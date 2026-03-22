Exit poll: Партия «союзника Орбана» на выборах в Словении занимает второе место

Exit poll: На выборах в Словении партия Янши отстает от партии премьера Голоба

Tекст: Антон Антонов

Движение «Свобода» получает 29,9% голосов на выборах в Государственное собрание Словении. Второй идет партия экс-премьера Янши с результатом 27,5%, передает РИА «Новости» со ссылкой на Словенское агентство печати.

Явка на выборах составила 50,73% к 16.00 по местному времени (18.00 мск). Всего голосовать имели право чуть менее 1,7 млн граждан. Избирательные участки работали до 19.00 по местному времени (21.00 мск). МВД Словении зарегистрировало 143 жалобы на нарушения тишины, связанные с СМС и публикациями в соцсетях, однако о серьезных инцидентах не сообщалось.

Партнеры «Свободы» по коалиции – «Социальные демократы» и объединенный список партий «Левые» и Vesna – получили 6,7% и 6,3% голосов соответственно, передает ТАСС.

В парламент также проходят правоцентристский блок («Новая Словения – Христианские демократы», Словенская народная партия и партия Fokus) с 9,4%, партия «Демократы» (5,9%) и евроскептическая Resnica (5,2%).

По итогам такого распределения мест, у «Свободы» будет 30 депутатов, у Словенской демократической партии – 27, у правоцентристского блока – девять, у «Демократов» и Resnica – по пять. «Левые» и Vesna, а также «Социальные демократы» получат по шесть мандатов. Два места традиционно закреплены за представителями итальянского и венгерского меньшинств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, противники Янши называют его «союзником Виктора Орбана».

В Словении разгорелся крупный политический скандал перед парламентскими выборами. В Сети были опубликованы записи разговоров с целым рядом лиц, связанных с нынешней правящей в стране леволиберальной коалицией.

Власти страны заявили о масштабном иностранном вмешательстве в предвыборный процесс. Словенская разведка SOVA также заявила об иностранном вмешательстве. Заявляется, что записи, которые легли в основу скандала, создавали сотрудники израильской компании Black Cube в интересах партии Янши.