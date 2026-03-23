    23 марта 2026, 05:31 • Новости дня

    Уровень запасов газа в ПХГ Европы снизился до 28,5%

    Tекст: Антон Антонов

    Запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%, сообщил Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe.

    Речь идет о данных на 20 марта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80%. В середине марта Газпром сообщил о снижении уровня запасов в подземных хранилищах Европы до минимального значения в 29,1%.

    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    20 марта 2026, 12:23 • Новости дня
    Фон дер Ляйен исключила закупки газа из России даже при отключении энергии в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страны Евросоюза не будут закупать российский газ даже в случае физической нехватки энергоресурсов, которая может привести к отключениям энергии.

    На пресс-конференции по итогам саммита ЕС она подчеркнула, что такое решение останется неизменным при любых обстоятельствах, передает ТАСС.

    В ответ на вопрос фон дер Ляйен пояснила: «У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели. Мы будем продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию».

    Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен также заявлял, что страны ЕС не должны закупать «ни одной молекулы российских энергоресурсов» независимо от обстоятельств.

    В пятницу спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    20 марта 2026, 06:31 • Новости дня
    Макрон заявил об отсутствии плана «Б» для поддержки Украины

    Макрон заявил о безальтернативности кредита Киеву на 90 млрд евро

    Макрон заявил об отсутствии плана «Б» для поддержки Украины
    Tекст: Антон Антонов

    У Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что это вопрос «доверия к Европейскому совету».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    20 марта 2026, 16:35 • Новости дня
    Вучич анонсировал разговор с Путиным по газовому контракту для Сербии

    Вучич сообщил о планах обсудить с Путиным газовый контракт для Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сербский президент рассчитывает на скорый разговор с российским лидером о продолжении поставок газа по выгодным условиям.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие дни ожидает обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта, передает ТАСС. Об этом Вучич сообщил на пресс-конференции после внеочередного заседания Совета безопасности Сербии, посвященного вопросам энергобезопасности страны на фоне событий на Ближнем Востоке.

    «Ожидаю разговор с Путиным», – отметил сербский лидер, подчеркнув, что ситуация с поставками газа крайне важна для Сербии. Вучич уточнил, что срок нынешнего контракта на поставку российского газа истекает 31 марта.

    По словам президента, он намерен «постараться получить газ по выгодной цене» и сделать все возможное, чтобы обеспечить энергетическую стабильность республики.

    Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Сербия продлила договор о поставках российского газа до марта 2026 года.

    Позже нефтеперерабатывающий завод компании NIS в январе 2026 года возобновил переработку нефти после двухмесячного перерыва.

    Напомним, Сербия покупает газ через «Турецкий поток», и в 2025 году по этому газопроводу в Европу поставили рекордные 18 млрд кубометров газа с превышением проектной мощности второй нитки.


    20 марта 2026, 18:44 • Новости дня
    Лукашенко: Россия будет диктовать Европе цены на газ, а у той не будет выбора

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что Россия сможет навязывать свои условия европейским странам в вопросах поставок газа, учитывая ценовые преимущества.

    Россия в будущем будет диктовать Европе свои условия по продаже газа, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как пишет близкий к его пресс-службе Telegram-канал Пул Первого, он напомнил, что вопрос о закупках американского сжиженного природного газа через Польшу уже поднимался, но заметил: «Ребята, с большим удовольствием, но вы сможете конкурировать с российским природным газом?» По словам Лукашенко, газ из России значительно дешевле американского.

    Президент Белоруссии отметил, что европейцы настолько увлеклись альтернативными поставками, что готовы покупать американский газ, даже если его цена выше в пять раз. Лукашенко считает, что теперь Россия, как «старший брат», будет диктовать европейцам условия, а у них не останется выбора.

    Он также подчеркнул, что лучшим решением для Евросоюза является российская ресурсная база, и призвал строить нормальные отношения с Россией и Белоруссией. По его мнению, тогда в Европе все будет стабильно, однако сейчас европейцы пошли «другим путем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суммарные закупки российского газа странами ЕС в январе 2026 года сократились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 948 млн евро.

    Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа продолжает «стрелять себе в ногу», отказываясь от энергоресурсов России.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее исключила закупки российского газа даже при физической нехватке ресурсов.

    20 марта 2026, 06:18 • Новости дня
    Сийярто сообщил о просьбе Киева к ЕС выделить 5,5 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запросила еще 5,5 млрд евро у Евросоюза на подготовку к военным действиям следующей зимой, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    «Украинцы запросили еще 5,5 млрд евро, но по-прежнему не возобновляют транспортировку нефти», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Венгрия выступила против предоставления этих средств до тех пор, пока не будет возобновлена транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба». Сийярто заверил, что его страну не получится шантажировать. Он пригрозил, что «пока длится нефтяная блокада, в Брюсселе не будет принято ни одного решения, которое было бы важно для украинцев или принесло бы им деньги»

    По информации Сийярто, власти Украины в Киеве встретились с главами представительств стран Евросоюза, включая венгерского посла, где озвучили просьбу о выделении 5,5 млрд евро для подготовки страны к военным действиям зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    20 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Оппозиция ФРГ потребовала вернуть поставки нефти и газа из России

    Вагенкнехт призвала срочно возобновить закупки нефти и газа из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

    Германии следует немедленно вернуться к закупке нефти и газа из России, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА «Новости». Она раскритиковала действия правительства ФРГ, отметив, что даже спустя четыре года после начала «опосредованной войны на Украине» власти продолжают придерживаться провалившихся антироссийских санкций, которые, по её словам, приводят экономику страны к краху.

    Вагенкнехт акцентировала внимание на ситуации на Ближнем Востоке, в результате которой страдает Катар, ранее рассматривавшийся как альтернатива поставкам российского газа. Политик убеждена, что происходящее подтверждает неэффективность проводимой политики.

    «Весь происходящий абсурд ясно показывает – хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть», – заявила Вагенкнехт. Она подчеркнула, что Германия должна руководствоваться экономическими интересами, а не политическими решениями, которые наносят ущерб стране.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца специалистом по разрушению собственной страны и ее экономики. Он также поинтересовался у Мерца источниками энергоресурсов для Германии.

    До этого Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является поводом для ослабления санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Германию из-за продолжающейся дискриминации по национальному признаку.


    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    21 марта 2026, 18:57 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить на 10% заполнение газохранилищ

    ЕК рекомендовала снизить уровень заполнения газохранилищ до 80% из-за цен

    Tекст: Мария Иванова

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил письмо членам союза с призывом скорректировать планы по подготовке к холодам, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Брюссель считает необходимым снизить целевой показатель заполненности резервуаров.

    «Европейским странам рекомендовано проявить гибкость в процессе заполнения своих газохранилищ, чтобы снизить спрос на газ в условиях закрытия Ормузского пролива», – отмечает издание. В своем обращении чиновник предложил установить планку на уровне 80%.

    Это на 10% ниже нормативов, которые действовали в объединении начиная с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.

    «Газпром» ранее сообщил о снижении уровня запасов в подземных хранилищах Европы до минимального значения в 29,1%.

    21 марта 2026, 23:03 • Новости дня
    Министры иностранных дел стран G7 высказались о поставках энергоносителей

    Tекст: Катерина Туманова

    «Большая семерка» готова поддержать глобальные поставки энергоносителей, но воздерживается от принятия каких-либо мер на Ближнем Востоке.

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» заявили о готовности «принять необходимые меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей».

    Однако они воздерживаются от принятия мер на ключевых морских путях, таких как Ормузский пролив, которые фактически были перекрыты в результате войны с Ираном.

    В новом заявлении, опубликованном в субботу, министры указывают на такие действия, как ранее согласованное высвобождение запасов (принято МЭА 11 марта).

    «Мы <...> выражаем поддержку нашим партнерам в регионе перед лицом неоправданных нападений со стороны Исламской Республики Иран и ее ставленников», – приводит Sky News выдержку из заявления министров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии и США, а также главы дипломатического ведомства ЕС.

    В заявлении представители стран G7 называют Иран агрессором и «решительным образом осуждают безрассудные нападения режима на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая энергетическую инфраструктуру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти. Германия начала использовать нефтяные резервы из-за осложнения ситуации вокруг Ирана. Иран назвал условие для восстановления судоходства в Ормузском проливе.


    22 марта 2026, 05:26 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС участь в конце очереди за российскими энергоносителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Приведенные ниже меры не помогут справиться с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они будут гордо стоять в конце», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, в котором перечислены меры спасения ключевых стран еврозоны от роста цен на энергоносители.

    В посте Барро перечисляет меры для Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии и других. Среди основных – снижение налогов и незапланированных затрат, субсидии, контроль электроэнергии, снижение цен на топливо и ограничение его продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее предложил ЕС использовать метакогницию для исправления допущенных ошибок. Он также призвал  европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    21 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    FT: ЕК призвала ЕС снизить цели по хранению газа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа и начать пополнять запасы газа постепенно в рамках мер по снижению спроса на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

    Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа и приступить к постепенному пополнению запасов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Это связано с необходимостью уменьшить спрос на газ в условиях конфликта на Ближнем Востоке.

    По словам еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, странам рекомендуется снизить целевые показатели заполнения хранилищ газа до 80%, что на 10 процентных пунктов ниже установленных официально.

    Также Еврокомиссия советует странам ЕС откладывать выполнение целевых показателей по хранению газа до 1 декабря, что на месяц позже, чем предусматривалось действующим законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Евросоюза выразили обеспокоенность экономической ситуацией на фоне ударов по энергетическим объектам. Биржевые цены на газ выросли на 35% после атаки Ирана на газовое месторождение в Катаре. Запасы топлива в европейских подземных хранилищах опустились ниже отметки в 29%.

    22 марта 2026, 19:47 • Новости дня
    Орбан заявил о будущем разорении Европы из-за украинского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что участие Европы в конфликте на Украине приведет континент к финансовому краху, отметив ошибочность стратегии Германии.

    Конфликт на Украине приведет к разорению Европы, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». В интервью YouTube-каналу Patriota он заявил, что европейские страны, в первую очередь Германия, рискуют столкнуться с финансовым банкротством из-за продолжающихся расходов на поддержку Киева.

    Орбан отметил: «Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны... Именно поэтому они финансируют войну. Такова немецкая логика. Однако это приведёт Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас».

    По мнению венгерского премьера, представители Германии ошибаются, полагая, что Европа сможет дольше поддерживать Украину финансово, чем Россия – продолжать участие в конфликте. Орбан подчеркнул, что, по его оценке, такая стратегия приведет к тяжелым экономическим последствиям для всего европейского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов.

    20 марта 2026, 14:10 • Новости дня
    Песков: Европа «стреляет в ногу» своим избирателям

    Tекст: Вера Басилая

    Европа продолжает «стрелять себе в ногу» – точнее, в ногу своих избирателей, отказываясь от энергоресурсов России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Европейские государства, отказываясь от российских энергоресурсов, продолжают наносить вред собственным избирателям, передает ТАСС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул: «Европа продолжает стрелять себе в ногу – точнее, в ногу своих избирателей. Сейчас уже очевидно, что европейские избиратели дальше голосовать за этих людей не будут, это уже сейчас даже понятно».

    Эти слова прозвучали в ответ на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая полностью исключила возможность для стран Евросоюза закупать российский газ, даже если в будущем в Европе возникнет физическая нехватка энергоресурсов. Песков отметил, что такая позиция европейских властей приведет к снижению поддержки со стороны населения и может отразиться на политических перспективах действующих лидеров.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен исключила закупки российского газа даже в случае физической нехватки ресурсов.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

