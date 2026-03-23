Умерла актриса из сериала «Сверхъестественное» Кэрри Энн Флеминг

Канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная ролями в популярных сериалах «Сверхъестественное» и «Я – зомби», а также в фильме «Звездные врата», ушла из жизни в возрасте 51 года, передает РИА «Новости».

Как сообщил журнал People со ссылкой на представителя актрисы, «Кэрри Энн Флемминг, актриса, наиболее известная за свои роли в сериалах, включая «Я – зомби» и «Сверхъестественное», скончалась. Ей был 51 год... Флеминг ушла из жизни в Канаде 26 февраля после того, как ей был диагностирован рак груди».

По словам представителя, артистка скончалась в окружении родных.

Кэрри Флеминг родилась в августе 1974 года в графстве Дигби, провинция Новая Шотландия.

