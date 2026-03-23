Уровень запасов газа в ПХГ Европы снизился до 28,5%

WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

«Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.