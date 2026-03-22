    Евросоюз заманивает канадцев на историческую родину от отчаяния
    22 марта 2026, 21:23 • Новости дня

    WP: Чиновники Катара и Омана обсудили с Ираном условия прекращения огня

    Tекст: Ольга Иванова

    На этой неделе представители Катара и Омана начали контакты с Ираном по вопросу возможного прекращения огня в конфликте с США и Израилем, сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника из неназванной арабской страны и двух европейских дипломатов.

    Катарские и оманские чиновники на этой неделе начали контакты с Ираном относительно возможного прекращения огня в конфликте исламской республики с США и Израилем, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию газеты The Washington Post. По информации издания, источниками выступают высокопоставленный чиновник из одной арабской страны и два европейских дипломата.

    The Washington Post пишет, что катарцы и оманцы решили начать переговоры после того, как пришли к выводу: военная мощь США и Израиля не сможет свергнуть иранское правительство в ближайшее время.

    Издание также уточняет, что Иран выразил готовность к взаимодействию только при условии, что США и Израиль первыми прекратят атаки. На данный момент не сообщается о конкретных результатах этих переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил о необходимости скорейшего завершения противостояния между США и Ираном. Власти Исламской республики сообщили о планах разработать совместно с Маскатом новый правовой режим для Ормузского пролива. Глава иранского МИД Аббас Аракчи подтвердил закрытие прохода в этой зоне только для судов Вашингтона и Тель-Авива.


    22 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Иран объявил об открытии Ормузского пролива для дружественных судов
    Иран объявил об открытии Ормузского пролива для дружественных судов
    @ Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что суда, за исключением «вражеских», могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.

    Мусави рассказал, что Ормузский пролив остается открытым для судов, кроме тех, которые Иран считает «вражескими», сообщает РИА Новости. Он уточнил, что суда могут проходить через пролив только при условии координации с Тегераном.

    В эфире иранского телеканала «Аль-Алям» Мусави заявил: «Суда могут проходить через Ормузский пролив в координации с Тегераном. Пролив открыт для всех, за исключением врагов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран обязал согласовывать проход всех судов через Ормузский пролив с военно-морскими силами страны. МИД Ирана подтвердил проход судов нескольких государств через Ормузский пролив с разрешения Тегерана. Замаскированное судно Jamal преодолело блокаду Ормузского пролива после исчезновения с радаров.

    Комментарии (14)
    22 марта 2026, 08:09 • Новости дня
    WSJ назвала страны, которые опасаются вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    WSJ: США, Израиль и Саудовская Аравия опасаются вступления хуситов в войну с Ираном

    WSJ назвала страны, которые опасаются вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) от вступления в иранский конфликт, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. При этом в США и Израиле также опасаются вступления хуситов в войну.

    Саудовская Аравия предпринимает усилия, чтобы удержать шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, от вовлечения в конфликт между Ираном и его противниками, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию The Wall Street Journal. Американские официальные лица сообщают, что саудовские власти активно поддерживают дипломатические контакты с лидерами хуситов, чтобы не допустить их втягивания в эскалацию.

    В публикации указывается, что США и Израиль стараются не провоцировать хуситов действиями, способными вызвать ответные удары. Саудовские источники напомнили изданию о существующем соглашении о ненападении между Эр-Риядом и хуситами, заключенном в 2022 году, которое распространяется на территорию Саудовской Аравии и ее морские перевозки.

    При этом опасения из-за йеменской группировки «Ансар Аллах» связаны с тем, что боевики могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив – важнейший логистический маршрут, соединяющий Красное море и Аденский залив.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения «Ансар Алла» Абдель Малик аль-Хуси заявил о готовности хуситов встать на защиту Ирана. Йеменские повстанцы-хуситы могут открыть новый фронт в конфликте Тегерана с США и Израилем, создав угрозу для судоходства в Персидском заливе.

    22 марта 2026, 15:38 • Видео
    Евросоюз хочет расшириться на Америку

    Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    22 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций

    Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива

    Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций
    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    Трамп в соцсети угрожает «уничтожить» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов, а начать он собирается с самой крупной электростанции в Иране.

    «Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угроз, в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат его электростанции», – написал Трамп в Truth Social.

    Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе. Генштаб Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива. Лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доступности маршрута для всех судов за исключением американских и израильских.

    22 марта 2026, 15:13 • Новости дня
    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана

    Востоковед Семенов: США боятся спровоцировать хуситов на блокировку Баб-эль-Мандебского пролива

    Востоковед объяснил опасения США из-за риска вступления хуситов в войну на стороне Ирана
    @ IMAGO/Hamza Ali/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал востоковед Кирилл Семенов. Ранее стало известно, что США, Израиль и Саудовская Аравия стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт.

    «Дональд Трамп уже заявлял о победе США над хуситами. Другое дело, что это высказывание скорее было дежурным и в некоторой степени даже оправдательным. В реальности же ситуация гораздо сложнее: группировка, по итогам договоренностей с Вашингтоном, оставила за собой возможность нанесения ударов по Израилю», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    По его словам, основные усилия американцев были сосредоточены на обеспечении безопасности Баб-эль-Мандебского пролива. И здесь Белому дому действительно удалось добиться прекращения обстрелов торговых судов со стороны хуситов. А вот на том, чтобы остановить противостояние с Тель-Авивом, Вашингтон на своих собеседников особо не давил.

    Таким образом, группировка сохраняет боеспособность – и именно этого США и опасаются в случае эскалации вокруг Ирана. Теоретически подключение хуситов к конфликту возможно, но лишь при условии, что в боевые действия начнет вовлекаться новая сторона, например Саудовская Аравия. В таком случае хуситы вполне могут встать на защиту Ирана.

    Если это произойдет, мировые транспортные коммуникации окончательно разрушатся, что создаст дополнительные риски для глобальной торговли. Группировка контролирует территории вблизи Баб-эль-Мандебского пролива и обладает возможностями для его блокировки.

    «Конечно, этот пролив, в отличие от Ормузского, имеет альтернативы. Но они крайне неприятны для бизнеса, поскольку подразумевают обход судами всего африканского континента. Таким образом, массовые атаки на суда в этой артерии спровоцируют взрывной рост цен по целому ряду направлений», – заключил Семенов.

    Ранее стало известно, что США и Израиль стараются избегать любых провокаций, которые могли бы втянуть хуситов в конфликт на стороне Ирана. Как сообщает The Wall Street Journal, коалиция опасается того, что хуситы могут перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, являющийся стратегическим маршрутом для поставок энергоносителей между Красным морем и Аденским заливом.

    При этом издание подчеркивает, что Саудовская Аравия также пытается сдерживать хуситов от начала боевых действий по дипломатическим каналам. В частности, представители королевства отметили, что между Эль-Риадом и группировкой действует соглашение о ненападении, которое распространяется на территорию арабской страны и ее морские перевозки.

    Как сказано в материале, хуситы не хотят выглядеть как наемники, сражающиеся за интересы Ирана ценой жизней йеменцев, учитывая, что сейчас Тегеран продолжает атаки на государства Ближнего Востока. Впрочем, по мнению экспертов, опрошенных газетой, республика все же сможет заставить объединение вмешаться в конфликт, если почувствует экзистенциальную угрозу.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана

    Трамп назвал демократов главной угрозой США после Ирана

    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    22 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп: США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США готовы «свернуть» войну с Ираном и передать «другим странам» заботу о проблемах Ормузского пролива.

    По словам главы Белого дома, другим странам придется охранять и обеспечивать порядок в Ормузском проливе по мере необходимости, после того как атаки США на страну побудили Иран наносить ответные удары по судам в этом важнейшем мировом судоходном маршруте.

    США окажут помощь, «если их попросят», но «в этом не должно быть необходимости», заявил он.

    «Мы очень близки к достижению наших целей, поэтому рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана», – написал Трамп в Truth Social.

    По его словам, Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться, по мере необходимости другими странами, которые его используют, но США среди них не будет.

    «Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по охране Ормузского пролива, но это не должно быть необходимым после устранения иранской угрозы. Важно отметить, что для них это будет легкая военная операция», – написал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные лица США и Израиля  сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана. Axios узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа.

    22 марта 2026, 11:00 • Новости дня
    МИД Турции сообщил о последнем предупреждении Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МИД Турции заявил о последнем предупреждении Ирану. Встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала в том числе последним предупреждением Ирану на фоне продолжающейся эскалации, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает TRT Haber.

    Как заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, встреча стран Персидского залива в Эр-Рияде стала последним предупреждением Ирану на фоне роста напряженности, передает РБК. Министр подчеркнул, что государства Персидского залива готовы принять контрмеры, если ситуация не изменится.

    Фидан отметил, что недавние интенсивные атаки привели к усилению эскалации и увеличили риски дальнейшего обострения. По его словам, страны Персидского залива считают несправедливыми удары по своей территории и подчеркивают, что не имеют отношения к началу войны.

    Глава МИД Турции также добавил, что позиция этих государств была четко донесена в ходе встречи в Саудовской Аравии и является сигналом о готовности к ответным действиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 государств на встрече в Эр-Рияде потребовали немедленного прекращения иранских атак. ОАЭ и еще 21 страна осудили фактическое закрытие Тегераном Ормузского пролива. Государства Персидского залива выразили готовность принять любые меры для защиты своего суверенитета.

    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    22 марта 2026, 13:24 • Новости дня
    Грузовой самолет ВВС США исчез с радаров над Ормузским проливом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M в воскресенье пролетал над Ормузским проливом по направлению к берегу Ирана, следует из полетных данных.

    Грузовой самолет ВВС США Airbus A400M в воскресенье летел над Ормузским проливом в сторону иранского побережья, сообщает РИА «Новости». По данным сервисов отслеживания полетов, примерно в 13:34 по московскому времени самолет удалился от города Эль-Фуджейра в ОАЭ на 15 километров в северо-западном направлении, после чего отключил транспондер. После этого отслеживать маршрут воздушного судна стало невозможно, а данные о точке вылета и конечном пункте не раскрываются.

    Ранее в тот же день было зафиксировано, что два самолета-дозаправщика ВВС США также отправились к Ормузскому проливу и отключили транспондеры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, два американских самолета-дозаправщика направились в сторону Ормузского пролива с отключенными транспондерами. Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций при сохранении блокады судоходства. Генсек Международной морской организации Арсенио Домингес сообщил о начале переговоров по эвакуации гражданских судов из региона.

    21 марта 2026, 23:56 • Новости дня
    ОАЭ и 21 государство выступили с заявлением по Ормузскому заливу

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа стран во главе с ОАЭ выступила против иранских атак на торговые суда в Персидском заливе и выразила готовность защищать судоходные линии от атак Ирана.

    «Мы самым решительным образом осуждаем недавние нападения Ирана на невооруженные торговые суда в Персидском заливе, нападения на гражданскую инфраструктуру, включая нефтегазовые объекты, и фактическое закрытие Ормузского пролива иранскими силами», – сказано в заявлении.

    Страны-участницы выразили глубокую озабоченность по поводу эскалации конфликта и призвали Иран «немедленно прекратить свои угрозы, установку мин, атаки беспилотников и ракет».

    Подписавшиеся под заявлением потребовали от Ирана выполнить резолюцию 2817 Совета Безопасности ООН. В документе подчеркнуто, что последствия эскалации почувствует весь мир, особенно уязвимые страны.

    Лидеры приветствовали решение Международного энергетического агентства  (МЭА) о скоординированном высвобождении стратегических запасов нефти и  заявили о готовности внести вклад в обеспечение безопасного прохода судов.

    «Мы выражаем готовность внести свой вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив. Мы приветствуем приверженность стран, участвующих в подготовительном планировании», – отмечено в заявлении.

    В заключение представители 22 стран призывают все государства уважать международное право и поддерживать принципы безопасности и процветания.

    Совместное заявление подписали: Объединенные Арабские Эмираты, Британия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Япония, Канада, Республика Корея, Новая Зеландия, Дания, Латвия, Словения, Эстония, Норвегия, Швеция, Финляндия, Чехия, Румыния, Бахрейн, Литва и Австралия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД 12 стран призвали Иран прекратить атаки на соседние страны. Министры иностранных дел стран G7 высказались о поставках энергоносителей. Иран назвал условие для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    22 марта 2026, 00:55 • Новости дня
    Нетаньяху после удара ракетой по Араду пообещал «бить врагов по всем фронтам»

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботнем обращении пообещал продолжать «наносить удары по врагам на всех фронтах» после того, как десятки человек пострадали в «очень тяжелый вечер» на юге страны.

    Премьер-министр Израиля назвал субботний вечер «очень трудным в кампании за наше будущее» после того, как в результате ракетного удара, предположительно,  Ирана в южном городе Арад были ранены десятки человек.

    Нетаньяху заявил, что поговорил с мэром Арада после разговора с мэром Димоны, где в результате иранского ракетного удара пострадали более 30 человек, и призвал министерства «оказать всю необходимую помощь», пишет Times of Israel.

    «Мы будем и впредь решительно наносить удары по нашим врагам на всех фронтах», – добавил Нетаньяху.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы нанесли ракетные удары по базам США на Ближнем Востоке. В Израиле 21 марта обстреляли район ядерного центра в Димоне. При ударе ракетой по израильскому городу Арад пострадали 64 человека.

    22 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    Трамп заявил, что сделка с Ираном теперь не нужна США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если тот её захочет, так как условия теперь не выгодны для Вашингтона.

    «Иран хочет заключить сделку, а я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши», – сказал он NBC News, добавив, что любые условия должны быть «нерушимыми».

    Глава Белого дома заявил, что работает с другими странами над планом обеспечения безопасности Ормузского пролива на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

    Он также усомнился в том, жив ли вообще новый верховный лидер Ирана. Трамп заявил, что он «удивлён» решением Ирана атаковать другие страны Ближнего Востока в ответ на американо-израильскую операцию, и что американские удары по острову Харг в субботу «полностью разрушили» большую его часть.

    «Мы можем нанести ещё несколько ударов просто ради забавы», – добавил он.

    На вопрос о том, какими будут условия потенциальной сделки по прекращению войны, президент США ответил: «Я не хочу вам этого говорить». Но согласился с тем, что обязательство Ирана полностью отказаться от любых ядерных амбиций будет частью сделки.

    В соцсети Truth Social Трамп также высказался о незаинтересованности в сделке с Ираном, у которого якобы больше нет руководства.

    «Их руководства нет, их ВМС и ВВС разгромлены, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку. А я – нет», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп также в соцсети заявил, что США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном. При этом глава Белого дома выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций. Портал Axios также узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа.

    22 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    В палате представителей Конгресса США потребовали смены режима в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Америке нужна смена режима, заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис, перечислив антидостижения нынешней администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

    «Дональд Трамп и республиканские экстремисты развязали безрассудную войну из-за  собственной прихоти на Ближнем Востоке. Цены на бензин резко выросли, миллиарды тратятся впустую, а наша страна стала менее безопасной. Нам нужна смена режима в Америке», – написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило, что шесть дней конфликта с Ираном стоили Вашингтону 11 млрд долларов. Журнал Economist сообщил, что война в Иране надолго ослабила военную мощь США. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.


    22 марта 2026, 16:07 • Новости дня
    Иран совершил массированный ракетный удар по базам США на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран нанес новую – уже 74-ю – серию ударов ракетами и беспилотниками по американским военным объектам на Ближнем Востоке, говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС).

    В сообщении отмечается, что операция была проведена против американских баз, расположенных в регионе, а также в центре и на юге оккупированных палестинских территорий, передает ТАСС.

    По данным КСИР, целью ударов стали авиабазы принца Султана в Саудовской Аравии, а также военные базы и центры безопасности в городах Тель-Авив, Петах-Тиква, Холон и Рамат-Ган. Подчеркивается, что это уже 74-я серия атак, направленных на американскую инфраструктуру.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к лидерам стран всего мира с призывом присоединиться к израильско-американской операции против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные провели очередную волну атак на базы США и цели в Израиле.

    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

