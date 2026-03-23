Пашиняну пришлось извиниться за ругань в метро с женщиной из Карабаха

Tекст: Антон Антонов

Пашинян транслировал свою поездку в метро в прямом эфире в соцсетях. В вагоне он предложил ребенку нагрудный знак с картой Армянской ССР без Карабаха, которую назвал «Реальной Арменией». Мать ребенка, переехавшая из Карабаха, заявила, что у них есть своя карта, передает РИА «Новости».

«Вы не дали нам жить в Арцахе (армянское название Карабаха), но вы не можете запретить нам надеяться на возвращение в Арцах... Мы спешим на шахматный турнир, иначе бы сошли, увидев вас. Прошу не продолжать», – заявила пассажирка.

В ответ Пашинян на повышенных тонах заявил, что сын женщины будет жить в границах «Реальной Армении» и обвинил переселенцев в том, что они «сбежали» из Карабаха.

«Мы сделали все, чтобы вы жили в Арцахе, Карабахе, а в 2023 году именно вы обвиняли меня в том, что я закрыл границы, чтобы народ из Карабаха не переехал в Армению, и вы требовали от меня, чтобы границы открыли. Говорили, что я их специально закрыл, чтобы народ из Карабаха не уезжал», – заявил он.

Премьер отметил, что власти Армении потратили миллиарды для поддержки жителей Карабаха в регионе: «Так почему же вы не остались? Не говорите с таким пренебрежением об этой карте. Не смейте, вы, сбежавшие, утверждать, что я сдал Карабах».

Женщина попросила его не кричать и не грозить пальцем, но премьер ответил, что будет говорить так, как считает нужным.

Поведение Пашиняна вызвало негативную реакцию в соцсетях. Пользователи сочли неуместной его риторику и поведение.

Позже Пашинян заявил, что не мог назвать карабахцев «сбежавшими»: «Это исключено, я не мог такое сказать».

Он также принес извинения женщине и ее сыну в видеообращении. Он признал, что допустил эмоциональность и пообещал быть готовым к спокойному разговору в будущем: «Надеюсь, что у нас будет возможность снова встретиться в метро или где-либо еще и спокойно поговорить. Я бы хотел, чтобы этот разговор состоялся. Я знаю, что вы откажетесь и вдобавок скажете пару грубых слов. Я принимаю это со смирением, но если вдруг вам придет в голову, что стоит… спокойно поговорить без эмоций. Знайте, я в вашем распоряжении». При этом он признал, что, возможно, что-то не так сказал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пашинян объяснил готовность признать суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом недостатками советской идеологии, которая якобы делала невозможным существование подлинно независимого армянского государства. Пашинян заявил, что решение по Нагорному Карабаху укрепило независимость страны и изменило ее статус на международной арене.

В 2023 году Баку провел в Карабахе военную операцию. Непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование с 1 января 2024 года, завершив эпоху односторонних попыток самоопределения. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

