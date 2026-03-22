Овечкин забросил тысячную шайбу в НХЛ

Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком с 1 тыс. заброшенных шайб за карьеру

Tекст: Антон Антонов

В регулярном матче против «Колорадо Эвеланш» российский нападающий отличился результативным броском. Эта шайба стала для него юбилейной – тысячной за всю карьеру в НХЛ. В чемпионатах лиги Овечкин провел 1562 матча, в которых забросил 923 шайбы, а в 161 игре плей-офф на его счету 77 голов, передает РИА «Новости».

«Всегда приятно достичь чего-то подобного, к тому же это был важный гол», – заявил он.

Таким образом, капитан «Вашингтона» стал вторым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим достичь отметки в 1 тыс. голов за карьеру. Абсолютный рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который забросил 1016 шайб (894 – в регулярных чемпионатах и 122 – в матчах плей-офф).

Овечкину сейчас 40 лет. Сезон-2025/26 стал для него 21-м в НХЛ и последним по контракту с «Вашингтоном». Овечкин остается лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин обогнал Гретцки по количеству результативных действий в НХЛ за один клуб. Овечкин также обошел Джерома Игинлу по числу матчей в НХЛ. Овечкин также стал первым игроком в истории НХЛ, достигшим рубежа 900 голов в матчах регулярного чемпионата.