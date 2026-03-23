Конюхов пережил три землетрясения на антарктической одиночной станции

Конюхов пережил обрушение камня у палатки во время землетрясения в Антарктиде

Tекст: Мария Иванова

Российский путешественник Федор Конюхов сообщил, что во время его работы на одиночной станции в Антарктиде произошло три землетрясения, передает РИА «Новости».

«В Антарктиде при мне было три землетрясения», – сказал он на встрече с журналистами и россиянами, проживающими в Аргентине, в посольстве России в Буэнос-Айресе.

Станция начала работу 21 ноября на острове Смоленск (Ливингстон) в архипелаге Южные Шетландские острова. В течение 111 дней Конюхов занимался исследованием загрязнения материка и прибрежных вод микропластиком.

Путешественник рассказал, что палаточную станцию сначала хотели установить у скал, чтобы защититься от ветра, но тяжелую платформу для палаток решили оставить на месте сборки и там разбить лагерь. По его словам, во время одного из толчков около четырех часов дня он услышал грохот, выскочил из палатки и увидел большой камень, который упал с высоты и остановился примерно в пятнадцати шагах от лагеря. Конюхов отметил, что воспринял это как знак свыше, будто Бог подсказал, где ставить палатку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 ноября прошлого года на острове Смоленск в Антарктиде начала работать первая в мире одиночная научная станция под управлением Федора Конюхова.

Конюхов праздновал свой 74-й день рождения на этом острове во время мощного циклона со штормовым ветром.