Цены на бензин в США взлетели на фоне конфликта с Ираном

Стоимость топлива в США выросла на 30% из-за конфликта с Ираном

Tекст: Мария Иванова

В Соединённых Штатах зафиксирован ощутимый рост цен на бензин – за четыре недели вооружённого противостояния с Ираном стоимость топлива для американских автомобилистов выросла более чем на 30%, передаёт ТАСС со ссылкой на данные газеты The New York Times.

Аналитики отмечают, что последствия энергетического кризиса затронули все регионы страны, включая те штаты, где ранее топливо было самым дешёвым.

Самый заметный скачок наблюдается на юге и юго-западе США. В Луизиане, Оклахоме и Техасе бензин подорожал на треть, в Колорадо – на 35%, а в Нью-Мексико цены выросли сразу на 40%.

Военная операция Вашингтона и Тель-Авива против Ирана стартовала 28 февраля. В результате атакам подверглись крупнейшие города исламской республики, а в ответ иранские военные нанесли удары по Израилю и объектам в арабских странах региона.

Генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари предупредил: «Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики».

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские СМИ предупреждали о стремительном росте цен на бензин в США до четырех долларов за галлон.

Министр энергетики США Крис Райт допустил продолжение вооруженного конфликта с Ираном еще на несколько недель.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предрекла возможный скачок биржевой стоимости нефти до 200 долларов за баррель.