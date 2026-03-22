    Евросоюз заманивает канадцев на историческую родину от отчаяния
    Эксперт объяснил, почему Израиль и США боятся военной поддержки Ирана хуситами
    В Европе возникли претензии к яйцам с Украины
    Politico: Лидеры ЕС угодили в «ловушку» Орбана
    В США оценили угрозу для Европы из-за новой иранской ракеты
    Бортников назвал «кукловодов» украинских спецслужб
    Иран озвучил новые правила прохода через Ормузский пролив
    На Украине допустили смену военной стратегии против России
    WSJ: США и Израиль опасаются вступления в войну с Ираном новой силы
    22 марта 2026, 21:35 • Новости дня

    Минфин США сообщил о росте доходов России из-за нефти

    Tекст: Ольга Иванова

    Ослабление санкций США против российских энергоносителей, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке, принесет российскому бюджету около двух млрд долларов дополнительных доходов, рассказал глава американского минфина Скотт Бессент.

    Россия может получить до 2 млрд долларов дополнительных доходов в бюджет из-за ослабления санкций США против российских энергоносителей, передает РИА «Новости». Об этом заявил глава американского минфина Скотт Бессент, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке и ее влияние на энергетический рынок.

    В эфире телеканала NBC Бессент подчеркнул: «Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составит 2 миллиарда долларов – это один день бюджета Российской Федерации». По его словам, это связано с временным снижением жесткости санкций, что позволяет России увеличить экспорт.

    Министр также отметил, что в сложившихся условиях необходимо выбирать между тем, чтобы позволить России заработать больше, либо столкнуться с резким ростом стоимости нефти до 150 долларов за баррель, при котором Россия могла бы получить до 70% этих доходов.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США рассматривала возможность ослабления ограничений ради сдерживания мировых цен на энергоносители.


    21 марта 2026, 17:21 • Новости дня
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Лавров: США стали колебаться в вопросе урегулирования конфликта на Украине
    Tекст: Вера Басилая

    Москва еще во время переговоров на Аляске выразила готовность к урегулированию по Украине, но сейчас Вашингтон начал «колебаться», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Сергей Лавров сообщил в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, что российская сторона еще на переговорах на Аляске демонстрировала готовность к урегулированию ситуации вокруг Украины.

    Лавров отметил, что американские коллеги призывали к поиску решений, предлагали рассмотреть дополнительные уступки и обещали перспективы экономического сотрудничества. При этом Лавров подчеркнул, что одновременно с этим Россию вытесняют с мировых энергетических рынков. Министр добавил, что теперь США начинают «колебаться» в своих подходах к вопросу урегулирования.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал договоренности в Анкоридже отправной точкой для переговоров.

    Также Лавров заявил, что Соединенные Штаты отказались от достигнутых на саммите условий урегулирования конфликта.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы к определенным уступкам в ходе встречи в Анкоридже.

    21 марта 2026, 12:21 • Новости дня
    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран

    США включили Россию, Китай, Иран, КНДР и Пакистан в список главных угроз стране

    США назвали пять представляющих угрозу безопасности стран
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ежегодном докладе разведывательного сообщества США Пакистан впервые назван значимой ядерной угрозой наряду с Россией, Китаем, Ираном и КНДР.

    Вашингтон опубликовал список главных угроз своей национальной безопасности в ежегодном докладе разведывательного сообщества. В перечень вошли Россия, Китайская Народная Республика, Иран, КНДР и Пакистан. Пакистан впервые был отмечен в этом списке как существенная ядерная угроза из-за новых ракетных разработок и возможностей, позволяющих быстро достичь территории США.

    В документе также отмечается, что глобальными и транснациональными рисками для США признаны миграция и киберпреступность. Авторы доклада подчеркивают, что комплексность и масштабы вызовов, исходящих от указанных стран, требуют усиленного внимания американских властей к вопросам обороны и внутренней безопасности.

    Ранее член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна заявила о наличии спланированной кампании по нагнетанию напряженности между США и Россией.

    До этого Пентагон подтвердил намерение поддерживать диалог с российскими военными для предотвращения эскалации и обсуждения контроля над ядерным оружием. Американская разведка также допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Между тем, как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы Пентагона Элбридж Колби заявил, что США считают приоритетом предотвращение войны с Россией.


    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    20 марта 2026, 12:47 • Новости дня
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Фон дер Ляйен придумала способ снизить цены на энергоносители
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников, по мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поможет снизить волатильность цен и укрепить энергетическую независимость региона.

    Европейская комиссия уверена, что переход на ядерную энергетику и возобновляемые источники поможет стабилизировать и снизить цены на энергию, передает «Интерфакс».

    Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции заявила: «Чем больше возобновляемых источников энергии, чем больше ядерной энергетики, тем ниже будут цены. Энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Она отметила, что зависимость от импорта ископаемого топлива делает европейскую экономику уязвимой к мировым скачкам цен.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал сокращать энергетическую зависимость и инвестировать в местное производство энергии. По его словам, энергетические кризисы в Европе связаны с внешними геополитическими событиями, такими как военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Кошта подчеркнул, что только развитие ядерной и возобновляемой энергетики с акцентом на местное производство позволит ЕС добиться энергетической независимости и снизить риски для безопасности снабжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европу ожидает многолетний энергетический кризис после атаки Ирана на ключевой завод по производству сжиженного газа в Катаре.

    Министерство внутренних дел США намерено принять меры для увеличения добычи энергоносителей на фоне роста мировых цен и цен внутри страны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что глобальный энергетический рынок столкнулся с серьезными потрясениями на фоне боевых действий на Ближнем Востоке.

    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Лавров: США должны уважать Россию и «за пределами российских богатств»

    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед Семенов: США боятся спровоцировать хуситов на блокировку Баб-эль-Мандебского пролива

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    20 марта 2026, 19:50 • Новости дня
    Politico: Москва предлагала США оставить Иран и Украину без разведданных

    Politico: Москва предлагала США сделку по разведданным для Ирана и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва якобы предлагала администрации президента США Дональда Трампа соглашение о взаимном прекращении обмена разведданными: Россия прекращает делиться с Ираном координатами американских объектов на Ближнем Востоке, а Белый дом – перестает предоставлять Киеву данные о российских войсках, пишет Politico.

    По информации Politico, предложение озвучил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев на встрече со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, однако официального подтверждения таких переговоров не поступало, передает «Московский комсомолец».

    Западные журналисты заявляют, что американская сторона отклонила предложение Москвы. Источники издания отмечают, что идея вызвала резкое недовольство у европейских дипломатов, опасающихся попыток России вбить клин между США и Европой. Один из представителей дипломатического корпуса назвал возможное соглашение «возмутительным», подчеркивает Politico.

    В публикации подчеркивается, что Россия рассматривает партнерство с Ираном как средство давления на Соединенные Штаты.

    По мнению западных экспертов, разведывательная поддержка со стороны США остается для Киева крайне важной, особенно после того как администрация Трампа сократила большую часть иной помощи. Европейские страны фактически не готовы компенсировать этот дефицит в условиях растущего напряжения.

    Ранее Москва неоднократно заявляла, что публикации западных СМИ о передаче Тегерану спутниковых данных и технологий для атак на американские объекты не соответствуют действительности и являются фейковыми новостями, пишет издание.

    Ранее Трамп заявил, что, по его мнению, Россия оказывает некоторую поддержку Ирану.

    20 марта 2026, 21:10 • Новости дня
    Ведущая MS Now Рул: Трамп доверяет Путину больше, чем Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп проявляет больше доверия к президенту России Владимиру Путину, чем к руководителям стран-союзниц Вашингтона в Европе, заявила ведущая телеканала MS Now Стефани Рул, которая взяла интервью у главы американской администрации.

    «Я бы четко сказала, что он выражал больше доверия к Путину, чем к кому бы то ни было из наших европейских союзников», – заявила Рул в прямом эфире, кратко пересказывая основные тезисы беседы с Трампом, передает ТАСС.

    Журналистка также отметила, что по мнению Трампа, российский президент не испытывает страха перед лидерами Европы, которые входят в число ключевых партнеров США.

    В начале марта Путин и Трамп провели телефонный разговор.

    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Орбана предупредил об угрозе банкротства ЕС через пару недель без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    19 марта 2026, 22:56 • Новости дня
    Минфин США внес ряд запретов в разрешение на сделки с российской нефтью

    Tекст: Антон Антонов

    США обновили лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, добавив ограничения для лиц и структур, связанных с рядом стран и российских регионов, следует из соответствующего документа минфина.

    Теперь документ запрещает проводить сделки с участием лиц и структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами. В лицензии отмечается, что запрет касается поставок нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Остальные условия лицензии США оставили без изменений, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон разрешил продавать российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта, действие лицензии ограничено 11 апреля 2026 года.

    21 марта 2026, 16:29 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности США совершать госперевороты и убийства ради ресурсов

    Лавров: США готовы убивать лидеров стран ради природных ресурсов

    Tекст: Вера Басилая

    США, заботясь лишь о собственных интересах, готовы использовать перевороты и устранение лидеров ради контроля над ресурсами других стран, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США официально заявили, что для них нет ограничений, и заботятся только о собственном благополучии, отметил Лавров в эфире программы «Вспомнить все», следует из сообщения на сайте МИД России.

    «Это благополучие они готовы отстаивать любыми способами – госпереворотами, похищениями или убийствами руководителей тех стран, у которых есть нужные американцам природные ресурсы», – отметил Лавров.

    Министр особо выделил Венесуэлу и Иран как примеры стран, интересующих США из-за нефти, и подчеркнул, что американцы не скрывают своих целей. Он отметил наличие в американской политике доктрины доминирования на мировых энергетических рынках.

    Лавров также заявил, что мир возвращается к эпохе, когда международное право не имело значения, а решающую роль играла сила. Он напомнил, что у России традиционно только два союзника – армия и флот, а сегодня к ним добавились воздушно-космические силы и войска беспилотных летательных аппаратов.

    «Так что наших союзников будет больше«, – заключил Лавров.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    До этого Лавров заявил, что США совершили грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, угрожают Кубе и другим странам Латинской Америки, что является беспрецедентными событиями.

    19 марта 2026, 23:59 • Новости дня
    Названа доля России в поставках обогащенного урана для энергетики США

    Помощник министра энергетики США Гэрриш: 23% обогащенного урана идут из России

    Tекст: Антон Антонов

    Россия сейчас обеспечивает 23% поставок обогащенного урана для атомной энергетики США, сообщил помощник министра энергетики США Теодор Гэрриш.

    На слушаниях в комитете по энергетике Сената США Гэрриш подчеркнул, что администрация Вашингтона собирается восстановить программу обогащения урана внутри США, расширить экспорт американской ядерной продукции и создать полный ядерный топливный цикл, передает ТАСС.

    По его словам, главной угрозой для отрасли является возможное прекращение импорта российского урана. «Это означало, что мы теряем 3,5 млн ЕРР – единиц работы разделения [изотопов]. А это, грубо говоря, 23% всех наших объемов выработки», – сказал специалист.

    Он отметил, что уже достигнуты договоренности с тремя американскими компаниями по развитию собственных мощностей обогащения урана. «Я верю, что мы сумеем в следующие пару лет создать очень жизнеспособную отрасль обогащения урана», – подчеркнул Гэрриш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что страна планирует полностью отказаться от закупок российского обогащенного урана. По итогам 2024 года Россия занимала лидирующую позицию среди поставщиков обогащенного урана в США.

    20 марта 2026, 06:18 • Новости дня
    Сийярто сообщил о просьбе Киева к ЕС выделить 5,5 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запросила еще 5,5 млрд евро у Евросоюза на подготовку к военным действиям следующей зимой, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    «Украинцы запросили еще 5,5 млрд евро, но по-прежнему не возобновляют транспортировку нефти», – приводит слова Сийярто РИА «Новости» со ссылкой на MTI.

    Венгрия выступила против предоставления этих средств до тех пор, пока не будет возобновлена транспортировка нефти по трубопроводу «Дружба». Сийярто заверил, что его страну не получится шантажировать. Он пригрозил, что «пока длится нефтяная блокада, в Брюсселе не будет принято ни одного решения, которое было бы важно для украинцев или принесло бы им деньги»

    По информации Сийярто, власти Украины в Киеве встретились с главами представительств стран Евросоюза, включая венгерского посла, где озвучили просьбу о выделении 5,5 млрд евро для подготовки страны к военным действиям зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна юридически вправе заблокировать предоставление Евросоюзом военного кредита Украине на сумму 90 млрд евро, пока Киев не возобновит поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

    20 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Оппозиция ФРГ потребовала вернуть поставки нефти и газа из России

    Вагенкнехт призвала срочно возобновить закупки нефти и газа из России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт призвала правительство Германии срочно вернуться к закупкам нефти и газа из России, чтобы спасти экономику страны.

    Германии следует немедленно вернуться к закупке нефти и газа из России, заявила лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт, передает РИА «Новости». Она раскритиковала действия правительства ФРГ, отметив, что даже спустя четыре года после начала «опосредованной войны на Украине» власти продолжают придерживаться провалившихся антироссийских санкций, которые, по её словам, приводят экономику страны к краху.

    Вагенкнехт акцентировала внимание на ситуации на Ближнем Востоке, в результате которой страдает Катар, ранее рассматривавшийся как альтернатива поставкам российского газа. Политик убеждена, что происходящее подтверждает неэффективность проводимой политики.

    «Весь происходящий абсурд ясно показывает – хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть», – заявила Вагенкнехт. Она подчеркнула, что Германия должна руководствоваться экономическими интересами, а не политическими решениями, которые наносят ущерб стране.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал канцлера Германии Фридриха Мерца специалистом по разрушению собственной страны и ее экономики. Он также поинтересовался у Мерца источниками энергоресурсов для Германии.

    До этого Мерц заявил, что рост цен на энергоносители не является поводом для ослабления санкций против России и прекращения поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский МИД рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Германию из-за продолжающейся дискриминации по национальному признаку.


    20 марта 2026, 23:04 • Новости дня
    США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта

    Tекст: Вера Басилая

    Делегации США и Украины согласовали проведение переговоров в Майами 21 марта, где Украину представят секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

    Украинское издание «Общественное» сообщает, что переговоры между делегациями США и Украины состоятся 21 марта в Майами, передает ТАСС.

    Украинскую сторону на встрече будут представлять секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

    Как уточняет «РБК-Украина», с американской стороны на переговорах примут участие спецпосланник президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. К обсуждению также присоединится заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица.

    Владимир Зеленский ранее заявил, что политическая часть украинской переговорной группы уже направляется на встречу. Он также отметил, что Украина получает сигналы от США о возможности скорого возобновления трехсторонних консультаций по урегулированию конфликта.

    Владимир Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

     Зеленский отметил, что у него плохое предчувствие из-за влияния конфликта в Иране на украинские переговоры, поскольку трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. заявил, что российская делегация не примет участия в переговорах по Украине, которые планируются на 21 марта в США.

    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

