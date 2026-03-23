  Иран нанес ракетный удар по Израилю
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Образ «счастливейшей страны» обманывает весь мир
    23 марта 2026, 07:04 • Новости дня

    Евродепутат Мариани заявил о рисках ЕС из-за санкций против российских удобрений

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Введя санкции против удобрений из РФ, ЕС сам сделал себя уязвимым, и закрытие Ормузского пролива ставит его в трудное положение, заявил депутат Европарламента от правой французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

    Мариани заявил, что европейский союз сам сделал себя уязвимым, введя санкции против российских и белорусских удобрений, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что этот шаг был идеологическим выбором Брюсселя, который привел к увеличению зависимости от альтернативных поставок, росту издержек для сельского хозяйства и снижению продовольственной безопасности Европы.

    Мариани напомнил, что Россия и Белоруссия занимали значительную долю на мировом рынке калийных удобрений. По его словам, прекращение поставок из этих стран без надежной альтернативы было ошибкой, как и в ситуации с критически важными минералами.

    «Сегодня, если Ормузский пролив будет закрыт, если будут нарушены судоходные пути в Персидском заливе, Европа окажется в двойном затруднении – как в энергетическом, так и в сельскохозяйственном отношении», – заявил Мариани. Он отметил, что расплачиваться за последствия будут в первую очередь европейские фермеры, а затем потребители.

    Парламентарий добавил, что европейские власти знают о последствиях, но не говорят об этом достаточно громко, поскольку это стало бы признанием ошибок при принятии санкций и отсутствия анализа их влияния на экономику ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Брюссель на фоне отказа от российских удобрений попадает в зависимость от поставок из Вашингтона. Президент Владимир Путин назвал ограничения Евросоюза на ввоз этой продукции полной глупостью. Европейские отраслевые аналитики предрекли Евросоюзу рост цен на продукты питания и закрытие ферм.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    @ Georges Schne/IMAGO/photonews.at/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    Комментарии (4)
    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    Комментарии (32)
    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    Комментарии (26)
    20 марта 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Зеленский сорвал усилия лидеров ЕС убедить Орбана одобрить кредит Украине
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские лидеры не смогли убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана одобрить кредит Украине, несмотря на давление и попытки компромисса, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита ЕС для Украины на 90 млрд евро, несмотря на давление большинства лидеров Евросоюза. Обсуждение проходило на саммите Европейского совета в Брюсселе, где Орбан оказался в изоляции, а главы государств разделились на тех, кто пытался убедить венгерского лидера жесткой критикой, и тех, кто выбрал мягкий подход.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил: «Никто не может шантажировать Европейский совет, никто не может шантажировать европейские институты. То, что делает Венгрия, – абсолютно неприемлемо». Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что отказ Орбана нарушает фундаментальные принципы сотрудничества и подрывает доверие между странами ЕС.

    Венгерский премьер отказался выполнять обещание, данное в декабре, и связал кредит для Украины с восстановлением нефтепровода «Дружба», поврежденного в январе российским дроном. Орбан заявил, что благодаря его позиции «санкции против Венгрии были сняты», и он «защитил интересы страны». В то же время, по информации Кошты, трубопровод подвергался атакам 23 раза с начала спецоперации на Украине.

    Попытки лидеров Италии и Бельгии уговорить Орбана мягким тоном не принесли результата, а выступление Владимира Зеленского по видеосвязи только усугубило атмосферу. По словам участников встречи, украинский президент занял жесткую позицию, не идя на уступки по ремонту «Дружбы», что привело к прекращению обсуждения через 90 минут.

    Следующий саммит ЕС по этому вопросу пройдет после выборов в Венгрии 12 апреля. Если Орбан проиграет, его преемник может снять вето ради получения европейских средств. Если же он останется у власти и продолжит блокировать решение, на встрече в Кипре в конце апреля могут быть рассмотрены меры против Венгрии – от заморозки финансирования до ограничения ее прав в ЕС.

    В пятницу Орбан заявил, что Венгрия юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что у Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    Комментарии (3)
    22 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

    Кеннес заявил, что вутри Евросоюза могут усилиться социальные волнения и проблемы из-за энергокризиса, который вызван конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что последствия нынешнего энергокризиса будут ощущаться не только месяцами, но и годами, минимум в течение года.

    Политик отметил, что цены на энергоносители в Евросоюзе резко выросли в марте на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Дополнительное давление оказало и сокращение добычи нефти рядом стран региона. В результате стоимость бензина в Нидерландах на этой неделе превысила 2 евро 50 центов за литр, почти достигнув рекорда 2022 года.

    Кеннес заявил: «Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать». Евродепутат также считает, что разногласия между странами ЕС из-за энергокризиса будут только усиливаться.

    По его мнению, граждане ЕС не готовы просто смириться с ростом цен на топливо, а многие вынуждены ежедневно преодолевать десятки километров на работу из-за неудовлетворительного состояния общественного транспорта. Кеннес подчеркнул, что «предвидит много социальных волнений и проблем» в будущем, если ситуация не изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро. Биржевые котировки газа выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре. Экономисты предрекли европейцам шоковые цены на топливо и электричество.

    Комментарии (6)
    20 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Песков заявил о неизвестных мотивах ЕС в конфликте на Украине
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Кремль не понимает, зачем Евросоюз усиливает участие в конфликте на Украине, вместо того чтобы искать мирное решение.

    Песков на брифинге подчеркнул, что до сих пор нет внятного ответа на вопрос, почему страны Европы продолжают проводить политику, направленную на поддержание и провоцирование конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России отметил: «Нет также ответа на вопрос, зачем они до сих пор проводят политику, целью которой является провоцирование дальнейшего продолжения этого конфликта. И почему они не проводят политику, направленную на то, чтобы всемерно способствовать поискам мирного урегулирования».

    Песков также заявил, что для Москвы главным остается вопрос, зачем Евросоюз фактически напрямую вовлекся в ситуацию на Украине. По его словам, Кремлю странно комментировать, почему Европа не поддерживает США на Ближнем Востоке, одновременно поддерживая эскалацию ситуации на Украине.

    Ранее Песков рассказал о получении сигналов от европейских стран о желании участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине.

    На саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудили конфликты на Украине и в Иране, но не приняли конкретных решений по этим вопросам.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро.

    Комментарии (11)
    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 13:16 • Новости дня
    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины

    Экономист оценил сроки задержки кредита в 90 млрд евро для Украины
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если премьер Венгрии Виктор Орбан победит на парламентских выборах, Киеву придется «отползать» в своей позиции: внезапно окажется, что нефтепровод «Дружба» восстановлен. После этого Будапешт снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее лидеры Евросоюза вновь не смогли принять решение по займу Киеву.

    «Многое в вопросе европейского займа упирается в позицию украинского руководства по транзиту нефти по «Дружбе». Они, что называется, закусили удила и считают, что имеют возможность повлиять на исход выборов в Венгрии, которые назначены на 12 апреля», – отметил политолог и экономист Иван Лизан, добавив, что в Киеве рассчитывают на поражение Виктора Орбана.

    «Я склоняюсь к тому, что политик победит на выборах. Тогда киевским властям придется «отползать»: внезапно окажется, что все ремонтные работы завершены, и нефтепровод восстановлен. После этого Венгрия, вероятно, снимет вето на предоставление Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро», – рассуждает эксперт.

    Но до середины апреля, как считает собеседник, никаких подвижек со стороны Будапешта в этом вопросе не последует. «Венгры продолжат блокировать решение, а евробюрократы – говорить о разработке плана решения проблемы», – прогнозирует Лизан. По его оценкам, у Киева есть средства до мая.

    «Украинское руководство недавно получило транш от МВФ в размере 1,5 млрд долларов и на эти деньги какое-то время протянет. Но принципиально важно другое: у ЕС действительно нет никакого «плана Б». Они с трудом согласовали кредит в 90 млрд евро. Чем дольше будут нынешняя задержка, тем с большим количеством стран Брюсселю придется улаживать нюансы. Мы видим, что уже и Италия не в восторге от плана», – указал аналитик.

    Вместе с тем, если все лидеры Евросоюза одобрят решение по займу, Украина сможет рассчитывать в этом году на 15 млрд евро. «Украинский бюджет сверстан с дефицитом в 60 млрд долларов. Поэтому в любом случае будут резать социальную сферу, повышать налоги», – заключил Лизан.

    Ранее лидеры Евросоюза на саммите не смогли принять решение по кредиту Киеву. Его блокировали Будапешт и Братислава. Евросовет вернется к этому вопросу на следующем заседании. «После своего решения от декабря 2025 года о предоставлении Украине кредита поддержки в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы Европейский совет приветствует принятие этого кредита созаконодателями и надеется на первую выплату Украине к началу апреля», – говорится в коммюнике.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в выступлении после саммита заявил, что «плана Б» по финансированию Киева нет. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС намерен предоставить Украине кредит, несмотря на продолжающееся сопротивление Венгрии. «Мы выполним обещание так или иначе», – сказала она.

    Шведский премьер Ульф Кристерссон также заверил, что займ будет предоставлен. «Деньги поступят, но будет задержка», – отметил он. По его словам, лидеры Евросоюза подвергли премьер-министра Венгрии Виктора Орбана крайне резкой критике за отказ разблокировать выделение средств. «Я никогда раньше не слышал такой резкой критики», – признался Кристерссон.

    «Сор из избы» вынес канцлер Германии Фридрих Мерц. Он назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и пригрозил последствиями. «Мы едины в своем убеждении, что не примем то, что произошло сегодня в Европейском совете. И это будет иметь последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события», – сказал политик.

    Как писало издание Politico, из-за нарушения венгерским премьером обещания поддержать кредит у других стран появилась возможность подать на него в Европейский суд за несоблюдение принципа «искреннего сотрудничества», закрепленного в Лиссабонском договоре. Впрочем, по всей видимости, у Орбана есть и «группа поддержки».

    Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила на закрытом саммите ЕС, что понимает причины, по которым венгерский коллега заблокировал займ. По словам источника Politico, Мелони считает позицию Будапешта нормальной, потому что «все меняется». Вместе с тем, офис правительства Италии отверг слова собеседников издания, назвав сведения безосновательными.

    Как заметил один из высокопоставленных дипломатов ЕС, неприязнь между Орбаном и Зеленским имеет глубокие корни, и в четверг она проявилась во всей полноте. Так, премьер Венгрии покинул свое место и встал позади других лидеров, с презрением наблюдая за тем, как на экранах появился Зеленский, который выступал онлайн.

    Как пишет газета в другом своем материале, некоторые европейские лидеры надеялись, что Зеленский воспользуется своим обращением к участникам саммита, чтобы разрядить обстановку и заверить венгра в том, что «Дружбу» починят. Однако, вместо этого он пошел в наступление.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 11:41 • Новости дня
    Bloomberg: Европу ждет многолетний энергетический кризис
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg, лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность ухудшающейся экономической ситуацией и призвали ввести «мораторий» на удары по энергетическим объектам в контексте конфликта между США, Израилем и Ираном.

    Как подчеркнул премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен, если атаки продолжатся, «мировые последствия могут быть крайне серьезными». Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что разрушение производственных мощностей означает долгосрочные последствия для энергетики.

    Повреждения катарского комплекса Рас-Лаффан затронули две установки, обеспечивающие 17% экспорта СПГ страны, или 13 млн тонн в год. По словам главы QatarEnergy Саада аль-Кааби, восстановление займет от трех до пяти лет. За последние две недели рост цен на газ добавил Европе 7 млрд евро дополнительных расходов.

    Страны ЕС обсуждают временное снижение налогов на электроэнергию и смягчение системы квот на выбросы, чтобы поддержать промышленность, но эти меры могут привести к потере доходов бюджета и снизить стимулы для перехода к «зеленой» энергетике. В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес отметил: «Европа должна полагаться на собственную энергию – это солнце и ветер».

    Организация по координации поставок нефти ЕС впервые признала, что может возникнуть угроза поставкам, особенно в случае длительных перебоев в перевозках через Ормузский пролив. Всемирная торговая организация также предупредила, что затяжной кризис снизит темпы роста мировой торговли товарами и услугами в 2026 году.

    Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала правительства принимать «временные, адресные и точечные» ответы на шок от роста цен на энергоносители, чтобы не усугубить ситуацию в экономике.

    Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев отметил, что энергетические риски, связанные с политикой Еврокомиссии, начинают реализовываться и это влияет на перспективы Урсулы фон дер Ляйен.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    Комментарии (15)
    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбана предупредил об угрозе банкротства ЕС через пару недель без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Комментарии (5)
    20 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Эксперт: Европейские лидеры оказались союзом желающих, но не могущих

    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Евросоюз отказался от стратегии «штыка». Страны-члены объединения согласны обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе лишь после того, как завершится конфликт в регионе, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее ЕС заявил о готовности участвовать в миссии в Ормузе при соответствующих условиях.

    «Заявление лидеров ЕС о готовности участвовать в миссии в Ормузском проливе при «соответствующих условиях» следует читать следующим образом: «вы за нас повоюйте, пусть установится мир, а мы его потом будем обеспечивать», – расшифровал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его мнению, та же самая позиция у европейцев по Украине. «По их задумке, сначала стороны должны подписать соглашение о завершении конфликта, после чего Европа направит «миротворцев», – детализировал политолог. Собеседник подчеркнул: «все это говорит о том, что Евросоюз готов лишь к демонстрации своего флага». 

    «Другое дело, что ни в конфликте вокруг Украины, ни на Ближнем Востоке это никому не нужно», – добавил Ткаченко. Он назвал европейских лидеров союзом желающих, но не могущих. «У них банально нет ресурсов, скажем, чтобы помешать Ирану контролировать Ормуз», – заключил эксперт.   

    В четверг в Брюсселе состоялся саммит ЕС. На повестке среди прочего были проблемы, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке. Ранее администрация США выражала интерес к тому, чтобы партнеры Штатов помогли с сопровождением судов через Ормузский пролив, однако в Европе заявляли, что не готовы на данном этапе участвовать в такой операции. Лидеры Евросоюза подтвердили эту позицию.

    «Европейский совет приветствует объявленные государствами-членами усилия, в том числе посредством усиленной координации с партнерами в регионе, по обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе при соблюдении соответствующих условий», – говорится в итоговом заявлении, которое цитирует РИА «Новости».

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности Парижа и неназванных государств взять ответственность за систему сопровождения судов в Ормузе, но с оговоркой – «как только ситуация станет более спокойной», без применения силы и при условии «проведения консультаций и координации с Ираном».

    В схожем ключе ранее высказался французский министр экономики и финансов Ролан Лескюр. «Никто не хочет пересекать Ормузский пролив, если существует риск, что над твоей головой будут летать ракеты и дроны. Нам необходима деэскалация конфликта, а потом мы можем подумать об обеспечении безопасности Ормузского пролива», – сказал он.

    Напомним, Дональд Трамп пытался собрать коалицию для защиты торговых судов в Ормузском проливе. Как сообщала The Washington Post, «персональные приглашения» получили Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай. Однако дипломатические усилия Вашингтона не увенчались успехом.

    Так, Британия отказалась задействовать военный флот, но, как пишет The Telegraph, Лондон готов рассмотреть отправку беспилотников для поиска мин. Издание отмечает: такая позиция рискует «усугубить личный конфликт между Киром Стармером и Дональдом Трампом». Сам Трамп с сожалением заметил, что Стармер – не Уинстон Черчилль, с чем согласились и в Кремле.

    От участия в коалиции отказалась и Франция, пишет The Financial Times. Париж готов задействовать корабли для патрулирования, но лишь после прекращения огня. Схожей позиции придерживаются Греция и Германия.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль открыто признал, что Берлин не намерен участвовать в миссии по защите судов в Ормузе. Он добавил: безопасность в проливе достижима только через переговоры с Ираном.

    Не меньше опасений предложение Трампа вызвало и у азиатских союзников. The Financial Times уточняет: правительство Южной Кореи, в случае согласия, рискует спровоцировать уличные протесты.

    Впрочем, отсутствие энтузиазма со стороны «партнеров» Трампа не удивляет. «Я всегда считал НАТО, где мы тратим сотни миллиардов долларов в год на защиту этих же стран, улицей с односторонним движением – мы будем защищать их, но они ничего не сделают для нас, в частности в трудную минуту», – написал он в соцсети Truth Social.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Responsible Statecraft отметил открытое недовольство Зеленского позицией Европы

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский начал открыто выражать недовольство позицией Европы относительно перспектив вступления страны в Европейский союз, особенно после январского форума в Давосе, отмечают западные СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский перестал скрывать разочарование Европой и все чаще публично критикует западных партнеров, пишет Responsible Statecraft. Издание отмечает, что по мере того как переговоры о вступлении на Украину в Евросоюз стали более конкретными, глава Украины почувствовал себя вправе выражать недовольство открыто.

    «Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», – говорится в статье.

    Журналисты обращают внимание, что помимо конфликта с Россией Украина сталкивается с серьезными внутренними проблемами, такими как коррупция и недостаток верховенства закона. Также у страны есть трудности с обеспечением прав этнических меньшинств в сфере культуры, языка и религии.

    Многие государства Евросоюза, по мнению издания, опасаются, что ускоренное принятие Украины в ЕС может подорвать доверие к объединению и создать опасный прецедент для будущих расширений. В материале подчеркивается, что эти опасения значительно осложняют процесс интеграции Украины в европейское сообщество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Украина получила от Евросоюза полный пакет условий для вступления в сообщество.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать вступление Украины в Евросоюз, а также введение 20-го пакета санкций против России и кредит на 90 млрд евро без восстановления поставки нефти по трубопроводу «Дружба». А 6 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие три года.


    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС не смогли договориться по Украине и Ирану
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На саммите в Брюсселе обсуждались конфликты на Украине и в Иране, но лидерам ЕС не удалось принять конкретные решения по этим вопросам.

    Лидеры стран Евросоюза оказались неспособны принять активные меры по ключевым международным вопросам, несмотря на продолжающиеся конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сообщает Politico.

    В течение 12-часового саммита в Брюсселе главы крупнейших экономик Европы – Германии, Франции и Италии – так и не смогли согласовать конкретные шаги, ограничившись обсуждением внутренних вопросов, включая реформу климатической политики и схемы торговли выбросами.

    Президент Европейского совета Антониу Кошта подчеркнул важность соблюдения международного порядка: «В эти очень тревожные времена, в которых мы живем, как никогда важно поддерживать международный порядок, основанный на правилах. Альтернатива – хаос. Альтернатива – война на Украине. Альтернатива – война на Ближнем Востоке». Однако на практике саммит свелся к декларациям, не предполагающим реальных изменений.

    По иранскому конфликту европейские лидеры ограничились обсуждением возможного усиления присутствия французских военных кораблей у Ормузского пролива, однако финальное заявление не содержало обязательств по новым миссиям, а лишь призыв к усилению существующих операций. По словам высокопоставленного европейского чиновника, обсуждение роли Европы в конфликте с Ираном показало отсутствие желания вмешиваться.

    В вопросе поддержки Украины Евросоюз также оказался не в состоянии преодолеть внутренние разногласия. Венгерский премьер Виктор Орбан вновь заблокировал одобрение кредита Киеву на сумму 90 млрд евро, ссылаясь на проблемы с поставками российской нефти из-за поврежденного трубопровода. Орбан также раскритиковал подход ЕС к энергетическому кризису, заявив, что Европа нуждается в российской нефти для «выживания».

    Главы Евросоюза признали, что их влияние на происходящее минимально, а результаты саммита свелись к общим призывам к «деэскалации» на фоне угрозы срыва поставок сжиженного газа из Катара из-за ударов Ирана по объектам в регионе. Большая часть времени ушла на дискуссии о реформе климатической политики, несмотря на острую энергетическую нестабильность на континенте.

    В итоге Евросоюз остался без конкретных решений как по Украине, так и по Ближнему Востоку. Следующее обсуждение вопроса кредита Киеву перенесено на очередной саммит в апреле, где возможно, что Венгрия уже будет с новым премьером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Президент Финляндии Александр Стубб предложил президенту США сделку по обмену защиты этой зоны на помощь Украине. Вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.

    Комментарии (2)
    20 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия будет диктовать Европе цены на газ, а у той не будет выбора

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россия сможет навязывать свои условия европейским странам в вопросах поставок газа, учитывая ценовые преимущества.

    Россия в будущем будет диктовать Европе свои условия по продаже газа, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пишет близкий к его пресс-службе Telegram-канал Пул Первого, он напомнил, что вопрос о закупках американского сжиженного природного газа через Польшу уже поднимался, но заметил: «Ребята, с большим удовольствием, но вы сможете конкурировать с российским природным газом?» По словам Лукашенко, газ из России значительно дешевле американского.

    Президент Белоруссии отметил, что европейцы настолько увлеклись альтернативными поставками, что готовы покупать американский газ, даже если его цена выше в пять раз. Лукашенко считает, что теперь Россия, как «старший брат», будет диктовать европейцам условия, а у них не останется выбора.

    Он также подчеркнул, что лучшим решением для Евросоюза является российская ресурсная база, и призвал строить нормальные отношения с Россией и Белоруссией. По его мнению, тогда в Европе все будет стабильно, однако сейчас европейцы пошли «другим путем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарные закупки российского газа странами ЕС в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 948 млн евро.

    Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять себе в ногу», отказываясь от энергоресурсов России.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее исключила закупки российского газа даже при физической нехватке ресурсов.

    Комментарии (0)
