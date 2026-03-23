ООН сообщила о рекордной потере ледников в Исландии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Всемирная метеорологическая организация зафиксировала уникально высокие потери ледниковой массы в Исландии и вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки в 2025 году, передает ТАСС. В соответствующем докладе подчеркивается, что такие уровни потерь не наблюдались ранее за весь период метеонаблюдений.

ВМО отмечает, что общий баланс массы ледников оказался одним из пяти наиболее низких с 1950 года. Однако в сравнении с рекордным 2022–2023 годом, потери ледников за прошлый год были не столь значительными.

По расчетам организации, таяние ледников обеспечило около 21% от повышения глобального уровня моря между 1993 и 2018 годами. Существенный вклад в этот процесс вносит и потепление океана – около 42%, тогда как ледяные щиты Гренландии и Антарктиды – примерно 15% и 8% соответственно.

