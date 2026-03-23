    23 марта 2026, 09:11 • Новости дня

    NYT сообщила о провале расчетов США и Израиля в Иране

    NYT: США и Израиль просчитались в ставке на масштабные беспорядки в Иране

    Tекст: Мария Иванова

    План спровоцировать массовые беспорядки в Иране после начала военной кампании провалился, что стало серьезным просчетом США и Израиля, пишет The New York Times (NYT).

    Вашингтон и Тель-Авив полагали, что военная операция спровоцирует хаос, однако иранцы не вышли на улицы, пишет The New York Times. Глава «Моссада» Давид Барнеа лично представил план по активизации оппозиции премьеру Биньямину Нетаньяху.

    «Нетаньяху одобрил этот план. Несмотря на то, что сомнения в его осуществимости высказали должностные лица США высокого ранга и некоторые сотрудники других израильских разведслужб, он и президент Трамп, по всей видимости, были настроены оптимистично», – отмечает издание.

    Спустя три недели после начала конфликта бунт так и не начался. Американские чиновники практически перестали обсуждать такую возможность публично. Ошибочный расчет на внутренний взрыв стал ключевым провалом при планировании кампании, охватившей Ближний Восток, передает ТАСС.

    Военные действия стартовали 28 февраля с ударов по Тегерану. Белый дом объяснил атаку ядерной угрозой. В ответ Корпус стражей исламской революции атаковал Израиль и базы США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

    В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие представители высшего руководства Исламской республики. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон в начавшемся вооруженном конфликте пошел ва-банк.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    Трамп назвал демократов главной угрозой США после Ирана

    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед Семенов: США боятся спровоцировать хуситов на блокировку Баб-эль-Мандебского пролива

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    23 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Иран нанес ракетный удар по Израилю
    Иран нанес ракетный удар по Израилю
    Tекст: Мария Иванова

    С территории Ирана были выпущены ракеты по Израилю, системы ПВО еврейского государства приступили к их перехвату.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила летящие со стороны Исламской республики снаряды, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что комплексы перехвата уже приступили к работе по нейтрализации воздушных целей.

    «Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль», – говорится в сообщении военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне зафиксировала пуск ракет с территории Ирана.

    Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника. Обострение ситуации произошло после атаки американских и израильских военных на объекты в Тегеране.

    22 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Турции сообщил о последнем предупреждении Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции заявил о последнем предупреждении Ирану. Встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала в том числе последним предупреждением Ирану на фоне продолжающейся эскалации, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

    Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала последним предупреждением Ирану на фоне роста напряженности, передает РБК. Министр подчеркнул, что государства Персидского залива готовы принять контрмеры, если ситуация не изменится.

    Фидан отметил, что недавние интенсивные атаки привели к усилению эскалации и увеличили риски дальнейшего обострения. По его словам, страны Персидского залива считают несправедливыми удары по своей территории и подчеркивают, что не имеют отношения к началу войны.

    Глава МИД Турции также добавил, что позиция этих государств была четко донесена в ходе встречи в Саудовской Аравии и является сигналом о готовности к ответным действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 государств на встрече в Эр-Рияде потребовали немедленного прекращения иранских атак. ОАЭ и еще 21 страна осудили фактическое закрытие Тегераном Ормузского пролива. Государства Персидского залива выразили готовность принять любые меры для защиты своего суверенитета.

    23 марта 2026, 08:19 • Новости дня
    Ekonomim: Турция утратила возможность сохранять нейтралитет вокруг Ирана
    Ekonomim: Турция утратила возможность сохранять нейтралитет вокруг Ирана
    Tекст: Ольга Иванова

    Угроза расширения конфликта вокруг Ирана и возможное начало наземной операции вынуждают Анкару задуматься о корректировке своей позиции из-за риска экономических потерь, пишут СМИ.

    Рост вероятности расширения конфликта вокруг Ирана, включая возможное проведение наземной операции, заметно осложняет для Турции сохранение нейтралитета, пишет Ekonomim, передает РИА «Новости».

    Издание подчеркивает, что Пентагон уже подготовил детальные планы возможного развертывания американских войск в Иране. Эти меры призваны предоставить администрации Дональда Трампа широкий выбор военных сценариев в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «По мере усиления военной эскалации и вовлечения новых стран пространство для нейтральной позиции Турции объективно сокращается», – отмечает Ekonomim. Активное участие стран региона и союзников США только усиливает давление на Анкару, заставляя ее определяться с позицией.

    Эксперты отмечают, что участие Турции в любых региональных инициативах способно рассматриваться как отказ от нейтралитета и осложнить ее возможную роль посредника. Также подчеркивается экономическая значимость нейтральной позиции: тесные торговые связи с Ираном и вопросы безопасности делают для Анкары нейтралитет выгодным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонные переговоры с коллегами из Ирана, Египта, ЕС и представителями США по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Анкара занимает жесткую позицию во время кризиса в регионе и не намерена допускать втягивания Турции в вооруженный конфликт, несмотря на инциденты с ракетными пусками.

    23 марта 2026, 03:56 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по финансовым учреждениям за покупку облигаций США

    Спикер парламента Ирана Галибаф: Финансовые учреждения являются законными целями

    Иран пригрозил ударами по финансовым учреждениям за покупку облигаций США
    Tекст: Антон Антонов

    Финансовые учреждения, вкладывающие средства в казначейские облигации США, считаются Тегераном законными целями для ударов, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

    «Те финансовые учреждения, которые финансируют военный бюджет США, являются законными целями наравне с военными базами», – заявил Галибаф в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что «казначейские облигации США пропитаны кровью иранцев». Покупатели, приобретая их, «покупают удар по своим штаб-квартире и активам», заявил спикер. «Мы отслеживаем ваши портфели. Это последнее предупреждение», – заявил Галибаф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль наносят удары по территории Ирана с 28 февраля. Иран отвечает атаками по целям в регионе. Японский фондовый индекс Nikkei 225 после открытия торгов в понедельник упал на 3,91%.

    22 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Грузовой самолет ВВС США исчез с радаров над Ормузским проливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M в воскресенье пролетал над Ормузским проливом по направлению к берегу Ирана, следует из полетных данных.

    Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M в воскресенье летел над Ормузским проливом в сторону иранского побережья, сообщает РИА «Новости». По данным сервисов отслеживания полетов, примерно в 13:34 по московскому времени самолет удалился от города Эль-Фуджейра в ОАЭ на 15 километров в северо-западном направлении, после чего отключил транспондер. После этого отслеживать маршрут воздушного судна стало невозможно, а данные о точке вылета и конечном пункте не раскрываются.

    Ранее в тот же день было зафиксировано, что два самолета-дозаправщика ВВС США также отправились к Ормузскому проливу и отключили транспондеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два американских самолета-дозаправщика направились в сторону Ормузского пролива с отключенными транспондерами. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций при сохранении блокады судоходства. Генсек Международной морской организации Арсенио Домингес сообщил о начале переговоров по эвакуации гражданских судов из региона.

    22 марта 2026, 15:03 • Новости дня
    Нетаньяху заявил о необходимости глобальных ударов по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к лидерам стран всего мира с призывом присоединиться к израильско-американской операции против Ирана. Это заявление он сделал во время поездки на место падения иранской ракеты в городе Арад на юге Израиля, его слова распространила канцелярия главы правительства.

    Нетаньяху заявил, что лидеры стран мира должны поддержать израильско-американскую операцию против Ирана, передает ТАСС. Он выступил с этим призывом во время визита на место падения иранской ракеты в городе Арад на юге страны.

    Нетаньяху объяснил свою позицию тем, что, по его словам, Иран наносит удары по гражданским объектам в Израиле, осуществляет пуски межконтинентальных ракет на четыре тысячи километров по британо-американской базе на острове Диего-Гарсия и частично блокирует Ормузский пролив.

    Премьер выразил уверенность, что всему миру необходимо объединиться для противодействия иранской угрозе. «Какие вам еще нужны доказательства, что этот режим, угрожающий всему миру, нужно остановить? Израиль и Соединенные Штаты работают вместе со всем миром. И пришло время, чтобы лидеры остальных стран присоединились», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил Тегерану уничтожением электростанций в случае перекрытия Ормузского пролива. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил ликвидацию секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Ранее израильский лидер заявлял о готовности к самостоятельным атакам при отсутствии помощи Вашингтона.

    22 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Financial Times: Иранские ракеты обошли ПВО Patriot при ударе по Катару

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе удара по промышленному комплексу QatarEnergy в Рас-Лаффане Ираном были применены современные маневренные ракеты, способные преодолевать американские системы ПВО Patriot, сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальное лицо.

    Иран применил передовые ракеты при атаке на газовые предприятия в Катаре, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на британское издание Financial Times. По данным источника издания, удары были нанесены по комплексу QatarEnergy в районе Рас-Лаффан на этой неделе.

    В материале Financial Times отмечается, что использованное вооружение отличалось маневренностью и было способно обходить американские системы противовоздушной обороны Patriot. По словам неназванного официального лица, именно эти технологические характеристики позволили ракетам преодолеть защиту.

    Напомним, Иран нанес удар по СПГ-заводу в Катаре в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек Европе новые проблемы после удара по СПГ-заводу в Катаре.

    Военные Ирана пообещали продолжить удары по энергообъектам.

    22 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Иран совершил массированный ракетный удар по базам США на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран нанес новую – уже 74-ю – серию ударов ракетами и беспилотниками по американским военным объектам на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

    В сообщении отмечается, что операция была проведена против американских баз, расположенных в регионе, а также в центре и на юге оккупированных палестинских территорий, передает ТАСС.

    По данным КСИР, целью ударов стали авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии, а также военные базы и центры безопасности в городах Тель-Авив, Петах-Тиква, Холон и Рамат-Ган. Подчеркивается, что это уже 74-я серия атак, направленных на американскую инфраструктуру.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к лидерам стран всего мира с призывом присоединиться к израильско-американской операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные провели очередную волну атак на базы США и цели в Израиле.

    22 марта 2026, 21:23 • Новости дня
    WP: Чиновники Катара и Омана обсудили с Ираном условия прекращения огня

    Tекст: Ольга Иванова

    На этой неделе представители Катара и Омана начали контакты с Ираном по вопросу возможного прекращения огня в конфликте с США и Израилем, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из неназванной арабской страны и двух европейских дипломатов.

    Катарские и оманские чиновники на этой неделе начали контакты с Ираном относительно возможного прекращения огня в конфликте исламской республики с США и Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Washington Post. По информации издания, источниками выступают высокопоставленный чиновник из одной арабской страны и два европейских дипломата.

    The Washington Post пишет, что катарцы и оманцы решили начать переговоры после того, как пришли к выводу: военная мощь США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время.

    Издание также уточняет, что Иран выразил готовность к взаимодействию только при условии, что США и Израиль первыми прекратят атаки. На данный момент не сообщается о конкретных результатах этих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти Исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.


    22 марта 2026, 14:49 • Новости дня
    Нетаньяху прибыл на место удара иранской ракеты в Араде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл на место прилета иранской ракеты в городе Арад, где пострадали более 100 человек и зафиксировали разрушения, сообщила в воскресенье канцелярия главы правительства.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил город Арад, куда ранее попала иранская ракета, передает РИА «Новости». По данным канцелярии главы правительства, в результате атаки пострадали более 100 человек, в городе зафиксированы разрушения.

    Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что всего за сутки после ракетных обстрелов в больницы страны обратились более 300 человек. Из них 180 получили ранения в Араде и Димоне, причем из Арада в медучреждения доставили 116 человек, а из Димоны – еще 64. Большинство пострадавших отделались легкими травмами.

    На месте происшествия Нетаньяху заявил: «Я здесь, в Араде. Здесь произошло чудо, никто не погиб, но мы не должны полагаться только на чудо. С момента предупреждения до падения ракеты прошло целых десять минут. Ракета упала здесь, между зданиями. И если бы все в это время укрылись в защищенных зонах, в убежищах под каждым домом, никто бы не пострадал». Премьер также призвал жителей страны не пренебрегать рекомендациями службы командования тыла и строго следовать указаниям в случае ракетных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, служба скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом» сообщила о ракетном ударе по жилому кварталу в Араде с числом пострадавших 88 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал продолжать наносить удары по врагам на всех фронтах. Иран выпустил по Израилю более 400 баллистических ракет с начала эскалации, включая удары по южным городам Арад и Димона.

    22 марта 2026, 15:37 • Новости дня
    FT: Конфликт в Иране парализовал рынок нефти и газа США

    Tекст: Ольга Иванова

    Нестабильная ситуация на Ближнем Востоке и фактическая блокировка Ормузского пролива вынудили участников американского рынка нефти и газа поставить сделки на паузу, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.

    Рынок нефти и газа в США оказался «парализован» из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Financial Times. По данным издания, сделки с нефтью и газом в Соединенных Штатах замедлились или были отложены на неопределенный срок, поскольку участники рынка ожидают стабильности цен и определенности ситуации.

    Международное агентство Fitch Ratings представило доклад, в котором прогнозирует рост средней цены нефти марки Brent до 100 долларов за баррель в 2026 году, если судоходство через Ормузский пролив прекратится на три месяца. При полной блокировке пролива на полгода стоимость может достичь 120 долларов за баррель.

    Банкиры и юристы, работающие с энергетическими активами, отмечают фактическую остановку переговоров по сделкам: компании опасаются заключать контракты в условиях непредсказуемой конъюнктуры. Представитель юридической фирмы, специализирующейся на топливных сделках, заявил: «Все замерло... У меня в работе есть пара сделок, это долгосрочные контракты, но сейчас все парализовано, потому что никто не может поставить цену».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации в энергетике. Глава Белого дома отменил действовавшие ранее послабления ограничений по венесуэльскому сырью. Республиканец обещал упростить процесс выдачи разрешений на бурение скважин на федеральных землях.


    22 марта 2026, 15:29 • Новости дня
    Iran War Cost Tracker подсчитал расходы США на операцию против Ирана

    Iran War Cost Tracker: США потратили на операцию против Ирана 27 млрд долларов

    Iran War Cost Tracker подсчитал расходы США на операцию против Ирана
    Tекст: Дарья Григоренко

    Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 27 млрд долларов, сообщили СМИ.

    Как пишет портал Iran War Cost Tracker, в расчетах использовались сведения с закрытого брифинга Пентагона, о которых ранее проинформировала The New York Times (NYT). В частности, за первые шесть дней боевых действий США потратили 11,3 млрд долларов, передает «Коммерсантъ».

    Сенатор Крис Кунс заявил: «Совокупные затраты на военную операцию значительно превышают озвученную цифру». По его словам, каждый день участия в конфликте обходится Вашингтону более чем в 1,5 млрд долларов. Аналитики Iran War Cost Tracker отмечают, что только на системы ПВО в первые 48 часов американская сторона потратила более 10 млрд долларов.

    Как ранее уточняла The Washington Post, за первые два дня военных действий США израсходовали боеприпасов на 5,6 млрд долларов. Кроме того, по данным издания, Пентагон запросил у Белого дома свыше 200 млрд долларов на продолжение войны, чтобы срочно пополнить резервы критически важного вооружения, которые оказались практически исчерпаны.

    В четверг Bloomberg сообщило, что за первые шесть дней войны расходы Пентагона составили более 11 млрд долларов, американский бюджет потерял колоссальные средства из-за массированного применения дорогостоящих ракет Patriot против Ирана.

