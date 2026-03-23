Российские ученые снизили риск отторжения зубных имплантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты Сеченовского университета нашли способ минимизировать риск отторжения зубных имплантов с помощью контроля уровня витамина D в крови пациентов, сообщает ТАСС. Ученые провели масштабное исследование продолжительностью десять лет, в котором участвовали 384 человека в возрасте от 18 до 50 лет с частичной адентией и дефицитом витамина D. Всем им под наблюдением эндокринолога назначали курс холекальциферола (витамина D3) в индивидуальной дозировке.

Результаты исследования продемонстрировали впечатляющую эффективность метода: в 97,4% случаев импланты успешно прижились. Однако у десяти участников выявили периимплантит – осложнение чаще встречалось у пациентов с выраженным или тяжелым дефицитом витамина D (менее 20 и 10 нанограмм на миллилитр соответственно). В подгруппе с тяжелым дефицитом частота осложнения достигала 25%.

Профессор Екатерина Дьячкова подчеркнула, что скрининг и последующая коррекция уровня витамина D значительно повышают шансы на успех имплантации. При небольшом дефиците начинать процедуру можно до завершения курса витаминов, но при тяжелом недостатке сначала обязательно провести коррекцию под контролем специалиста.

Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Applied Sciences (MDPI).

