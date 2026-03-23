Православный крест остался на острове в Антарктиде после экспедиции Конюхова

Tекст: Вера Басилая

По словам Феоктистова, православный крест с иконами остался на острове Смоленск в Антарктиде после завершения экспедиции российского путешественника Фёдора Конюхова, передает РИА «Новости».

Первым, что он увидел при визите на остров, был установленный рядом с палаткой Конюхова крест и российский флаг.

«Этот крест – единственное, что по завершению миссии не надо было демонтировать, разрешено было его оставить», – отметил посол.

Феоктистов подчеркнул, что Конюхов продемонстрировал силу человеческого духа, проведя более трёх месяцев на острове среди пингвинов и морских слонов и реализовав важные для России и мира задачи.

На острове также появились памятные титановые таблички: одна из них указывает сроки пребывания Конюхова, другая посвящена памяти первооткрывателей Антарктиды – Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

В январе 2027 года на острове Смоленск начнёт работу станция для молодых российских исследователей, строительство которой задумал Конюхов, она будет предназначена для геологов, антропологов и биологов.

Руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов уточнил, что это частно-государственный проект, предусматривающий установку двух автономных жилых модулей с электричеством, солнечными батареями и кухней – для мужчин и женщин отдельно. Модули доставят в декабре 2026 года, а первые учёные смогут приступить к работе уже в январе 2027. Исследования будут проходить поэтапно: группы специалистов будут находиться на Смоленске по 2-3 недели, после чего их сменят новые участники, а базой для смен останется станция Беллинсгаузен.

Ранее Федор Конюхов вернулся из Антарктиды, где провел 111 дней на одиночной сезонной станции.

Во время антарктической экспедиции Конюхов пережил три землетрясения, одно из которых едва не привело к падению камня на его палатку.

Конюхов изучал влияние микропластика на континент.