    Образ «счастливейшей страны» обманывает весь мир
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    В Европе возникли претензии к яйцам с Украины
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    В США оценили угрозу для Европы из-за новой иранской ракеты
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    На Украине допустили смену военной стратегии против России
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня

    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    22 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские союзники Украины могут быть вынуждены пересмотреть свою позицию по отношению к России из-за обострения конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

    В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

    Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

    В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    @ Georges Schne/IMAGO/photonews.at/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 07:09 • Новости дня
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в беседе с Борисом Корчевниковым призналась, как узнала о неизлечимой болезни одного из детей через 40 дней после того, как супруг Тигран Кеосаян впал в кому в декабре 2024 года.

    «Когда Тигран ушел в кому, выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из наших детей. И это нельзя вылечить. Я и про это говорить не хочу», – приводят ее слова «Вести».

    Симоньян призналась, что в течение девяти месяцев муж впал в кому, она узнала о болезни ребенка и о собственном онкологическом заболевании со стремительным развитием из-за переживаемого стресса.

    «Просто катастрофа. Это единственное, что тогда меня вытащило из больницы. Когда Тигран попал в кому, я госпитализировалась вместе с ним и думала, что я буду с ним», – добавила она.

    Маргарита Симоньян сообщила о смерти супруга, российского режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна в сентябре 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года Симоньян сообщила о начале курса химиотерапии в связи с онкологией, а 13 февраля она вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика.

    20 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Назван размер годового убытка Банка России

    Банк России зафиксировал убыток в 184,8 млрд рублей по итогам 2025 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Годовой отчет Банка России за 2025 год показал убыток в 184,8 млрд рублей и значительное сокращение процентных доходов по сравнению с прошлым годом.

    Банк России представил Госдуме годовой отчет за 2025 год, сообщается на сайте регулятора. В документе содержатся сведения о деятельности ЦБ и анализ состояния российской экономики, включая финансовый рынок, платежный баланс и Национальную платежную систему.

    Приведена также годовая финансовая отчетность Центробанка, аудиторское заключение, информация о решениях Национального финансового совета и заключения Счетной палаты России.

    Согласно отчету, убыток Банка России за 2025 год составил 184,8 млрд рублей, тогда как годом ранее регулятор получил прибыль в 199,5 млрд рублей. Доходы за этот период достигли 942 млрд рублей, а расходы – 1,12 трлн рублей. Особо отмечено снижение процентных доходов: с 1,24 трлн до 800 млрд рублей за год.

    Объем операций через платежную систему Центробанка в 2025 году превысил 4,8 квадрлн рублей. Совокупный портфель розничных инвесторов на брокерском обслуживании и в доверительном управлении увеличился на 1,9 трлн рублей, что на 15% больше по сравнению с 2024 годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет директоров Банка России сократил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, установив ее на уровне 15% годовых.

    Также стало известно, что средняя ставка по трехмесячному вкладу в двадцати крупнейших банках снизилась до 14,03%. А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила необходимость постепенного и сбалансированного снижения ключевой ставки для достижения инфляционной цели в четыре процента.


    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Лавров: США должны уважать Россию и «за пределами российских богатств»

    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    20 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области

    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области по иску Минюста

    Суд ликвидировал духовное управление мусульман Ростовской области
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростове-на-Дону суд принял решение о ликвидации Главного духовного управления мусульман региона из-за грубых нарушений, выявленных проверкой компетентных органов.

    Ростовский областной суд принял решение ликвидировать «Главное духовное управление мусульман Ростовской области» по иску, поданному региональным управлением Минюста, сообщает пресс-служба суда. Организация будет исключена из Единого государственного реестра юридических лиц, как указано в официальном сообщении суда.

    В пресс-релизе отмечается: «Принято решение об удовлетворении административного искового заявления Главного управления Министерства юстиции РФ по Ростовской области о ликвидации Централизованной религиозной организации »Главное духовное управление мусульман Ростовской области« и исключении ее из Единого государственного реестра юридических лиц». Суд признал, что в деятельности организации выявлены грубые нарушения, подтверждённые проверкой компетентных органов.

    Дополнительно выяснилось, что один из членов религиозной организации, а также лицо, представляющее ее интересы без доверенности, включены Росфинмониторингом в перечень причастных к экстремистской деятельности. Это стало одним из оснований для ликвидации.

    Ранее в 2024 году глава ликвидированного управления Ахмед Абусупьянов участвовал в переговорах с террористами, которые захватили сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В результате спецоперации большинство захватчиков было ликвидировано, а заложники освобождены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2025 года муфтий Ахмед Абусупьянов был арестован по подозрению в хулиганстве и организации деятельности экстремистской организации. До этого Мосгорсуд признал энциклопедию «Ислам на Северном Кавказе» экстремистской.


    22 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией в штате Флорида назвал встречи конструктивными и высказался об обсуждаемых вопросах.

    «Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, сосредоточив внимание на сужении круга вопросов и их урегулировании для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    По его словам, американская сторона приветствует продолжение взаимодействия в целях урегулирования нерешенных вопросов и признает его важность для глобальной стабильности. Уиткофф поблагодарил президента США «за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий».

    Спецпредставитель Уиткофф напомнил, что в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта. Владимир Зеленский накануне встречи отметил появление у него плохого предчувствия из-за влияния иранского конфликта на ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация не примет  участия в переговорах по Украине 21 марта в США.

    22 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Евродепутат Кеннес предрек социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

    Кеннес заявил, что вутри Евросоюза могут усилиться социальные волнения и проблемы из-за энергокризиса, который вызван конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что последствия нынешнего энергокризиса будут ощущаться не только месяцами, но и годами, минимум в течение года.

    Политик отметил, что цены на энергоносители в Евросоюзе резко выросли в марте на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Дополнительное давление оказало и сокращение добычи нефти рядом стран региона. В результате стоимость бензина в Нидерландах на этой неделе превысила 2 евро 50 центов за литр, почти достигнув рекорда 2022 года.

    Кеннес заявил: «Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать». Евродепутат также считает, что разногласия между странами ЕС из-за энергокризиса будут только усиливаться.

    По его мнению, граждане ЕС не готовы просто смириться с ростом цен на топливо, а многие вынуждены ежедневно преодолевать десятки километров на работу из-за неудовлетворительного состояния общественного транспорта. Кеннес подчеркнул, что «предвидит много социальных волнений и проблем» в будущем, если ситуация не изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро. Биржевые котировки газа выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре. Экономисты предрекли европейцам шоковые цены на топливо и электричество.

    21 марта 2026, 23:28 • Новости дня
    Врач тульского ФК «Арсенал» спас жизнь пассажирам рейса Москва – Хабаровск

    Tекст: Катерина Туманова

    Главный врач футбольного клуба «Арсенал» Аркадий Чмуневич оказал неотложную медицинскую помощь двум пассажирам рейса Москва – Хабаровск, которым стало плохо на борту во время перелета команды.

    Инцидент произошел во время перелета команды на матч 25-го тура со «СКА-Хабаровском». Одна из пассажирок потеряла сознание из-за резкого снижения артериального давления. Доктор Чмуневич оказал ей экстренную помощь и наблюдал за ее состоянием вплоть до посадки, так как приступы повторялись, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал команды Первой лиги.

    Спустя некоторое время экипаж вызвал врача к другому пассажиру, у которого начался эпилептический приступ. Главный врач «Арсенала» вновь оказал необходимую помощь до прибытия в Хабаровск, где обоих пациентов передали прибывшим медикам.

    «Это не первый случай, когда нашей медицинской службе случается оказывать помощь на борту самолета, стараемся такие случаи не афишировать, так как это часть нашей работы, но вот спасать за один рейс двух пациентов прежде не приходилось», – признался доктор Чмуневич.

    Матч между «СКА-Хабаровск» и «Арсеналом» состоится 22-го марта и начнется в 8.00  по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре медсестра из Тульской области спасла женщину на борту самолета. До этого медсестра-анестезист Якутской республиканской офтальмологической больницы Суугунай Сарыада  оказала неотложную медицинскую помощь пассажирке, потерявшей сознание на рейсе из Иркутска в Петербург.

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее спас человека на борту самолета, летевшего из Москвы в Ханой.

    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    20 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану

    Дмитриев назвал фейком сообщения о предложении к США отказаться от разведпомощи Украине и Ирану

    Дмитриев: Россия не предлагала Вашингтону отказаться от разведпомощи Украине и Ирану
    @ MAXIM SHEMETOV/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев опроверг информацию западных СМИ о якобы передаче им США предложения России по разведданным.

    «Фейк», – заявил Дмитриев, передает РИА «Новости».

    Напомним, газета Politico сообщила, что Москва якобы предлагала США соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках

    21 марта 2026, 19:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла слухи о «звонках» Сийярто Лаврову

    Захарова назвала «воспаленной фантазией» сообщения о «звонках» Сийярто Лаврову

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала обсуждение в СМИ о якобы регулярных звонках главы МИД Венгрии Петера Сийярто министру иностранных дел России Сергею Лаврову.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА «Новости» назвала публикации о «звонках» главы МИД Венгрии Петера Сийярто Сергею Лаврову проявлением воспаленной фантазии врагов Венгрии.

    «Это говорит о том, что у врагов Венгрии воспаленная фантазия», – заявила Захарова.

    Такое заявление она сделала в ответ на публикацию издания Washington Post, в которой со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщалось, что Сийярто якобы регулярно звонит Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза.

    Ранее Сийярто резко ответил на попытки западных журналистов назвать его визит в Россию провокацией.

    20 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    AP: Армия России готовится к весеннему наступлению на Украине
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине, пишет Associated Press (AP) со ссылкой на оценки военных аналитиков.

    По данным AP, в ближайшие месяцы внимание будет сконцентрировано на территории Донецкой народной республики, передает RT.

    Аналитики отмечают, что российские военные активно наращивают резервы и силы, ожидая подходящих погодных условий. По мнению экспертов, сейчас российская армия ведет последовательную работу по ослаблению украинской обороны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия в 2026 году поведет наступление на двух основных направлениях СВО.

    21 марта 2026, 23:42 • Новости дня
    СК заявил о задержании новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    СК представил двух новых фигурантов дела о разбое на Строгинском бульваре

    Tекст: Катерина Туманова

    Следственный комитет России объявил о задержании двух новых фигурантов дела о разбойном нападении на Строгинском бульваре в Москве, в результате которого была убита женщина – хозяйка ограбленной квартиры.

    «В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны на территории Московской области подозреваемые в соучастии в преступлении. Ими оказались молодые люди 2005 и 2007 годов рождения», – сказано в сообщении ведомства в мессенджере Max.

    Там уточнили, что следствие установило, как подозреваемые по поручению организаторов работали «курьерами» и передавали часть имущества, похищенного в квартире на Строгинском бульваре, иным соучастникам.

    Подозреваемые доставлены в подразделение столичного Следственного комитета для проведения следственных действий. В ходе допроса один из подозреваемых полностью признал вину и описал свои действия в преступной схеме.

    «Вину свою полностью признаю, попал под влияние куратора, чтобы забрать доставку, посылку. Внутри находились ювелирные изделия и монеты золотые, после чего мы перезапаковали в другой пакет и передали другому неизвестному лицу», – сказал он в видео, размещенном в канале СК России.

    Второй фигурант дела добавил о своих функциях курьера, который с первым подозреваемым, забрал некую коробку и должен был ее передать другому лицу.

    Напомним, 14 марта в московской квартире на Строгинском бульваре  обнаружили убитую женщину и взломанный сейф после того, как мошенники позвонили ее несовершеннолетней дочери и потребовали открыть дверь «сотруднику» правоохранительных органов.

    По данным следствия, злоумышленники не были знакомы между собой до совершения преступления. Следствие установило, что 13 марта мошенники под видом сотрудников правоохранительных органов убедили несовершеннолетнюю дочь хозяйки квартиры впустить обвиняемого футболиста, который нанес женщине множественные удары и не менее двух ножевых ранений, приведших к ее смерти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тушинский суд Москвы отправил в СИЗО футболиста Даниила Секача. Ему вменили убийство и разбойное нападение в составе организованной группы. Спортсмен действовал под влиянием мошенников с Украины.

    20 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    Российские ученые научились различать три стадии алкогольного опьянения по голосу
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Уникальный метод голосовой аутентификации, способный определять не только личность, но и состояние пользователя, был представлен в Омском политехе (ОмГТУ).

    Система фиксирует нормальное состояние, сонливость и три стадии алкогольного опьянения, а также уже получила свидетельство о государственной регистрации, сообщается на сайте Минобрнауки.

    «Сонливость, стресс, утомление и алкогольная интоксикация вызывают значительные изменения в амплитудно-частотных характеристиках голоса, что не только снижает точность аутентификации, но и создает побочные угрозы», – рассказал автор разработки, ассистент кафедры «Комплексная защита информации» Даниил Иниватов. По его словам, подобные состояния могут привести к выдаче доступа пользователю в неприемлемом состоянии, что грозит ошибочными финансовыми операциями или повышает риск фишинговых атак.

    Решение этой проблемы обеспечивается благодаря нейросети, которая анализирует высоту тона, тембр, ритмические особенности и другие параметры речи. Полученные биометрические данные превращаются в специальный ключ для подтверждения личности, а затем ансамблевый алгоритм определяет состояние пользователя. Если система фиксирует крайнюю усталость или опьянение, она может ограничить или временно заблокировать действия пользователя.

    Ученые отмечают, что новая технология позволит повысить уровень защиты критически важной информации и снизить риск случайных ошибок из-за человеческого фактора.

    Ранее российские ученые создали уникальные методы органической химии с пероксидами.

    Главное
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    В Литве отменили концерты солиста Modern Talking из-за мнения о России
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса