ВПП ООН предупредила о риске голода из-за кризиса на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Флейшер заявила, что десятки тысяч тонн продовольственной помощи для беднейших стран мира оказались заблокированы из-за кризиса на Ближнем Востоке, пишет РИА «Новости».

Она добавила, что если перебои продолжатся, миллионам людей грозит голод. По ее словам, около 70 тыс. тонн пшеницы и консервов застряли в открытом море из-за сбоев в доставке и изменения маршрутов.

Сорванные поставки затронули около 30 тыс. тонн контейнерных продуктов, включая консервы, горох и специализированное детское питание. Суда с этими товарами вынуждены обходить Красное море и следовать через мыс Доброй Надежды. Кроме того, примерно 21 тыс. тонн пшеницы, предназначенной для Йемена, остаются заблокированными в Омане, а грузы для Демократической Республики Конго задерживаются в портах Танзании.

Всемирная продовольственная программа предупреждает, что если нынешние перебои продлятся до июня, число страдающих от нехватки продовольствия может увеличиться на 45 млн и достичь 363 млн человек по всему миру. Сейчас остро нуждаются в помощи 318 млн человек. Организация отмечает, что в этом году ей необходимо собрать 13 млрд долларов для поддержки 110 млн человек.

При этом в 2025 году ВПП получила только 6,4 млрд долларов, что вынудило ее сократить программы помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, блокировка Ираном Ормузского пролива после ракетных ударов США и Израиля повлекла скачок мировых цен на нефть и удобрения и рост угрозы продовольственного кризиса.

Африканский союз предупредил о риске усугубления глобальной нестабильности с серьезными последствиями для энергетических рынков и продовольственной безопасности.

США предупредили о грани голода в секторе Газа на фоне почти полной блокады гуманитарных поставок.