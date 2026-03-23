Стало известно о новых схемах обмана туристов на Шри-Ланке

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Шри-Ланке были выявлены новые схемы обмана путешественников, сообщает РИА «Новости». Российский турист рассказал, что при аренде мотоциклов посредники не возвращают депозиты, игнорируют звонки и не выходят на связь после отъезда клиентов. По его словам, мотоциклы предоставляются не владельцем, а человеком, который арендует технику у разных людей и пересдает за более высокую плату.

Когда туристы пытаются вернуть депозит, на звонки отвечает супруга посредника, но она не может помочь с возвратом денег. В случаях, когда у туристов скоро рейс, они, по словам россиянина, просто не успевают обратиться в полицию и вынуждены оставить залог, который может достигать 200 долларов.

Также путешественник отметил, что при малейших подозрениях на нарушение местная полиция может изъять арендованный транспорт и выписать штраф без предоставления каких-либо документов. Туристы оказываются в непростой ситуации, поскольку вернуть деньги и технику удаётся не всегда.

