безопасности, выпускаемых посольствами и консульствами США».

    Отмечается, что в последние недели несколько дипломатических представительств США подверглись атакам, и эти инциденты произошли не только в странах Ближнего Востока. Госдепартамент подчеркнул, что угрозы сохраняются и для других учреждений, представляющих интересы США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп США дал поручение американским диппредставительствам срочно пересмотреть уровень защиты из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    22 марта 2026, 16:10 • Новости дня
    Фидан обсудил с Аракчи, Каллас и США прекращение войны в Персидском заливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Египта, ЕС и представителями США по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщил источник.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан провел серию телефонных переговоров с коллегами из Ирана и Египта, главой дипломатии Евросоюза Кайей Каллас, а также с представителями США, сообщает РИА «Новости». Основной темой разговоров стали шаги, направленные на прекращение текущего конфликта в регионе Персидского залива.

    Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве уточнил, что Фидан обсудил с собеседниками возможные меры по деэскалации и прекращению боевых действий. Прямая речь источника: «Министр Хакан Фидан провел в воскресенье, 22 марта, телефонные разговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, главой МИД Египта Бадром Абд аль-Аты, главой дипломатии ЕС Кайей Каллас и чиновниками США. В ходе этих бесед обсуждались шаги для прекращения войны».

    Фидан отдельно отметил, что обострение ситуации в Персидском заливе может затянуться на две-три недели, если не удастся достичь принципиальных договоренностей. По словам министра, ключевым фактором, способным повлиять на развитие событий, остается позиция США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти Исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.


    22 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Reuters: Сбой работы Patriot привел к взрыву и раненым в Бахрейне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сбой при запуске противоракеты американской системы ПВО Patriot мог стать причиной взрыва в Бахрейне 9 марта, который привел к ранению 32 человек, сообщило агентство Reuters со ссылкой на экспертов.

    Сбой при запуске противоракеты американской системы ПВО Patriot стал возможной причиной взрыва в Бахрейне 9 марта, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, в результате инцидента пострадали тридцать два человека.

    Представитель бахрейнских властей заявил, что ракета успешно перехватила воздушную цель, однако США и Бахрейн не предоставили доказательств участия иранского беспилотника в произошедшем. Reuters сообщает, что ему не удалось установить наличие дронов в небе над районом Ситра в момент взрыва.

    Эксперты Миддлберийского института международных исследований в Монтерее считают, что ракета была пущена из батареи Patriot, управляемой США, примерно за семь километров к юго-западу от места взрыва. По их мнению, противоракета должна была поразить цель на малой высоте и взорвалась в полете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время ночного налета беспилотников на территорию Бахрейна снаряд американского комплекса Patriot рухнул на жилой квартал в Манаме и ранил десятки человек, по данным иранских СМИ. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о ранениях мирных жителей и повреждении домов в Ситре в результате падения ракеты из ЗРК Patriot на жилой район. Главное командование сил обороны страны заявило о перехвате и уничтожении 95 иранских ракет и 164 беспилотников с начала эскалации атак на королевство.

