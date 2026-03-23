Диспетчер разрешил выезд на ВПП в Нью-Йорке столкнувшейся с самолетом машине

Tекст: Мария Иванова

Пожарная машина получила разрешение диспетчера на пересечение взлетно-посадочной полосы, по которой в этот момент двигался самолет, передает ABC.

На аудиозаписи переговоров слышно, что позднее диспетчер несколько раз пытался остановить машину прямо перед столкновением, однако избежать удара не удалось.

В результате происшествия, как сообщает New York Post, тяжелые ранения получили четверо сотрудников пожарной службы, в составе которой находились также полицейские. По официальным данным, на борту самолета Bombardier CRJ-900 авиакомпании Air Canada находилось около ста пассажиров – большинство из них были ортодоксальными евреями из Нью-Йорка.

Все пассажиры были оперативно эвакуированы, пострадавших среди них нет. Фотографии с места показывают полностью разрушенную носовую часть лайнера. После инцидента аэропорт Ла-Гуардия был временно закрыт, не менее 18 рейсов перенаправлены в другие аэропорты, отмечает Flightradar24.

Осенью прошлого года в этом же аэропорту два самолета авиакомпании Delta столкнулись во время руления.