    Евросоюз заманивает канадцев на историческую родину от отчаяния
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    В Европе возникли претензии к яйцам с Украины
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    В США оценили угрозу для Европы из-за новой иранской ракеты
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    На Украине допустили смену военной стратегии против России
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    23 марта 2026, 06:21 • Новости дня

    Китай успешно вывел на орбиту спутники CentiSpace-02 с морской платформы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников CentiSpace-02 при помощи ракеты-носителя «Цзелун-3», которая была запущена с морской платформы в Желтом море, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

    Запуск ракеты-носителя «Цзелун-3» состоялся с морской платформы в Желтом море у берегов восточной провинции Шаньндун, передает РИА «Новости». Ракета вывела на орбиту группу спутников CentiSpace-02, предназначенных для различных задач.

    В сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) отмечается, что запуск был полностью успешным. «Запуск прошел полностью успешно», – говорится в официальном заявлении.

    Ракета-носитель «Цзелун-3» – четырехступенчатая твердотопливная система, разработанная компанией China Rocket Co. Ltd., которая является частью Китайского исследовательского института ракетной техники. Эта ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту около 1,5 тонны полезного груза и может одновременно отправлять в космос более 20 спутников. Конструкция ракеты позволяет выполнять как наземные, так и морские запуски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно вывел на орбиту семь спутников с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3» при запуске с морской платформы у побережья провинции Гуандун. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники ранее успешно провела два космических запуска с разных космодромов, включая отправку двадцатой партии низкоорбитальных интернет-спутников ракетой «Чанчжэн-8А» с острова Хайнань. Корпорация CASC также успешно запустила 16-ю группу низкоорбитальных аппаратов SatNet для развития национальной системы спутникового интернета.

    22 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Иран объявил об открытии Ормузского пролива для дружественных судов
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что суда, за исключением «вражеских», могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.

    Мусави рассказал, что Ормузский пролив остается открытым для судов, кроме тех, которые Иран считает «вражескими», сообщает РИА Новости. Он уточнил, что суда могут проходить через пролив только при условии координации с Тегераном.

    В эфире иранского телеканала «Аль-Алям» Мусави заявил: «Суда могут проходить через Ормузский пролив в координации с Тегераном. Пролив открыт для всех, за исключением врагов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив с военно-морскими силами страны. МИД Ирана подтвердил проход судов нескольких государств через Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Замаскированное судно Jamal преодолело блокаду Ормузского пролива после исчезновения с радаров.

    22 марта 2026, 13:15 • Новости дня
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных «кукловодов», в первую очередь британских, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

    Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных кураторов, в первую очередь британских, передает РИА «Новости». По его словам, Россия способна действовать в рамках разумного, несмотря на постоянные провокации и попытки вынудить к каким-либо ответным шагам.

    Бортников подчеркнул: «Конечно, можем. Так, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, какие-то действия» – эта фраза прозвучала в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников сообщил о потере украинскими спецслужбами чувства реальности. Глава ведомства констатировал рост числа террористических преступлений под влиянием Киева. Украинские неонацистские структуры активизировали вербовочную обработку российских граждан.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 17:45 • Новости дня
    На Украине сообщили о возможной смене военной стратегии против России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские союзники Украины могут быть вынуждены пересмотреть свою позицию по отношению к России из-за обострения конфликта с Ираном, сообщили СМИ.

    Как пишет «Страна.ua», Европа является главным спонсором Киева, и в новых условиях она может стремиться к нормализации отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что «ситуация ставит перед Киевом вопрос о смене прежней военной стратегии, которая заключалась в расчете на экономический коллапс России при гарантиях сохранении западной поддержки». Прежние расчеты практически не реализуемы, считают журналисты.

    В публикации говорится, что затягивание вооруженного противостояния на Украине несет риски ухудшения позиций Киева на возможных переговорах.

    Ранее Daily Express сообщила, что Россия выиграет от того, что военная кампания США против Ирана спровоцирует дефицит вооружений, который отразится и на Украине.

    В четверг Berliner Zeitung писала, что Владимир Зеленский оказался под дополнительным давлением из-за военной операции США против Ирана, что негативно сказалось на его позициях в конфликте.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    22 марта 2026, 16:06 • Новости дня
    В Германии сообщили о следах антибиотиков в украинских яйцах для ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в ЕС, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ, сообщила немецкая газета Berliner Zeitung.

    Яйца, импортируемые в Евросоюз с Украины, содержат остаточные следы антибиотиков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Berliner Zeitung и европейскую систему быстрого оповещения о безопасности пищевых продуктов RASFF. С сентября 2023 года зарегистрировано 14 сообщений о проблемах с украинскими яйцами и яичными продуктами, причем реальное число подобных случаев может быть выше.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году Евросоюз увеличил импорт яиц с Украины с 13 тыс. тонн до более чем 85 тыс. тонн, отменив пошлины и квоты на ряд сельскохозяйственных товаров. В Berliner Zeitung подчеркивают: «Случаи, зарегистрированные в RASFF в отношении поставленных с Украины в ЕС яиц, связаны с различными рисками: от остатков запрещенных ветеринарных препаратов до микробиологических загрязнений и нарушений маркировки. Наиболее часто встречаются случаи с остатками антибиотиков».

    Чаще всего выявляют вещество AOZ – продукт распада антибиотиков из группы нитрофуранов, которые запрещены в сельском хозяйстве Евросоюза с середины 1990-х годов. Нарушения фиксируются прежде всего в Польше, Венгрии и Словакии, через которые проходит основной поток украинского агроимпорта, а отдельные случаи регистрировали власти Швеции и Нидерландов.

    Большая часть яиц с Украины поступает в Германию не напрямую, а в виде переработанных продуктов – макарон, выпечки, майонеза или готовых блюд для ресторанов и столовых. Маркировка о стране происхождения для таких товаров не обязательна, поэтому покупатели не могут узнать, откуда поступила продукция.

    22 марта 2026, 09:36 • Новости дня
    Русскоязычные в Германии пожаловались на резкий рост цен на еду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди русскоязычных жителей Германии усилилось недовольство из-за подорожания продуктов питания, которое связывают с ростом стоимости топлива после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Массовые жалобы на повышение цен на продукты питания в Германии фиксируются среди русскоязычного населения, передает РИА «Новости». По сообщениям из чатов, особенно заметным рост стал за последние две недели, когда подорожание бензина отразилось на стоимости товаров в супермаркетах.

    Один из пользователей рассказал: «Соседка работает в магазине и говорит, что цены меняют с каждой новой доставкой на все выше». Другие отмечают, что цены изменяются почти ежедневно, и расходы на стандартную продуктовую корзину заметно выросли по сравнению с прошлыми месяцами.

    Жительница Екатерина написала, что за обычные покупки на сумму 130 евро они получили меньше товаров, чем раньше за 100 евро. Еще один участник отметил, что семья из четырех человек тратит на продукты до одной тысячи евро в месяц, несмотря на покупки в бюджетных супермаркетах.

    Участники русскоязычных сообществ связывают происходящее с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на топливо и последующему увеличению стоимости продуктов. В чате прозвучало мнение, что летом стоит ожидать дальнейшего роста инфляции и еще большего удорожания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие автовладельцы из-за обострения ближневосточного конфликта устремились на заправки на фоне ожидаемого взрывного роста цен на бензин. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть в Европе и ослаблению евро к доллару. В немецких городах на фоне подорожания продуктов жители сообщили о росте популярности русских магазинов и подорожании мяса на 200–220% и сахара на 60%.

    22 марта 2026, 16:27 • Новости дня
    Концерты солиста Modern Talking Болена отменили в Литве из-за позиции о России
    Tекст: Дарья Григоренко

    Концерты бывшего участника Modern Talking Дитера Болена в Литве отменены из-за его высказываний о России, сообщил СМИ.

    Как пишет портал LRT, музыкант и его группа Blue System должны были выступить 20 ноября в Клайпеде и 21 ноября в Каунасе, однако информация о концертах исчезла с сайтов продажи билетов, передает РИА «Новости».

    Руководитель отдела организации мероприятий на каунасской «Жальгирис Арене» Мантас Ведрикас в разговоре с LRT подтвердил отмену концерта, заявив: «Мы проконсультировались с организаторами и пришли к соглашению, что подобное мероприятие не должно проходить на нашей арене». Операторы по продаже билетов также сообщили изданию, что билеты на концерты Болена реализовываться не будут.

    Причиной отмены, по данным LRT, стали высказывания Болена, появившиеся в интернете. В них артист сожалел об охлаждении отношений между Германией и Россией, советовал покупать энергоресурсы у России и называл Россию и Германию «командой мечты». Болен также критиковал западные санкции против России, а недавно заявил, что «у Украины нет шансов против России».

    Ранее немецкий музыкальный модератор и основатель группы Modern Talking Дитер Болен сообщил, что действие вызывает противодействие, поэтому невозможно остановить конфликт, поставляя Украине все новые и новые тяжелые вооружения.

    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    22 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Евродепутат Кеннес предрек социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

    Кеннес заявил, что вутри Евросоюза могут усилиться социальные волнения и проблемы из-за энергокризиса, который вызван конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что последствия нынешнего энергокризиса будут ощущаться не только месяцами, но и годами, минимум в течение года.

    Политик отметил, что цены на энергоносители в Евросоюзе резко выросли в марте на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Дополнительное давление оказало и сокращение добычи нефти рядом стран региона. В результате стоимость бензина в Нидерландах на этой неделе превысила 2 евро 50 центов за литр, почти достигнув рекорда 2022 года.

    Кеннес заявил: «Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать». Евродепутат также считает, что разногласия между странами ЕС из-за энергокризиса будут только усиливаться.

    По его мнению, граждане ЕС не готовы просто смириться с ростом цен на топливо, а многие вынуждены ежедневно преодолевать десятки километров на работу из-за неудовлетворительного состояния общественного транспорта. Кеннес подчеркнул, что «предвидит много социальных волнений и проблем» в будущем, если ситуация не изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро. Биржевые котировки газа выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре. Экономисты предрекли европейцам шоковые цены на топливо и электричество.

    22 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Турции сообщил о последнем предупреждении Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции заявил о последнем предупреждении Ирану. Встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала в том числе последним предупреждением Ирану на фоне продолжающейся эскалации, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

    Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала последним предупреждением Ирану на фоне роста напряженности, передает РБК. Министр подчеркнул, что государства Персидского залива готовы принять контрмеры, если ситуация не изменится.

    Фидан отметил, что недавние интенсивные атаки привели к усилению эскалации и увеличили риски дальнейшего обострения. По его словам, страны Персидского залива считают несправедливыми удары по своей территории и подчеркивают, что не имеют отношения к началу войны.

    Глава МИД Турции также добавил, что позиция этих государств была четко донесена в ходе встречи в Саудовской Аравии и является сигналом о готовности к ответным действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 государств на встрече в Эр-Рияде потребовали немедленного прекращения иранских атак. ОАЭ и еще 21 страна осудили фактическое закрытие Тегераном Ормузского пролива. Государства Персидского залива выразили готовность принять любые меры для защиты своего суверенитета.

    22 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Стубб назвал США гегемоном нового типа
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США изменили свой подход к внешней политике, перестав быть доброжелательным гегемоном и став непредсказуемыми, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph.

    Стубб в интервью The Telegraph заявил, что Соединенные Штаты перестали быть добрым гегемоном в мировой политике, пишет РБК. По его словам, ранее США консультировались с союзниками по важнейшим вопросам, включая операции в Ливии, Ираке и Афганистане, а также старались получить поддержку Совета Безопасности ООН. Если же одобрить действия не удавалось, Вашингтон действовал совместно с партнерами.

    Теперь, по словам Стубба, подход США изменился, и они стали менее предсказуемыми. Финский президент привел в пример недавнюю операцию против Ирана, которую Соединенные Штаты провели вместе с Израилем без предварительного информирования союзников.

    Когда у Стубба спросили, каким теперь гегемоном является США, он уклонился от определения, заявив: «Я не буду приводить прилагательное, но это другой тип гегемона. Он все еще очень сильный».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший руководитель национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку в знак протеста против американского нападения на Иран. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил об отказе Вашингтона от утопического идеализма в пользу трезвого реализма. Президент Финляндии Александр Стубб ранее указал на завершение эры западного доминирования в мире.

    22 марта 2026, 10:31 • Новости дня
    В Москве и Петербурге зафиксировали самые низкие продажи водки
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале зафиксирована в Москве и Санкт-Петербурге – около четверти от всего, следует из данных статистики.

    Самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя в феврале отмечена в Москве и Петербурге, передает РИА «Новости». В столице на водку пришлось 24,8% от всех реализованных спиртных напитков, что составило 352,3 тыс. декалитров. В Петербурге этот показатель составил 25,5% при объеме продаж 194,63 тыс. декалитров.

    Московская область заняла третье место с показателем в 32% и объемом продаж 431,1 тыс. декалитров водки. В Краснодарском крае на водку пришлось 32,4% (177,9 тыс. декалитров), а в Мурманской области – 32,45% (37,1 тыс. декалитров).

    В десятку регионов с наименьшей долей водки в структуре продаж алкоголя также вошли Севастополь (32,5%), Ростовская область (33,5%), Калининградская (33,7%), Ленинградская и Новосибирская (34,2%) и Рязанская (34,3%) области. Статистика ведется без учета продажи пива, сидра, пуаре и медовухи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, самая низкая доля водки в общих продажах алкоголя по региону в 2025 году была зафиксирована в Москве, за которой следовали Санкт-Петербург, Севастополь, Кубань и Подмосковье. Продажи слабоалкогольных напитков в России за январь–февраль 2026 года сократились на 61% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 2025 году продажи водки в России снизились на 3,6% по сравнению с предыдущим годом и составили 73,315 млн декалитров.

    22 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Баканов поздравил Байконур с первым запуском после ремонта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым успешным пуском ракеты после завершения ремонта стартового стола, сообщает РИА «Новости». Запуск состоялся с площадки 31, которую восстановили в рекордно короткие сроки после повреждений.

    Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», который доставит на Международную космическую станцию продукты, воду и топливо. В Роскосмосе подчеркнули, что запуск прошел по плану, а глава корпорации особо отметил профессионализм расчета.

    Особенность этого пуска – нанесенная на головной обтекатель эмблема первой российской «Недели космоса», которая пройдет с 6 по 12 апреля. Дмитрий Баканов в обращении назвал это событие символическим и подчеркнул, что запуск предвосхищает старт «Недели космоса», до которой остается всего 15 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол после завершения восстановительных работ. Специалисты закончили ремонт пострадавшей кабины обслуживания комплекса в начале марта. Элементы стартовой площадки получили повреждения в ходе пуска пилотируемого корабля «Союз МС-28».

    Главное
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    Герой России рассказал о падении качества украинской пехоты
    В Литве отменили концерты солиста Modern Talking из-за мнения о России
    Симоньян рассказала о неизлечимой болезни одного из детей
    Русскоязычные жители Германии пожаловались на резкий рост цен на еду
    Россиян предупредили о штрафах за огород во дворе дома
    В Европарламенте предрекли социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса