Христианские демократы Мерца одержали победу на выборах в Германии

Tекст: Ольга Иванова

Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца одержал победу на выборах в ландтаг Рейнланд-Пфальца, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, опубликованным на сайте земельной избирательной комиссии, ХДС набрал 31% голосов, опередив Социал-демократическую партию Германии, которая получила 25,9%. Для СДПГ это первое поражение на выборах в этом регионе с 1991 года.

Третье место заняла «Альтернатива для Германии», набравшая 19,5% голосов. Это практически вдвое больше, чем на прошлых выборах в 2021 году, и лучший результат партии в западной части страны. В ландтаг также проходят «Зеленые» с поддержкой 7,9% избирателей, остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

Свободная демократическая партия, ранее входившая в правящую коалицию на федеральном уровне, набрала лишь 2,1% и не получила мест в новом составе парламента. Правом голоса на этих выборах обладали почти 3 млн человек, явка составила 68,5%, что выше показателя 2021 года.

Эксперты полагают, что провал СДПГ усилит внутренние разногласия и давление на руководство партии, в частности по вопросам социальной политики и миграции. Уже после объявления результатов выборов некоторые социал-демократы потребовали отставки сопредседателя партии Ларса Клингбайля, который занимает пост министра финансов Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье проходят выборы в ландтаг федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени, что соответствует 10.00 по московскому времени.