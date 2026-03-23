Economist: Вашингтон оказался перед четырьмя невыгодными сценариями на Востоке

Tекст: Ольга Иванова

У США на Ближнем Востоке есть четыре сценария развития событий, и каждый из них неблагоприятен для Вашингтона, передает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что президент США может выбрать переговоры, вывод войск из региона, продолжение или эскалацию военного конфликта, однако ни один из этих вариантов не кажется удачным.

Журнал подчеркивает, что договоренность о прекращении огня – наименее вероятный путь, так как сложности возникнут уже на этапе выбора посредника. По мнению Economist, частичная сделка, предполагающая смягчение санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, также не решит проблему, поскольку она будет слишком ограниченной.

Второй вариант – попытка США закончить войну, объявив о полном уничтожении военного потенциала Ирана.

Третий сценарий подразумевает продолжение военных действий против Ирана еще на несколько недель, и этот вариант предпочитают многие израильские чиновники.

Четвертый, наиболее рискованный путь – удары США по иранским электростанциям и возможное использование американского десанта для захвата острова Харк. Economist считает, что такая эскалация приведет к еще большей опасности для стран Персидского залива.

Журнал подчеркивает: ни один из этих сценариев не приведет к окончанию войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, расходы США на военную операцию против Ирана превысили 27 млрд долларов. Президент США заявил, что Вашингтон не заинтересован в сделке с Ираном, даже если Тегеран этого захочет.