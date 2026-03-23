В России предложили привязать маткапитал к норме жилплощади на человека

В ОП предложили привязать маткапитал к норме жилплощади на человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Назрела модернизация программы материнского капитала, при существующей стоимости жилья даже на максимальный размер капитала можно приобрести в среднем восемь квадратных метров, указал Рыбальченко, передает РИА «Новости».

«При этом социальная норма составляет 18 квадратных метров», – указал он.

По данным эксперта, до 67% семей тратят полученные от государства деньги именно на улучшение жилищных условий. Поэтому оценивать полезность субсидии нужно исходя из рыночной цены недвижимости.

Рыбальченко добавил, что при рождении следующего ребенка господдержка должна обеспечивать социальный уровень обеспеченности жильем. Он также выступил за увеличение выплат на второго и третьего ребенка.

Ранее в Общественной палате уже предлагали привязать сумму маткапитала к стоимости 10 квадратных метров жилья. Рыбальченко указывал на необходимость повысить выплату на второго ребенка почти до 1 млн рублей.

Премьер-министр Михаил Мишустин в январе сообщал о росте размера поддержки на первого и последующих детей