Россиянам рассказали об изменениях платформы «умного» телевизора

Tекст: Дмитрий Зубарев

Smart TV в ближайшие годы перестанет быть исключительно устройством для просмотра видео и станет центром домашних цифровых сценариев, передает РИА «Новости». В компании Launcher рассказали, что телевизоры станут поддерживать новые классы приложений, ранее свойственные в основном смартфонам. «Smart TV в ближайшие годы перестанет быть только экраном для просмотра видео и начнет превращаться в центр домашних цифровых сценариев», – подчеркнули эксперты компании.

Производители активно развивают собственные операционные системы для умных телевизоров, превращая их в полноценные платформы. Теперь пользователям будут предлагаться не только отдельные приложения, а целые действия: например, просмотр спортивных матчей, запуск тренировок или видеозвонки с родственниками.

Самой популярной категорией станут семейные сервисы – приложения для коллективного просмотра фильмов, общения и видеозвонков. Благодаря новым технологиям пользователи смогут синхронизировать воспроизведение на нескольких экранах и объединяться с друзьями и близкими из разных домов вокруг одного контента.

Кроме того, на умных телевизорах появятся приложения для домашнего фитнеса, здоровья и управления «умным» домом. В компании отметили, что девайсы будут оснащаться камерами, датчиками и ИИ-алгоритмами, чтобы помогать пользователям тренироваться и настраивать интерфейс под возраст зрителей, время суток и привычки семьи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские разработчики создали приложение для автоматической настройки «умного дома» с учетом темперамента жильца.